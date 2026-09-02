Elképesztő drágaság Budapesten: hivatalos, már a bécsi árakat fizetjük ezekért a slágertermékekért

Budapest már nem számít kifejezetten olcsónak egy randihoz: a Deutsche Bank friss összeállítása szerint egy komplett randikosár közel 88 ezer forintba kerül a fővárosban, így többek között Tokiót, Rómát és Szingapúrt is megelőzzük az árlistán.

Vajon mennyibe kerül egy átlagos randi a világ nagyvárosaiban? Erre kereste a választ a Deutsche Bank friss kiadványának egyik összeállítása, amely egy meglehetősen sajátos fogyasztói kosár alapján hasonlítja össze a városokat. A Cheap Date index szerint Budapest már egyáltalán nem számít olcsó helynek, ha egy teljes randiprogram költségét nézzük.

A Deutsche Bank a számításnál egy üveg bor, egy farmer, egy ruha, két kávé, egy kétfős étkezés egy középkategóriás étteremben, két mozijegy, két tömegközlekedési jegy és egy 5 kilométeres taxizás árát adta össze. A kapott összegeket dollárban hasonlították össze.

Nagyjából 88 ezer forintba kerül egy ilyen randi Budapesten

A magyar főváros 278 dolláros (nagyjából 88 ezer forintos) értékkel a 28. helyen szerepel a 69 várost tartalmazó rangsorban. Ez első látásra talán nem tűnik kiugróan magasnak, a lista részleteit megnézve azonban már jóval érdekesebb a kép.

Budapesten ugyanis drágább ez a fogyasztói kosár, mint például Szingapúrban, Prágában, Madridban, Barcelonában, Rómában, Szöulban vagy Tokióban. Tokióban mindössze 188 dollár (nagyjából 59 ezer forint) jött ki, Szöulban 190 dollár (nagyjából 60 ezer forint), míg Szingapúrban 255 dollár (nagyjából 80 ezer forint).

A magyar főváros ráadásul Chicagót is megelőzi: az amerikai nagyvárosban 271 dollár (nagyjából 85 ezer forint) jön ki ugyanez a csomag. Varsóban 283 dollár (nagyjából 89 ezer forint), Bécsben pedig 292 dollár (nagyjából 92 ezer forint) az érték, vagyis a magyar és az osztrák főváros között ebben a mutatóban már nincs nagy különbség.

A számok természetesen nem azt jelentik, hogy egy budapesti randi minden esetben 278 dollárba kerülne. A Deutsche Bank egy előre meghatározott fogyasztói kosarat használ, amelybe ráadásul a ruházati cikkek ára is bekerül. Az index ezért inkább arra alkalmas, hogy megmutassa, hogyan viszonyulnak egymáshoz a különböző nagyvárosok fogyasztói árai.

Budapest tíz év alatt nagyot ugrott

A magyar főváros helyezése azért különösen érdekes, mert 2012-ben még mindössze 179 dollár (nagyjából 56 ezer forint) volt ugyanez a kosár, és Budapest akkor a lista 62. helyén állt.

2016-ban 168 dollár (nagyjából 53 ezer forint), 2019-ben szintén 168 dollár (nagyjából 53 ezer forint) volt az érték. 2025-ben már 234 dollár (nagyjából 74 ezer forint) értékre emelkedett, 2026-ra pedig 278 dollárra (nagyjából 88 ezer forintra) nőtt.

A Deutsche Bank számítása szerint ez tíz év alatt 65,8 százalékos drágulást jelent. A hét évre visszatekintő változás pedig 64,8 százalékos.

Ez az egyik leglátványosabb változás a teljes rangsorban. A Deutsche Bank külön is kiemeli, hogy az elmúlt évtizedben a randizás költsége több feltörekvő piaci városban jelentősen megemelkedett, és Budapest, illetve Mexikóváros is azok közé tartozik, ahol különösen nagy volt a növekedés.

Közben Tokióban és Szöulban olcsóbb lett

A budapesti adatok még érdekesebbek, ha olyan ázsiai városokkal hasonlítjuk össze őket, amelyek korábban sokkal drágábbnak tűntek egy magyar turista számára.

Tokióban 2012-ben 383 dollár (nagyjából 121 ezer forint) volt a kosár értéke, 2026-ban már csak 188 dollár (nagyjából 59 ezer forint). Ez több mint 50 százalékos visszaesést jelent. Szöulban 252 dollárról (nagyjából 79 ezer forintról) 190 dollárra (nagyjából 60 ezer forintra) csökkent az összeg.

A Deutsche Bank szerint az ázsiai városoknál általánosan is jól látható az olcsóbbá válás: a tíz olyan városból, ahol az elmúlt évtizedben a legnagyobb mértékben csökkent a randi költsége, nyolc Ázsiában található. A legnagyobb javulást Sanghajban mérték.

Ez a rangsor ugyanakkor nem egyszerűen azt mutatja meg, hogy hol a legolcsóbb egy vacsora. Az árak mellett a devizaárfolyamok változása is jelentősen befolyásolja a dollárban kifejezett eredményeket.

A rangsor élén a világ legdrágább városai találhatók. Genfben 475 dollár (nagyjából 150 ezer forint), Zürichben pedig 487 dollár (nagyjából 153 ezer forint) a vizsgált kosár értéke. Tel-Aviv 428 dollárral (nagyjából 135 ezer forinttal) a harmadik, Oslo és Koppenhága pedig 377-377 dollárral (nagyjából 119-119 ezer forinttal) követi őket.

A top 10-ben szerepel még London, Stockholm, New York, Luxemburg és Helsinki is.

A lista másik végén egészen más árszint látható. Delhi mindössze 103 dollárral (nagyjából 32 ezer forinttal) a legolcsóbb, Bangalore 106 dollárral (nagyjából 33 ezer forinttal), Mumbai pedig 115 dollárral (nagyjából 36 ezer forinttal) követi. India tehát mindhárom legolcsóbb helyet megszerezte.

A Deutsche Bank szerint ráadásul ezekben az indiai városokban az elmúlt évtizedben tovább is csökkent a randizás költsége.

Már nem olyan egyértelmű, hogy külföldön minden drágább

A budapesti eredmény egyik legérdekesebb tanulsága, hogy a magyar főváros és számos nyugat-európai vagy tengerentúli nagyváros közötti árkülönbség bizonyos hétköznapi kiadásoknál már jóval kisebb lehet, mint azt elsőre gondolnánk.

Budapest 278 dolláros (nagyjából 88 ezer forintos) értéke például meghaladja Chicago, Szingapúr, Madrid, Prága, Barcelona és Róma mutatóját, miközben Tokióhoz képest még nagyobb a különbség.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a magyarok ugyanannyit keresnek, mint a svájciak, a britek vagy az amerikaiak. Éppen ellenkezőleg: a Deutsche Bank indexe csak az árakat hasonlítja össze, a helyi fizetéseket nem. A 278 dolláros, vagyis nagyjából 88 ezer forintos budapesti kosár egy magyar jövedelemhez viszonyítva egészen mást jelenthet, mint ugyanekkora összeg Genfben vagy Zürichben.

A számok azonban így is jól mutatják, mennyire megváltozott Budapest helye a nemzetközi árversenyben: ami tíz-tizenöt éve még egyértelműen olcsó közép-európai fővárosnak számított, az ma bizonyos fogyasztási tételek alapján már több világhírű nagyvárosnál is drágább.

Budapest helye a Deutsche Bank "Oasis" indexében

A Deutsche Bank híres "Oasis" mutatója abból indul ki, hogy egy jellegzetes esti kikapcsolódás – 5 korsó sör és 2 doboz cigaretta – mennyibe kerül a világ nagyvárosaiban. A 69 elemzett település közül Budapest a középmezőny alsó részén, a 38. helyen végzett, ami azt jelenti, hogy nálunk ez a fogyasztói kosár még mindig jóval olcsóbb, mint a lista élén álló nyugati és óceániai metropoliszokban, ugyanakkor korántsem tartozik a legolcsóbbak közé sem.

2026-ban a budapesti ár 22,3 dollár, ami a jelenlegi (kb. 315 forintos) árfolyamon nagyjából 7000 forintnak felel meg. Ez az összeg a New York-i szinthez (54,8 dollár) képest mindössze 43%, tehát a "sör-cigi kosár" itthon még mindig kevesebb, mint fele annyiba kerül, mint az amerikai nagyvárosban – Melbourne 111 dolláros csúcsértékéhez képest pedig ötödannyi.

Ami viszont igazán figyelemre méltó, az a drágulás üteme. Ha visszamegyünk az időben:

2012-ben a kosár ára 11 dollár volt (kb. 3500 forint)

2016-ban 12,5 dollár (kb. 3900 forint)

2019-ben 13,8 dollár (kb. 4300 forint)

2025-ben már 19,2 dollár (kb. 6050 forint)

2026-ra pedig elérte a 22,3 dollárt (kb. 7000 forint)

Ez azt jelenti, hogy dollárban számolva egy évtized alatt (2012–2026) +66%-kal, az elmúlt hét évben (2019–2026) pedig +70%-kal nőtt az ár – ez az egyik legnagyobb drágulás a teljes listán. Ezt jól mutatja, hogy Budapest 2012-höz képest 22 helyet, 2019-hez képest pedig 16 helyet "javított" a rangsorban, vagyis egyre feljebb csúszik a drága városok táborába. A táblázat egyébként a forint erőteljes gyengülését és/vagy a hazai jövedéki adók (dohány- és sörár-emelések) hatását is tükrözi, hiszen a helyi árváltozás forintban minden bizonnyal még ennél is nagyobb volt.

Érdemes megnézni a közvetlen összehasonlítást is: a szomszédos Bécs a 40. helyen áll, 22,5 dollárral (szintén kb. 7000 forint körül) – tehát Budapest és Bécs gyakorlatilag egy szinten van ebben a mutatóban, ami elsőre meglepő lehet, hiszen a bécsi bérek és általános árszínvonal jóval magasabb.

A lista két végét nézve: a legdrágábbnak számító Melbourne (111 dollár, kb. 35 000 forint) és Sydney (109,5 dollár, kb. 34 500 forint) áraihoz képest Budapest ötödannyiba kerül, míg a legolcsóbb városokhoz – Sanghaj (10,4 dollár, kb. 3300 forint), Rio de Janeiro (11,7 dollár, kb. 3700 forint) és Kairó (12,1 dollár, kb. 3800 forint) – képest még mindig közel kétszer annyiba kerül nálunk ugyanez a kosár.

Összességében tehát Budapest a nemzetközi mezőnyben még "középszerűen olcsónak" számít, de a hosszú távú trend egyértelmű: az elmúlt egy-két évtizedben a sör és a cigaretta ára dollárban mérve gyorsabban emelkedett itthon, mint a legtöbb vizsgált városban, így a rangsorban folyamatosan araszolunk felfelé a drágább városok irányába.