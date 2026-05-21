Fokozatosan megszűnik az újságárusítás az Aldi boltjaiban, az átalakítás már több helyen elkezdődött.
Rengeteg vásárló követi el ezt a súlyos hibát: szakértők rántották le a leplet a legdrágább klímás tévhitről
A klímák közötti különbségek használat közben derülnek ki igazán – ez derült ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztjéből. Az ár, a márka vagy a teljesítmény önmagában nem mutatja meg, hogyan viselkedik majd a készülék valódi használat közben, különböző külső körülmények között. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 45 Magyarországon is kapható inverteres split klímát tesztelt. Az eredményekből kiderült például, hogy ugyanaz a készülék jelentősen eltérően teljesíthet 30°C-os és 40°C-os hőségben.
A valódi különbségek sokszor csak akkor derülnek ki, amikor tartósan nagy meleg van. A nemzetközi együttműködésben végzett teszt során 13 márka – Bosch, Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Hitachi, LG, Midea, Mitsubishi Electric, Panasonic, Samsung, Toshiba, Whirlpool – 45 készülékét vizsgálták azonos körülmények között. A szakértők hűtési és fűtési teljesítményt, párátlanítást, zajszintet, használhatóságot és komfortérzetet is pontoztak.
A teszt egyik legfontosabb tanulsága, hogy nincs „minden szempontból legjobb klíma”.
Van olyan készülék, amelyik kiválóan fűt, de hűtésben már csak közepes eredményt produkál – vagy éppen fordítva. A Samsung AR60F12C1AWN / AR60F12C1AWX (3,5 kW) például a legjobbak között végzett, ha fűtésről volt szó, míg a hűtési teljesítménye közepes értékelést kapott.
Így ahelyett, hogy azt kérdeznénk, melyik a jó klíma, érdemesebb inkább azt a kérdést feltenni magunknak, hogy mi a legfontosabb szempont számunkra a használat során?
A reklámokból nem derül ki, hogyan viselkedik a klíma extrém hőségben
Fontos, hogy a hűtési hatékonyságot 40°C, 35°C, 30°C, 25°C és 20°C-os külső hőmérsékletet szimulálva tesztelték, míg a fűtést -7°C, 2°C, 7°C, 12°C-on. Ugyanazok a készülékek egészen eltérően teljesítettek különböző külső hőmérsékletek mellett. Például a fent említett Samsung termék is kiváló eredménnyel hűtött 30°C-on, viszont 35°C-os és 40°C-os külső hőmérséklet mellett jelentősen csökkent a teljesítménye. Így ért el összesítésben közepes eredményt a hűtési szempontok szerint.
A legdrágább klíma sem feltétlenül a legjobb minden szempont szerint
A tesztelt készülékek átlagára 138 000 és 672 000 forint között mozgott a teszt publikálásakor. A legdrágább tesztelt termék a Daikin FTXM35A2V1B / RXM35A5V1B (3,5 kW) volt, amely hűtési és fűtési teljesítményben az élmezőnyben végzett, párátlanításban és készenléti energiafogyasztásban azonban már voltak nála jobban teljesítő termékek. A legjobban teljesítő készülékek között találni 450 ezer forint körüli modelleket is, miközben több drága termék csak közepes eredményt ért el egyes szempontok szerint.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Nem a nagyobb teljesítményű klíma lett automatikusan jobb
A tesztben 25 darab 2,5 kW-os és 20 darab 3,5 kW-os készülék szerepelt. Az eredmények alapján azonban nem igazolódott az a gyakori feltételezés, hogy a nagyobb teljesítményű klíma minden helyzetben jobb választás. A szakértők szerint sokkal fontosabb kérdés, hogy a készüléket elsősorban hűtésre, fűtésre vagy mindkettőre szeretnénk-e használni.
Mely márkák teljesítettek jól?
Még ugyanazon márkán belül is jelentős különbségek voltak az egyes készülékek között. Mindegyiknek vannak jól és kevésbé jól teljesítő klímái. A teljes tesztből kiderül, mely modellek erősek egyszerre hűtésben és fűtésben, és melyek azok, amelyek inkább csak egy adott felhasználási módra ajánlhatók.
A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt:
Végveszélyben a hazai élelmiszeripar: kilátástalan a helyzet, ha nem történik csoda, mindent elnyel az olcsó import
A hazai élelmiszeripari beszállítók és kiskereskedelmi láncok működését egyszerre nehezítik az elmúlt évek piaci torzulásai.
Pofátlanul olcsón árul fagyigépet az Aldi: indulhat a roham a boltokba, véges a készlet, érdemes sietni
Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
"Nagyon sok labda van a levegőben, ezt inkább lehetőségként élem meg, mint veszélyforrásként" - utalt a kormányváltás utáni időkre a Kifli.hu új igazgatója.
Sok olyan eset van, amikor magának a vásárlónak is érdemes gyanút fognia, mert ami túl szép, hogy igaz legyen, az vélhetően tényleg gyanús.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó ellenőrzést indít az aeroszolos termékek biztonságának vizsgálatára.
Így tört egyeduralomra az Amazon: emiatt nincs igazi kihívója a gigacégnek, de egy új technológia mindent felforgathat
Az Amazon tavaly megelőzte a Walmartot, és éves árbevétele alapján a világ legnagyobb vállalatává vált.
A százmillió forint feletti becsértékű Vaszary-festmény 150 millió forintért kelt el, Szobotka Imre egyik korai művéért és egy ritka Zsolnay-kerámiáért is több tízmillió forintot fizettek...
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását, ezzel indokolták a döntést
Az Inter IKEA, amely világszerte 63 országban adja licencbe az IKEA márkanevet a franchise-partnereinek, 850 munkahely megszüntetését jelentette be.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Nincs mese, Magyarország várhatóan továbbra is második hullámos piac marad a nemzetközi retail márkák szemében.
Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban
A gyors terjedést nem a hitelre szorulók, hanem egy magas jövedelmű, digitálisan érett réteg hajtja.
Miért működik Dél-Koreában a 24 órás kényelmi bolt kultúra, miközben Magyarországon szinte eltűnt?
Durva átverés derült ki a világ egyik legnagyobb webáruházáról: így húzták le a vásárlókat Donald Trump miatt
A döntés után több ezer vállalat kezdett visszatérítést igényelni az amerikai kormánytól az illegálisan beszedett vámok miatt.
Váratlan fordulat az élelmiszerboltokban: teljesen máshogy használták ezt a kedvelt kártyát a magyarok, mint eddig
Az egyik kibocsátó bank adatai szerint az engedélyezett öt hónap alatt 44 ezer kártyabirtokos összesen 4,7 milliárd forintot hagyott a boltokban.
Magas gluténtartalom miatt hívtak vissza egy népszerű gluténmentes édességet: ha vettél belőle, ne edd meg
Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a fogyasztóktól a Dibette Wafree gluténmentes ostyáját.
Első ránézésre egy egyszerű boltátalakításnak tűnhet a lépés, a háttérben azonban jóval komolyabb stratégiai irányváltás körvonalazódhat.
Tiltott növényvédőszer miatt hívtak vissza egy terméket: te is vásárolhattál belőle a legnagyobb drogériákban
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a kifogásolt termékek pirimifosz-metil hatóanyagot tartalmaznak.
Egyre több hazai benzinkúton vezethetnek be mennyiségi korlátozást: bezárás fenyeget sok töltőállomást
Korlátozhatják a tankolást, sőt egyes kutak akár ideiglenesen be is zárhatnak a következő időszakban a független benzinkutasok szerint.
Donald Trump olyat lépett, amire egy évtizede nem volt példa: Elon Musk is vele tartott a sorsdöntő útra
Csaknem egy évtizede ez az első amerikai elnöki látogatás Kínában.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít