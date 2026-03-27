Eladósorba került Budapest egyik legendás mozija: a Rákóczi úti, 1901 óta működő vetítőhely most 350 millió forintért keres új gazdát.
Piacok, vásárcsarnokok húsvéti nyitvatartása 2026-ban: így vásárolhatunk a hosszú hétvégén Budapesten
Idén is bőséges árukínálattal és a tavalyi évhez hasonló árakkal várják a vásárlókat a budapesti vásárcsarnokok a húsvéti időszakban. A sláger továbbra is a hagyományos füstölt sonka, emellett a prémium húsoktól kezdve a friss tavaszi zöldségeken és a pékárukon át a kézműves dekorációkig minden megtalálható a pultokon. Az ünnepi nagybevásárlást akár még nagyszombaton is elintézhetjük.
A húsvéti szezon nyitányaként a fővárosi piacok óriási választékkal készülnek. Idén is a hagyományos füstölt kötözött sonkák, a parasztsonkák és a szívsonkák a legkeresettebbek. Jó hír a vásárlóknak, hogy a füstölt húsok ára nem emelkedett a tavalyihoz képest.
A legolcsóbb kötözött sonka kilója 3490 forint körül mozog. A szívsonkát minőségtől függően 3990 és 4690 forint közötti áron kínálják. Aki különlegességre vágyik, választhat mangalicát vagy füstölt szűzpecsenyét is. Prémium olasz termékek szintén kaphatók, mint például a hosszan érlelt pármai vagy a San Daniele sonka. Emellett bőséges a felhozatal az ünnep szimbólumának számító bárányból, valamint marhából és különféle füstölt szárnyasokból is.
Az ünnepi asztal elengedhetetlen kellékeinek kínálata is rendkívül széles. A tojás darabja mérettől függően 85 és 120 forint között kapható. Kalácsból a hagyományos kávéházi fonott mellett cukormentes, gyümölcsös és csokoládés változatokat is kínálnak. Ezek ára mérettől és fajtától függően 500 és 2500 forint között alakul. A tavaszi zöldségek szerelmesei is megtalálják a számításukat. Friss retek, újhagyma, medvehagyma és fejes saláta egyaránt bőséggel áll rendelkezésre. A zöldcsütörtöki hagyományokhoz illő sóska és spenót szintén megtalálható a pultokon, akárcsak a különféle hazai és import sajtok, illetve túrófélék.
A piacok ilyenkor nemcsak bevásárlóhelyek, hanem igazi közösségi terek is. Több csarnokban kiemelt húsvéti vásárt tartanak. Ezeken a helyszíneken kézműves termékeket, kerámiatojásokat, asztaldíszeket és natúrkozmetikumokat lehet beszerezni.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az ünnepi nyitvatartás idén is a vásárlói igényekhez igazodik. Nagycsütörtökön a piacok a szokásos hétköznapi rend szerint tartanak nyitva. Nagypénteken a csarnokok zárva lesznek. Ez alól csak a Fehérvári úti vásárcsarnok virágpiaca kivétel, amely délelőtt várja a vevőket. Nagyszombaton valamennyi helyszín a megszokott szombati menetrend szerint üzemel, így az utolsó pillanatra maradt beszerzések is kényelmesen elintézhetők. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn minden piac és vásárcsarnok zárva tart. Az ünnepek utáni keddtől pedig ismét a megszokott rendben várják a vásárlókat.
Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet
18 fajta, gyerekeknek készült kerékpáros sisakot vizsgált meg a Német Autóklub (ADAC), és mint a tesztből kiderült, egyik termék sem kapott „jó” minősítésnél jobb értékelést.
Óriási akciót robbant a tavasz kedvencére az Aldi néhány napig, ám ezzel a trükkel a szemfülesek kilószám viszik haza inkább ingyen
Aki most medvehagymát venne, jól járhat, de nem biztos, hogy egy boltban érdemes a leginkább keresgélni.
A retail vállalatok 77%-a növelte a vásárlói élményre fordított beruházásait az elmúlt évben.
Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. Nagyon árérzékenyek a vásárlók.
A webáruházak jelentős része megtévesztő árazási gyakorlatot alkalmaz az év végi leárazások, különösen a Black Friday idején - ez derült ki most egy átfogó vizsgálat...
A program célja, hogy a kisebb, nehezebben elérhető településeken is hozzáférhetővé tegye a kínálatot: a vásárlók az eddigi tapasztalatok alapján az élelmiszereket keresik leginkább.
Az új árak több lépcsőben léptek életbe: 2026. március 19-én, 23-án és 26-án jelentek meg az üzletek polcain.
Megszűnteti a Rossmann a bolti átvétel szolgáltatását: megszólalt a drogérialánc, mi lesz helyette - Erre készülhetnek a vásárlók
A változást a boltlánc azzal indokolta, hogy egy új, korszerűbb és a vásárlói igényekhez jobban illeszkedő szolgáltatást vezetnek be helyette.
Visszatért a rettegett drágulás az Egyesült Államokban: az elemzőket is meglepte a legújabb gazdasági hidegzuhany
Februárban jelentősen emelkedtek az amerikai importárak, elsősorban az energia drágulása miatt, írta a Reuters az amerikai munkaügyi minisztérium adatai alapján.
Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik az IKEA: ebben a vidéki nagyvárosban nyílik a bútormulti új egysége
A munkatársak lakberendezési tanácsadással támogatják az érdeklődőket, valamint segítséget nyújtanak a rendelési folyamatokban is.
A Greenpeace UK egy Instagram posztban osztotta meg nézeteit arról, hogy a legnépszerűbb, ultraolcsó divatmárkák, többek között a Shein, milyen komoly környezeti terhelést okoznak.
Meglepő videó kezdett terjedni a TikTokon: egy felhasználó arról számolt be, hogy a belga Aldik egyikében magyar szalámit árulnak akciósan, ráadásul kifejezetten alacsony áron.
Óriási trükkre jöttek rá a hazai kerttulajdonosok: így ússzák meg a több százezres kiadásokat idén tavasszal
Miközben a nagyáruházak tavaszi árai sokakat visszatartanak, egyre többen fordulnak olcsóbb megoldások felé a kertjük felújításakor.
A két diszkontlánc működési modellje az egész globális élelmiszer-kiskereskedelmet átformálja, és alkalmazkodásra kényszeríti a hagyományos szupermarketeket.
Tovább dagad a magyar Fanta-botrány: már négyszer kevesebb benne a gyümölcs, mint az olaszban - tényleg ezzel itatják itt az embereket?
A magyar Fanta valódi narancslétartalma tovább csökkent, miközben az olasz üdítő beltartalma nem változott.
Óriási bejelentés jött a 2026-os Sziget fesztiválról: erről mindenkinek tudnia kell, aki jegyet, bérletett vett
A diszkontlánc kilencedik alkalommal települ ki a rendezvényre, pop-up bolttal és kibővített Grill Zónával várja a látogatókat.
Újra kikerül a polcokra a Lidl legendás terméke: 33 százalékkal le is árazták, óriási roham várható húsvét előtt
Nem csak karácsonykor próbál nagyot húzni a Lidl: most tavasszal is bedob egy népszerű gyerekjátékokat.
2026. március végén bezárja magyarországi webáruházát, mivel a vállalat kivonul a hazai piacról.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.