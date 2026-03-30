Csokoládé húsvéti nyuszi és cukorkák tojások fehér asztalon fehér háttér előtt
Vásárlás

Több tonna húsvéti kedvencet vontak ki a forgalomból a magyar ellenőrök: lebukott egy illegális üzem is

Pénzcentrum
2026. március 30. 15:34

Március elejétől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. A hatóság vizsgálja a húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint tojásfesték és az élőnyúl-árusítás. Az első szakaszban a Nébih és a kormány- és járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek.

Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítóinak ellenőrzése során a hatóság 100 létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen nyolc esetben indult eljárás.

Nyomonkövetési hiányosság, valamint lejárt minőségmegőrzési idő okán 30 tétel, összesen 368,9 kg édesipari alapanyagot/összetevőt, illetve készterméket is kivontak a forgalomból.

Az ellenőrzések az alkoholos italokra is kiterjedtek: a hatóság 20 kereskedelmi egységben és öt előállító üzemben vizsgálódott, összesen 49 mintát elemezve. Egy import pezsgőnél és egy import gyöngyözőbornál érzékszervi hibát állapított meg a hatóság, az import pezsgő esetében a fogyasztói tájékoztatás sem volt megfelelő. A négy nagy hazai sörgyárban is végzett a Nébih átfogó ellenőrzéseket. Jó hír, hogy a sörgyárakban végzett vizsgálatok során nem tártak fel hiányosságot.

A húsfeldolgozó létesítmények és hústermék-előállítók ellenőrzése során a hatóság több helyen tárt fel higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat. A három vizsgált húsfeldolgozóban a feltárt problémák miatt több mint négy tonna húsipari alapanyagot és készterméket vontak ki a forgalomból. Országszerte 102 olyan üzletet is vizsgáltak, ahol helyben állítanak elő hústermékeket (füstölt húst, sonkát). E körben az ellenőrzések mintegy negyedében állapítottak meg szabálytalanságokat, leggyakrabban higiéniai és dokumentációs hibákat, illetve adalékanyag-használati problémákat. 14 esetben, összesen mintegy 1,2 millió forint értékben szabtak ki bírságot az ellenőrök és 156 kg terméket kivontak a forgalomból. Egy üzemben illegális gyártást is feltártak, a termékeket megsemmisítették, a tevékenységet megtiltották.

Az első időszakban ellenőrzött hat tojáscsomagoló létesítményben súlyos higiéniai vagy nyomonkövetési hiányosságot nem találtak az ellenőrök, a jelölések is megfelelőek voltak. Egy vállalkozással szemben azonban eljárás indult a fertőtlenített tojásminta nem megfelelősége miatt.

A primőr zöldségek ellenőrzése során a vármegyei kormányhivatalok 72 termelőt vizsgáltak piacokon és telephelyeken, a tételek többsége megfelelt, két tételt kivontak a forgalomból. A Nébih 10 helyszínen ellenőrizte a forgalmazást, leggyakoribb probléma a felvásárolt áru sajátként való értékesítése volt, a paprika, torma, uborka és újhagyma minták vizsgálata során határérték feletti szermaradék nem fordult elő. A növényútlevelek alkalmazását is vizsgálták a szakemberek, melyek rendszeres működése alapvetően stabil és javuló tendenciát mutat. Fajtaazonossági vizsgálat céljából kardvirág virághagymából is történt 18 mintavétel. A szaporítóanyagok jelölése megfelelt az előírásoknak. A hagymák kiültetésére április közepén kerül majd sor a Nébih Monorierdői Növényfajta Kitermesztő Állomásán.

A tavaszi ellenőrzések során a hatóság 34 takarmány-előállító létesítményben 35 teljes értékű baromfi tojótakarmányból vett mintát, melyek 94 biztonsági és minőségi paraméterek vizsgálata folyamatban van, az eddigi eredmények megfelelőek. Emellett országszerte 46 kisállatkereskedést és 42 állatvásáron/állatpiacon árusító helyet ellenőriztek élő nyulak eladásával kapcsolatban, ahol állatvédelmi szabálytalanságot nem találtak. Az országos ellenőrzéssorozat húsvétig folytatódik.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #ellenőrzés #élelmiszer #bírság #húsvét #nébih #hús #tojás #állatvédelem #élelmiszerek #zöldség-gyümölcs

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:34
15:15
15:01
14:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
2026. március 30.
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
2026. március 30.
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 13:45
Kemény szigorításról döntött az osztrák kormány: több ezer Ausztriában élő magyart érint a döntés
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 13:03
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
Agrárszektor  |  2026. március 30. 15:26
Felfoghatatlan árak a zöldségpiacon: itt már ennyibe kerül egy kiló paprika