Rengeteg vásárló követi el ezt a súlyos hibát: szakértők rántották le a leplet a legdrágább klímás tévhitről

A klímák közötti különbségek használat közben derülnek ki igazán – ez derült ki a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb terméktesztjéből. Az ár, a márka vagy a teljesítmény önmagában nem mutatja meg, hogyan viselkedik majd a készülék valódi használat közben, különböző külső körülmények között. A Tudatos Vásárlók Egyesülete 45 Magyarországon is kapható inverteres split klímát tesztelt. Az eredményekből kiderült például, hogy ugyanaz a készülék jelentősen eltérően teljesíthet 30°C-os és 40°C-os hőségben.

A valódi különbségek sokszor csak akkor derülnek ki, amikor tartósan nagy meleg van. A nemzetközi együttműködésben végzett teszt során 13 márka – Bosch, Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Hitachi, LG, Midea, Mitsubishi Electric, Panasonic, Samsung, Toshiba, Whirlpool – 45 készülékét vizsgálták azonos körülmények között. A szakértők hűtési és fűtési teljesítményt, párátlanítást, zajszintet, használhatóságot és komfortérzetet is pontoztak.

A teszt egyik legfontosabb tanulsága, hogy nincs „minden szempontból legjobb klíma”.

Van olyan készülék, amelyik kiválóan fűt, de hűtésben már csak közepes eredményt produkál – vagy éppen fordítva. A Samsung AR60F12C1AWN / AR60F12C1AWX (3,5 kW) például a legjobbak között végzett, ha fűtésről volt szó, míg a hűtési teljesítménye közepes értékelést kapott.

Így ahelyett, hogy azt kérdeznénk, melyik a jó klíma, érdemesebb inkább azt a kérdést feltenni magunknak, hogy mi a legfontosabb szempont számunkra a használat során?

A reklámokból nem derül ki, hogyan viselkedik a klíma extrém hőségben

Fontos, hogy a hűtési hatékonyságot 40°C, 35°C, 30°C, 25°C és 20°C-os külső hőmérsékletet szimulálva tesztelték, míg a fűtést -7°C, 2°C, 7°C, 12°C-on. Ugyanazok a készülékek egészen eltérően teljesítettek különböző külső hőmérsékletek mellett. Például a fent említett Samsung termék is kiváló eredménnyel hűtött 30°C-on, viszont 35°C-os és 40°C-os külső hőmérséklet mellett jelentősen csökkent a teljesítménye. Így ért el összesítésben közepes eredményt a hűtési szempontok szerint.

A legdrágább klíma sem feltétlenül a legjobb minden szempont szerint

A tesztelt készülékek átlagára 138 000 és 672 000 forint között mozgott a teszt publikálásakor. A legdrágább tesztelt termék a Daikin FTXM35A2V1B / RXM35A5V1B (3,5 kW) volt, amely hűtési és fűtési teljesítményben az élmezőnyben végzett, párátlanításban és készenléti energiafogyasztásban azonban már voltak nála jobban teljesítő termékek. A legjobban teljesítő készülékek között találni 450 ezer forint körüli modelleket is, miközben több drága termék csak közepes eredményt ért el egyes szempontok szerint.

Nem a nagyobb teljesítményű klíma lett automatikusan jobb

A tesztben 25 darab 2,5 kW-os és 20 darab 3,5 kW-os készülék szerepelt. Az eredmények alapján azonban nem igazolódott az a gyakori feltételezés, hogy a nagyobb teljesítményű klíma minden helyzetben jobb választás. A szakértők szerint sokkal fontosabb kérdés, hogy a készüléket elsősorban hűtésre, fűtésre vagy mindkettőre szeretnénk-e használni.

Mely márkák teljesítettek jól?

Még ugyanazon márkán belül is jelentős különbségek voltak az egyes készülékek között. Mindegyiknek vannak jól és kevésbé jól teljesítő klímái. A teljes tesztből kiderül, mely modellek erősek egyszerre hűtésben és fűtésben, és melyek azok, amelyek inkább csak egy adott felhasználási módra ajánlhatók.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt:

https://tesztek.tudatosvasarlo.hu/legkondik-klimak/