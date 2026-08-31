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Nyugdíj

Ennyi év jut valójában nyugdíjasként a magyaroknak: hatalmas a szakadék férfiak és nők között

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 13:32

A Magyar Államkincstár friss adatai szerint a hazai öregségi nyugdíjasok átlagosan 23,3 évet töltenek nyugdíjban. A statisztikákból egyértelműen kiderül, hogy a nők ebből a szempontból jóval kedvezőbb helyzetben vannak, mint a férfiak, hiszen hamarabb vonulnak nyugdíjba és tovább élnek, így átlagosan több mint hét évvel hosszabb ideig részesülnek az ellátásban - írta meg a Portfolio.

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Közérdekű adatigényléssel fordult a Magyar Államkincstárhoz Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament elnöke. A hivatalos válaszból kiderült, hogy a 2025-ben elhunyt öregségi nyugdíjasok átlagosan 80,6 éves korukban vesztették életüket. Ezen belül a férfiak halálozási átlagéletkora 78,5, míg a nőké 82,3 év volt.

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Ennek megfelelően a nyugdíjban töltött idő is jelentős eltérést mutat, hiszen a férfiak átlagosan 19,1, a nők pedig – a 40 év jogosultsági idő után járó kedvezményes nyugdíjat is beleszámítva – 26,7 évet töltöttek nyugállományban. A két nem nyugdíjban töltött átlagos időtartama együttesen 23,3 év volt.

A Magyar Államkincstár a 2026 első félévében megállapított új nyugellátások adatait is közzétette. Ezek alapján az idén nyugdíjba vonuló férfiak átlagéletkora 65,1 év, a nőké pedig 62,6 év az ellátás kezdetekor.

A ritkán publikált adatok jól szemléltetik a nemek közötti éles különbségeket. A nők korábbi nyugdíjba vonulása és magasabb halálozási életkora szorosan összefügg az általános demográfiai trendekkel. A születéskor várható élettartam a 2025-ös adatok szerint a férfiaknál 74,13, a nőknél pedig 79,96 év volt. Ez a nők javára mutatkozó, 5,8 éves általános élettartam-előny a nyugdíjasok halálozási korában is megjelenik, 3,8 éves eltérés formájában.

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A 2026 első félévében ténylegesen megállapított öregségi nyugdíjaknál már erősen kiütközik a nyugdíjkorhatárban található gyakorlati különbségeket: habár az alapértelmezett korhatár mindkét nemre vonatkozóan 65 év, és a férfiaknak nincs is lehetőségük előrehozott nyugdíjba vonulásra, eközben a nők legalább 40 év jogosultsági idő után életkortól függetlenül igénybe vehetik az öregségi nyugdíjat. Ez a lehetőség olyan népszerű egyébként, hogy az összes női nyugdíjigénylő csaknem fele ezzel a kedvezményes lehetőséggel vonul nyugdíjba.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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