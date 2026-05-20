A gyümölcsjoghurt, a kakaós csiga és a narancslé olcsóbb lett, de a hamburger ára több mint 13 százalékkal emelkedett az elmúlt évben.
Sok magyar hiába fogja keresni az Aldiban: országosan eltűnnek a boltokból ezek a termékek
Jelentős változás jön az Aldi magyarországi üzleteiben: a lánc fokozatosan megszünteti az újságok és magazinok árusítását. A döntés minden hazai boltot érint, és az áruházak átalakításával párhuzamosan vezetik be. A vállalat szerint a lépés a működési hatékonyság javítását szolgálja, miközben a háttérben komoly szervezeti átalakulás is zajlik. A változás a nyomtatott sajtó terjesztésére is hatással lehet, írja a Media1.
Fokozatosan eltűnnek az újságok és magazinok az Aldi Magyarország üzleteiből. A kiskereskedelmi lánc megerősítette, hogy országos szinten megszüntetik a nyomtatott sajtótermékek értékesítését.
A változásra egy vásárlói jelzés után derült fény, amikor egy átalakított üzletben már nem alakítottak ki külön sajtósarkot. Az Aldi ügyfélszolgálata ezt követően közölte: nem egyedi esetről van szó, hanem országos döntés született.
A vállalat tájékoztatása szerint az újságárusítás kivezetése fokozatosan történik, az üzletek átrendezésével és modernizálásával párhuzamosan. A döntést a működési hatékonyság növelésével és a termékkínálat optimalizálásával indokolták.
A lépés a hazai nyomtatott sajtó számára is érzékeny lehet, mivel sok településen az élelmiszerláncok jelentik az egyik legfontosabb értékesítési pontot az újságok és magazinok számára.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az Aldi közben átfogó átalakítást hajt végre magyarországi hálózatában. A vállalat korábban arról beszélt, hogy boltjainak jelentős részét új üzletkoncepció szerint rendezik át. Az átalakítás a belső elrendezést, az árucsoportok kihelyezését és az értékesítési folyamatokat is érinti.
A változások a foglalkoztatásra is hatással vannak: az elmúlt több mint egy évben csökkent az Aldi magyarországi dolgozóinak száma. A cég ezt azzal magyarázta, hogy az új működési modell kevesebb feladatot és egyszerűbb folyamatokat jelent az üzletekben, így alacsonyabb létszámmal is működtethetők az áruházak.
Pofátlanul olcsón árul fagyigépet az Aldi: indulhat a roham a boltokba, véges a készlet, érdemes sietni
Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
"Nagyon sok labda van a levegőben, ezt inkább lehetőségként élem meg, mint veszélyforrásként" - utalt a kormányváltás utáni időkre a Kifli.hu új igazgatója.
Sok olyan eset van, amikor magának a vásárlónak is érdemes gyanút fognia, mert ami túl szép, hogy igaz legyen, az vélhetően tényleg gyanús.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó ellenőrzést indít az aeroszolos termékek biztonságának vizsgálatára.
Így tört egyeduralomra az Amazon: emiatt nincs igazi kihívója a gigacégnek, de egy új technológia mindent felforgathat
Az Amazon tavaly megelőzte a Walmartot, és éves árbevétele alapján a világ legnagyobb vállalatává vált.
A százmillió forint feletti becsértékű Vaszary-festmény 150 millió forintért kelt el, Szobotka Imre egyik korai művéért és egy ritka Zsolnay-kerámiáért is több tízmillió forintot fizettek...
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását, ezzel indokolták a döntést
Az Inter IKEA, amely világszerte 63 országban adja licencbe az IKEA márkanevet a franchise-partnereinek, 850 munkahely megszüntetését jelentette be.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Nincs mese, Magyarország várhatóan továbbra is második hullámos piac marad a nemzetközi retail márkák szemében.
Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban
A gyors terjedést nem a hitelre szorulók, hanem egy magas jövedelmű, digitálisan érett réteg hajtja.
Miért működik Dél-Koreában a 24 órás kényelmi bolt kultúra, miközben Magyarországon szinte eltűnt?
Durva átverés derült ki a világ egyik legnagyobb webáruházáról: így húzták le a vásárlókat Donald Trump miatt
A döntés után több ezer vállalat kezdett visszatérítést igényelni az amerikai kormánytól az illegálisan beszedett vámok miatt.
Váratlan fordulat az élelmiszerboltokban: teljesen máshogy használták ezt a kedvelt kártyát a magyarok, mint eddig
Az egyik kibocsátó bank adatai szerint az engedélyezett öt hónap alatt 44 ezer kártyabirtokos összesen 4,7 milliárd forintot hagyott a boltokban.
Magas gluténtartalom miatt hívtak vissza egy népszerű gluténmentes édességet: ha vettél belőle, ne edd meg
Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a fogyasztóktól a Dibette Wafree gluténmentes ostyáját.
Első ránézésre egy egyszerű boltátalakításnak tűnhet a lépés, a háttérben azonban jóval komolyabb stratégiai irányváltás körvonalazódhat.
Tiltott növényvédőszer miatt hívtak vissza egy terméket: te is vásárolhattál belőle a legnagyobb drogériákban
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a kifogásolt termékek pirimifosz-metil hatóanyagot tartalmaznak.
Egyre több hazai benzinkúton vezethetnek be mennyiségi korlátozást: bezárás fenyeget sok töltőállomást
Korlátozhatják a tankolást, sőt egyes kutak akár ideiglenesen be is zárhatnak a következő időszakban a független benzinkutasok szerint.
Donald Trump olyat lépett, amire egy évtizede nem volt példa: Elon Musk is vele tartott a sorsdöntő útra
Csaknem egy évtizede ez az első amerikai elnöki látogatás Kínában.
Árrésstop se kell, hatalmas árcsökkentést jelentett be a Spar: mutatjuk a listát, a magyarok kedvencei is az olcsósított termékek között
Újabb árcsökkentést hajtott végre a SPAR Magyarország, ezúttal a pékáru-kategóriában.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít