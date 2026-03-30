Megfordult a határ menti bevásárlóturizmus iránya: egyre több magyar utazik a horvátországi Baranyába élelmiszert és dohányárut venni.
Több tonna húsvéti kedvencet vontak ki a forgalomból a magyar ellenőrök: lebukott egy illegális üzem is
Március elejétől a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. A hatóság vizsgálja a húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint tojásfesték és az élőnyúl-árusítás. Az első szakaszban a Nébih és a kormány- és járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek.
Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítóinak ellenőrzése során a hatóság 100 létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen nyolc esetben indult eljárás.
Nyomonkövetési hiányosság, valamint lejárt minőségmegőrzési idő okán 30 tétel, összesen 368,9 kg édesipari alapanyagot/összetevőt, illetve készterméket is kivontak a forgalomból.
Az ellenőrzések az alkoholos italokra is kiterjedtek: a hatóság 20 kereskedelmi egységben és öt előállító üzemben vizsgálódott, összesen 49 mintát elemezve. Egy import pezsgőnél és egy import gyöngyözőbornál érzékszervi hibát állapított meg a hatóság, az import pezsgő esetében a fogyasztói tájékoztatás sem volt megfelelő. A négy nagy hazai sörgyárban is végzett a Nébih átfogó ellenőrzéseket. Jó hír, hogy a sörgyárakban végzett vizsgálatok során nem tártak fel hiányosságot.
A húsfeldolgozó létesítmények és hústermék-előállítók ellenőrzése során a hatóság több helyen tárt fel higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat. A három vizsgált húsfeldolgozóban a feltárt problémák miatt több mint négy tonna húsipari alapanyagot és készterméket vontak ki a forgalomból. Országszerte 102 olyan üzletet is vizsgáltak, ahol helyben állítanak elő hústermékeket (füstölt húst, sonkát). E körben az ellenőrzések mintegy negyedében állapítottak meg szabálytalanságokat, leggyakrabban higiéniai és dokumentációs hibákat, illetve adalékanyag-használati problémákat. 14 esetben, összesen mintegy 1,2 millió forint értékben szabtak ki bírságot az ellenőrök és 156 kg terméket kivontak a forgalomból. Egy üzemben illegális gyártást is feltártak, a termékeket megsemmisítették, a tevékenységet megtiltották.
Az első időszakban ellenőrzött hat tojáscsomagoló létesítményben súlyos higiéniai vagy nyomonkövetési hiányosságot nem találtak az ellenőrök, a jelölések is megfelelőek voltak. Egy vállalkozással szemben azonban eljárás indult a fertőtlenített tojásminta nem megfelelősége miatt.
A primőr zöldségek ellenőrzése során a vármegyei kormányhivatalok 72 termelőt vizsgáltak piacokon és telephelyeken, a tételek többsége megfelelt, két tételt kivontak a forgalomból. A Nébih 10 helyszínen ellenőrizte a forgalmazást, leggyakoribb probléma a felvásárolt áru sajátként való értékesítése volt, a paprika, torma, uborka és újhagyma minták vizsgálata során határérték feletti szermaradék nem fordult elő. A növényútlevelek alkalmazását is vizsgálták a szakemberek, melyek rendszeres működése alapvetően stabil és javuló tendenciát mutat. Fajtaazonossági vizsgálat céljából kardvirág virághagymából is történt 18 mintavétel. A szaporítóanyagok jelölése megfelelt az előírásoknak. A hagymák kiültetésére április közepén kerül majd sor a Nébih Monorierdői Növényfajta Kitermesztő Állomásán.
A tavaszi ellenőrzések során a hatóság 34 takarmány-előállító létesítményben 35 teljes értékű baromfi tojótakarmányból vett mintát, melyek 94 biztonsági és minőségi paraméterek vizsgálata folyamatban van, az eddigi eredmények megfelelőek. Emellett országszerte 46 kisállatkereskedést és 42 állatvásáron/állatpiacon árusító helyet ellenőriztek élő nyulak eladásával kapcsolatban, ahol állatvédelmi szabálytalanságot nem találtak. Az országos ellenőrzéssorozat húsvétig folytatódik.
Még mindig sok a bizalmatlanság a használt mobilokkal szemben, mégis egyre többen vásárolják. De vajon tényleg vagyonokat lehet spórolni vele? Mutatjuk!
Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet
18 fajta, gyerekeknek készült kerékpáros sisakot vizsgált meg a Német Autóklub (ADAC), és mint a tesztből kiderült, egyik termék sem kapott „jó” minősítésnél jobb értékelést.
Piacok, vásárcsarnokok húsvéti nyitvatartása 2026-ban: így vásárolhatunk a hosszú hétvégén Budapesten
Az ünnepi nagybevásárlást akár még nagyszombaton is elintézhetjük: megmutatjuk, melyik vásárcsarnokban meddig tudjuk beszerezni az ünnepi hozzávalókat.
Népszerű gyorsfagyasztott terméket hív vissza az Aldi: nehogy megedd, veszélyes baktérium lehet benne
Gyorsfagyasztott fűszernövényben találtak emberre is veszélyes baktériumot: arra kérik a vásárlókat, semmiképp se fogyasszák el a szóban forgó terméket.
Óriási akciót robbant a tavasz kedvencére az Aldi néhány napig, ám ezzel a trükkel a szemfülesek kilószám viszik haza inkább ingyen
Aki most medvehagymát venne, jól járhat, de nem biztos, hogy egy boltban érdemes a leginkább keresgélni.
A retail vállalatok 77%-a növelte a vásárlói élményre fordított beruházásait az elmúlt évben.
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. Nagyon árérzékenyek a vásárlók.
A webáruházak jelentős része megtévesztő árazási gyakorlatot alkalmaz az év végi leárazások, különösen a Black Friday idején - ez derült ki most egy átfogó vizsgálat...
A program célja, hogy a kisebb, nehezebben elérhető településeken is hozzáférhetővé tegye a kínálatot: a vásárlók az eddigi tapasztalatok alapján az élelmiszereket keresik leginkább.
Az új árak több lépcsőben léptek életbe: 2026. március 19-én, 23-án és 26-án jelentek meg az üzletek polcain.
Megszűnteti a Rossmann a bolti átvétel szolgáltatását: megszólalt a drogérialánc, mi lesz helyette - Erre készülhetnek a vásárlók
A változást a boltlánc azzal indokolta, hogy egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.
Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany
Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.
Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik az IKEA: ebben a vidéki nagyvárosban nyílik a bútormulti új egysége
A munkatársak lakberendezési tanácsadással támogatják az érdeklődőket, valamint segítséget nyújtanak a rendelési folyamatokban is.
A Greenpeace UK egy Instagram posztban osztotta meg nézeteit arról, hogy a legnépszerűbb, ultraolcsó divatmárkák, többek között a Shein, milyen komoly környezeti terhelést okoznak.
Meglepő videó kezdett terjedni a TikTokon: egy felhasználó arról számolt be, hogy a belga Aldik egyikében magyar szalámit árulnak akciósan, ráadásul kifejezetten alacsony áron.
Óriási trükkre jöttek rá a hazai kerttulajdonosok: így ússzák meg a több százezres kiadásokat idén tavasszal
Miközben a nagyáruházak tavaszi árai sokakat visszatartanak, egyre többen fordulnak olcsóbb megoldások felé a kertjük felújításakor.
A két diszkontlánc működési modellje az egész globális élelmiszer-kiskereskedelmet átformálja, és alkalmazkodásra kényszeríti a hagyományos szupermarketeket.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
A magyar Fanta valódi narancslétartalma tovább csökkent, miközben az olasz üdítő beltartalma nem változott.
