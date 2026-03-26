Közelkép egy női kézről, amint egy tejcsokoládés húsvéti tojást nyit ki.
Vásárlás

Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül

Biró Attila
2026. március 26. 19:01

Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. A legfrissebb iparági jelzések szerint a kereslet inkább stagnál, miközben a vásárlók egyre árérzékenyebbek, de a minőségről sokan továbbra sem mondanak le. A forgalmat így elsősorban az akciók és az árképzés fogja mozgatni, miközben a gyártók továbbra is komoly költségnyomás alatt működnek.

"Visszafogott húsvéti szezonra készül az édességpiac Magyarországon" - erről tájékoztatta a Magyar Édességgyártók Szövetsége a Pénzcentrumot. Ez azt jelenti, hogy a legfrissebb iparági várakozások szerint a mennyiségi eladások inkább stagnálhatnak vagy enyhén csökkenhetnek, miközben a forgalom alakulását elsősorban az árak és az akciók határozzák meg.

A klasszikus húsvéti termékek iránt ugyanakkor nem tűnik el a kereslet. A csokinyuszik és tojások továbbra is stabilan fogynak, de a vásárlói magatartás egyértelműen változik.

A mennyiségek nem nőnek érdemben, ezzel párhuzamosan viszont egyre erősebb az a trend, hogy a vevők tudatosabban választanak, és igyekeznek megtalálni az egyensúlyt az ár és a minőség között

- tájékoztatott a szövetség. Ugyanakkor a piac egyik legfontosabb jellemzője jelenleg az árérzékenység. A vásárlók érzékenyebben reagálnak az árakra, ugyanakkor nem mondanak le teljesen a jobb minőségű termékekről.

Egyszerre jelenik meg a költségtudatosság és a prémium iránti igény, ami kettős nyomást helyez a gyártókra és a kereskedőkre is.

Nagy a bizonytalanság

A szakmai szervezet azt is elárulta, hogy a háttérben továbbra is jelentős költségoldali bizonytalanság húzódik meg. Az alapanyagárak, az energia, a logisztika és a munkaerő költségei egyaránt befolyásolják a gyártók piaci működését.

Emiatt még abban az esetben sem várható automatikus árcsökkenés a boltokban, ha egyes alapanyagok ára mérséklődik.
