Húzós időszak vár a magyar vásárlókra: keményen megfizethetjük a közel-keleti háború árát a benzinkutakon és a boltokban

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros válsága az elmúlt hat hónapban 330 milliárd dollárral növelte meg a világ fosszilisenergia-importjának költségeit. A globális ársokk legnagyobb vesztese az Európai Unió, de a tartósan magas világpiaci árak Magyarországon is egyértelműen éreztetik hatásukat az üzemanyagárak emelkedésén és az újra erősödő infláción keresztül - tudósított a Világgazdaság.

A finnországi CREA kutatóintézet adatai szerint március és augusztus között a tengeren szállított kőolajért, üzemanyagokért és cseppfolyósított földgázért (LNG) nagyjából 103 ezer milliárd forintnyi többletet fizettek az importáló országok. Ez az összeg ráadásul csak a nyersanyagok felárát takarja, a megugró tengeri fuvardíjakat és a háborús biztosításokat nem tartalmazza, így a konfliktus valós gazdasági kára ennél is magasabb. A Brent kőolaj hordónkénti átlagára 93 dollárra ugrott, ami az orosz–ukrán háború kitörése óta nem látott szint. A gigantikus többletszámla felét maga a nyersolaj drágulása okozta, de a vártnál lényegesen többet kellett fizetni a dízelért, a benzinért és a földgázért is.

A helyzet legnagyobb kárvallottja az Európai Unió volt, amely kőolaj- és földgázigényének jelentős részét behozatalból fedezi. A tagállamok összesen 78 milliárd dolláros, mintegy 24 ezer milliárd forintos bruttó többletköltséget szenvedtek el. Hiába szorította vissza korábban az unió az orosz energiahordozókat, az amerikai és norvég importra való átállás nem védte meg a közösséget a Közel-Keletről induló globális áremelkedéstől. Arányaiban azonban a szegényebb, energiaimportra szoruló országokat sújtotta leginkább a válság, náluk a többletkiadás a GDP egy százalékát is elérte.

Bár Magyarország a vezetékes hálózata miatt közvetlenül kevésbé kitett a tengeri szállítási útvonalaknak, a világpiaci árobbanás a hazai gazdaságba is gyorsan begyűrűzött. A száz dollárt közelítő olajár és a gyengélkedő forint együttesen drágítja az importot, ami rontja az ország külkereskedelmi egyenlegét. A magasabb energiaárak növelik a fuvarozási, logisztikai, ipari és mezőgazdasági költségeket is. Ezek a terhek a benzinkutakon túl az élelmiszerek és a fogyasztási cikkek árában is megjelennek, így idővel egyre nagyobb részük hárul a lakosságra.

Miközben a fogyasztók és az importőrök hatalmas összegeket veszítettek, az energiaexportőrök óriásit nyertek a helyzeten. A Közel-Kelet mellett Észak-Amerika és Oroszország is jelentős pluszbevételre tett szert, ami utóbbinak különösen nagy pénzügyi mentőövet jelentett a korábbi mélypont után. A globális sokkot némileg tompította, hogy az elmúlt években kiépített tisztaenergia-kapacitások nagyjából 36 milliárd dollárnyi fosszilis importot váltottak ki.

A 330 milliárd dolláros költség azonban csak a válság első hat hónapjának mérlege. Mivel az iráni konfliktus jelenleg is tart, az ellátási láncok zavarai pedig állandósulni látszanak, a világ energiavásárlóira a jövőben még ennél is súlyosabb terhek várhatnak.