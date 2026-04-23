Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban

Az utóbbi napokban tapasztalható forinterősödés következtében számos termék beszerzési ára csökkent, ezért az ALDI – mindenkori gyakorlatának megfelelően – az elért árelőnyt továbbadja vásárlóinak. A diszkontlánc a mai naptól több mint 100 termék – köztük pékáruk, hús- és haltermékek, tisztítószerek – árát mérsékli jelentősen, akár 40%-os mértékben.
Az elmúlt időszakban tapasztalható forinterősödés a beszerzési piacokon is egyértelműen érezteti hatását. A hazai fizetőeszköz árfolyamának változása mérsékli részben az importtermékek, részben a hazai gyártásban is használt import alapanyagok költségét, így számos élelmiszer és háztartási termék esetében csökkentek a beszerzési árak.
Az ALDI a korábbi árazási gyakorlatának megfelelően a kedvező beszerzési környezetből adódó előnyöket ezúttal is továbbadja a vásárlóknak. Az áruházlánc 2026 első negyedévében már összesen több mint 1000 termék esetében csökkentett tartósan árat, a mai naptól érvényes tartós árcsökkentés pedig több mint 100 árucikket érint. Az ármérséklés pékárukat, tej-, hal- és hústermékeket, funkcionális élelmiszereket, háztartási papírárukat és tisztítószereket, illetve kozmetikai termékeket egyaránt érint.
Néhány példa az árcsökkentéssel érintett termékekre:
- Kokett papír zsebkendő dobozos 100 db329 forint (-40%)
- Lacura krémtusfürdő 400 ml 305 forint (-38%)
- Almare Seafood Tonhalfilé olívaolajban 3 x 70 gr 965 forint (- 35%)
- Cucina Nobile Spagetti tészta 1 kg 629 forint (- 27%)
- Mini bagett 75 gr 59 forint (-25%)
- BBQ Csevapcsicsa sertés és marhahúsból 1699 forint (-20%)
- Barissimo szemes kávé 1 kg 3999 forint (-15%)
„A forint erősödése azonnal érezteti hatását a beszerzési árakban, és ezt az árelőnyt továbbadjuk vásárlóinknak. Ennek köszönhetően a mai naptól több mint 100 termék árát jelentősen csökkentjük, egyes esetekben a kedvező árfolyamhatást meghaladó mértékben, akár 40%-kal. Intézkedésünk azonnali és kézzelfogható segítséget jelent a magyar családok számára a mindennapi bevásárlás során, hiszen mind élelmiszerek, mind háztartási termékek kedvezőbb áron érhetők el. Célunk, hogy a kedvező gazdasági folyamatok hatása minél gyorsabban megjelenjen a bolti árakban, ezzel is támogatva a háztartások pénzügyi egyensúlyát, egyúttal tovább mérsékelve az inflációt”
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
A vállalat hangsúlyozta, hogy egyedi üzleti döntésekről van szó, az intézkedések nincsenek hatással az országos hálózat működésére.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.