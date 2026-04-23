Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban

Az utóbbi napokban tapasztalható forinterősödés következtében számos termék beszerzési ára csökkent, ezért az ALDI – mindenkori gyakorlatának megfelelően – az elért árelőnyt továbbadja vásárlóinak. A diszkontlánc a mai naptól több mint 100 termék – köztük pékáruk, hús- és haltermékek, tisztítószerek – árát mérsékli jelentősen, akár 40%-os mértékben.

Az elmúlt időszakban tapasztalható forinterősödés a beszerzési piacokon is egyértelműen érezteti hatását. A hazai fizetőeszköz árfolyamának változása mérsékli részben az importtermékek, részben a hazai gyártásban is használt import alapanyagok költségét, így számos élelmiszer és háztartási termék esetében csökkentek a beszerzési árak.

Az ALDI a korábbi árazási gyakorlatának megfelelően a kedvező beszerzési környezetből adódó előnyöket ezúttal is továbbadja a vásárlóknak. Az áruházlánc 2026 első negyedévében már összesen több mint 1000 termék esetében csökkentett tartósan árat, a mai naptól érvényes tartós árcsökkentés pedig több mint 100 árucikket érint. Az ármérséklés pékárukat, tej-, hal- és hústermékeket, funkcionális élelmiszereket, háztartási papírárukat és tisztítószereket, illetve kozmetikai termékeket egyaránt érint.

Néhány példa az árcsökkentéssel érintett termékekre:

Kokett papír zsebkendő dobozos 100 db329 forint (-40%)

Lacura krémtusfürdő 400 ml 305 forint (-38%)

Almare Seafood Tonhalfilé olívaolajban 3 x 70 gr 965 forint (- 35%)

Cucina Nobile Spagetti tészta 1 kg 629 forint (- 27%)

Mini bagett 75 gr 59 forint (-25%)

BBQ Csevapcsicsa sertés és marhahúsból 1699 forint (-20%)

Barissimo szemes kávé 1 kg 3999 forint (-15%)

„A forint erősödése azonnal érezteti hatását a beszerzési árakban, és ezt az árelőnyt továbbadjuk vásárlóinknak. Ennek köszönhetően a mai naptól több mint 100 termék árát jelentősen csökkentjük, egyes esetekben a kedvező árfolyamhatást meghaladó mértékben, akár 40%-kal. Intézkedésünk azonnali és kézzelfogható segítséget jelent a magyar családok számára a mindennapi bevásárlás során, hiszen mind élelmiszerek, mind háztartási termékek kedvezőbb áron érhetők el. Célunk, hogy a kedvező gazdasági folyamatok hatása minél gyorsabban megjelenjen a bolti árakban, ezzel is támogatva a háztartások pénzügyi egyensúlyát, egyúttal tovább mérsékelve az inflációt”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.