Kép az Aldi Sud feliratról az egyik budapesti üzletükön. Az Aldi, azaz Albrecht Diskont két diszkont szupermarketlánc márkája, amely 20 országban több mint 10 000 üzlettel rendelkezik.
Sok magyar hiába fogja keresni az Aldiban: országosan eltűnnek a boltokból ezek a termékek

2026. május 20. 20:06

Jelentős változás jön az Aldi magyarországi üzleteiben: a lánc fokozatosan megszünteti az újságok és magazinok árusítását. A döntés minden hazai boltot érint, és az áruházak átalakításával párhuzamosan vezetik be. A vállalat szerint a lépés a működési hatékonyság javítását szolgálja, miközben a háttérben komoly szervezeti átalakulás is zajlik. A változás a nyomtatott sajtó terjesztésére is hatással lehet, írja a Media1.

Fokozatosan eltűnnek az újságok és magazinok az Aldi Magyarország üzleteiből. A kiskereskedelmi lánc megerősítette, hogy országos szinten megszüntetik a nyomtatott sajtótermékek értékesítését.

A változásra egy vásárlói jelzés után derült fény, amikor egy átalakított üzletben már nem alakítottak ki külön sajtósarkot. Az Aldi ügyfélszolgálata ezt követően közölte: nem egyedi esetről van szó, hanem országos döntés született.

A vállalat tájékoztatása szerint az újságárusítás kivezetése fokozatosan történik, az üzletek átrendezésével és modernizálásával párhuzamosan. A döntést a működési hatékonyság növelésével és a termékkínálat optimalizálásával indokolták.

A lépés a hazai nyomtatott sajtó számára is érzékeny lehet, mivel sok településen az élelmiszerláncok jelentik az egyik legfontosabb értékesítési pontot az újságok és magazinok számára.

Az Aldi közben átfogó átalakítást hajt végre magyarországi hálózatában. A vállalat korábban arról beszélt, hogy boltjainak jelentős részét új üzletkoncepció szerint rendezik át. Az átalakítás a belső elrendezést, az árucsoportok kihelyezését és az értékesítési folyamatokat is érinti.

A változások a foglalkoztatásra is hatással vannak: az elmúlt több mint egy évben csökkent az Aldi magyarországi dolgozóinak száma. A cég ezt azzal magyarázta, hogy az új működési modell kevesebb feladatot és egyszerűbb folyamatokat jelent az üzletekben, így alacsonyabb létszámmal is működtethetők az áruházak.
