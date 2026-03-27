Húsvéti ünnepi tál sonkával, szeletelt főtt tojással és felvágottakkal. Uborssal, paradicsommal és paprikával díszítve.
Vásárlás

Piacok, vásárcsarnokok húsvéti nyitvatartása 2026-ban: így vásárolhatunk a hosszú hétvégén Budapesten

Pénzcentrum
2026. március 27. 15:10

Idén is bőséges árukínálattal és a tavalyi évhez hasonló árakkal várják a vásárlókat a budapesti vásárcsarnokok a húsvéti időszakban. A sláger továbbra is a hagyományos füstölt sonka, emellett a prémium húsoktól kezdve a friss tavaszi zöldségeken és a pékárukon át a kézműves dekorációkig minden megtalálható a pultokon. Az ünnepi nagybevásárlást akár még nagyszombaton is elintézhetjük.

A húsvéti szezon nyitányaként a fővárosi piacok óriási választékkal készülnek. Idén is a hagyományos füstölt kötözött sonkák, a parasztsonkák és a szívsonkák a legkeresettebbek. Jó hír a vásárlóknak, hogy a füstölt húsok ára nem emelkedett a tavalyihoz képest.

A legolcsóbb kötözött sonka kilója 3490 forint körül mozog. A szívsonkát minőségtől függően 3990 és 4690 forint közötti áron kínálják. Aki különlegességre vágyik, választhat mangalicát vagy füstölt szűzpecsenyét is. Prémium olasz termékek szintén kaphatók, mint például a hosszan érlelt pármai vagy a San Daniele sonka. Emellett bőséges a felhozatal az ünnep szimbólumának számító bárányból, valamint marhából és különféle füstölt szárnyasokból is.

Az ünnepi asztal elengedhetetlen kellékeinek kínálata is rendkívül széles. A tojás darabja mérettől függően 85 és 120 forint között kapható. Kalácsból a hagyományos kávéházi fonott mellett cukormentes, gyümölcsös és csokoládés változatokat is kínálnak. Ezek ára mérettől és fajtától függően 500 és 2500 forint között alakul. A tavaszi zöldségek szerelmesei is megtalálják a számításukat. Friss retek, újhagyma, medvehagyma és fejes saláta egyaránt bőséggel áll rendelkezésre. A zöldcsütörtöki hagyományokhoz illő sóska és spenót szintén megtalálható a pultokon, akárcsak a különféle hazai és import sajtok, illetve túrófélék.

A piacok ilyenkor nemcsak bevásárlóhelyek, hanem igazi közösségi terek is. Több csarnokban kiemelt húsvéti vásárt tartanak. Ezeken a helyszíneken kézműves termékeket, kerámiatojásokat, asztaldíszeket és natúrkozmetikumokat lehet beszerezni. 

Az ünnepi nyitvatartás idén is a vásárlói igényekhez igazodik. Nagycsütörtökön a piacok a szokásos hétköznapi rend szerint tartanak nyitva. Nagypénteken a csarnokok zárva lesznek. Ez alól csak a Fehérvári úti vásárcsarnok virágpiaca kivétel, amely délelőtt várja a vevőket. Nagyszombaton valamennyi helyszín a megszokott szombati menetrend szerint üzemel, így az utolsó pillanatra maradt beszerzések is kényelmesen elintézhetők. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn minden piac és vásárcsarnok zárva tart. Az ünnepek utáni keddtől pedig ismét a megszokott rendben várják a vásárlókat.

