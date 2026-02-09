A piacon továbbra is az OTP Private Banking számít piacvezetőnek, 3676 milliárd forintos kezelt vagyonnal, ami a teljes szektor mintegy 28 százalékának felel meg.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
Két év alatt közel 73 százalékkal drágult Magyarországon a mogyorós tejcsokoládé, miközben az áremelkedés nem egy egyszeri sokk, hanem egy tartós folyamat eredménye. A historikusan magas kakaóárak, az energia- és munkaerőköltségek növekedése, valamint az árfolyamkockázatok egyszerre nehezítik az édességgyártók helyzetét. Eközben természetesen a vásárlók is próbálnak alkalmazkodni a kialakult helyzethez, egyre kevesebbet és kisebb kiszerelésű édességeket vásárolnak.
Az utóbbi időben brutálisan kilőtt a csokoládé ára Magyarországon. A mogyorós tejcsokoládé egy átlagos, 80-100 grammos táblája 2023 végén még 535 forintba került, 2025 decemberére viszont már 737 forintnál jár. Ez két év leforgása alatt majd 73 százalékos áremelkedés, miközben egyetlen év alatt, 2024-2025 decembere között az átlagos drágulás mértéke 38 százalékos volt.
A tendencia ráadásul nem egy-egy kiugróan dráguló hónap eredménye, hanem egy elhúzódó, tartós folyamat eredménye. Mostani cikkünkben szakértők segítségével azt járjuk körbe, milyen okok hajtják a csokoládé óriási mértékű drágulását, és mire számíthatnak a vásárlók 2026-ban.
Kakaóbab-sokk a világban - mi jöhet még?
"Az elmúlt két évben az édességipar működését világszerte bizonytalanság jellemezte" - kezdte a Pénzcentrumnak adott válaszaiban a Magyar Édességgyártók Szövetsége. A magas és volatilis alapanyagárak, különösen a kakaó drasztikus drágulása, az inflációs környezet, valamint az energia- és munkaerőköltségek emelkedése alapvetően formálták a gyártói és fogyasztói döntéseket. Bár a kakaó világpiaci ára a korábbi rekordmagasságokhoz képest mérséklődött, továbbra is historikusan magas szinten maradt, ami 2025-ben érdemben meghatározta a csokoládéalapú termékek árképzését, és ez idén sem fog változni.
A szövetség persze azt is elmondta, hogy a kakaó ára ugyan korrigált a csúcsokhoz képest, és a piac arra számít, a közeljövőben nem lesznek extrém kiugrások, de az alapanyag ára még mindig körülbelül kétszerese a két évvel ezelőtti szintnek. És az sem segít a vásárlóknak, hogy
a tavaly karácsonyi, valamint az idei év első negyedévére-félévére gyártott termékek döntő többsége még ezek mellett a magasabb alapanyagárak mellett készült el
- emelte ki a Hunbisco, majd hozzátették:
2026-ban elképzelhető a kakaó világpiaci árának stabilizálódása, vagy akár további mérséklődése, amely idővel megjelenhet a fogyasztói árakban is, de kizárólag akkor, ha más költségtényezők, például az energia vagy a munkaerő nem mozdulnak el kedvezőtlen irányba.
Az erős forint sem mindig segítség
A forint erősödése sem jelentett egyértelműen pozitív hírt az ágazat, de megkockáztatjuk, általában a hazai üzleti világ számára sem: a váratlan forint-erősödés még inkább a magyar piaci környezet totális kiszámíthatatlanságára világított rá
- hangsúlyozta a szövetség. Mindez azért történhetett meg, mert számos cég 2025-ben még 395-400 forintos euróárfolyamon fedezte devizakitettségét, ami az év végére jelentős könyv szerinti árfolyamveszteségeket eredményezett - közölte lapunkkal a Hunbisco.
Mivel továbbra sem számít szinte senki arra, hogy az erősebb forint tartósan fennmaradjon, a vállalati kalkulációkban jellemzően a jövőbeni hektikus árfolyammozgások kivédésére törekednek, és sokan 400–410 forint körüli euróárfolyammal számolnak az idei évben is
- tették hozzá.
Nem minden lesz sokkal drágább
A szakértőktől megtudtuk azt is, nem várható minden édesség-kategóriában ugyanolyan mértékű drágulás. Például a a kakaóalapú termékeknél továbbra is erősebb lehet az árnyomás, míg más kategóriák stabilabb pályán mozoghatnak.
A kekszek és egyes sós snackek esetében az árnövekedés például mérsékeltebb lehet, mivel ezeknél az alapanyagköltségek kevésbé voltak extrémek, és a gyártók nagyobb rugalmassággal tudnak alkalmazkodni. Ugyanakkor továbbra sem drasztikus, hanem inkább fokozatos, graduális áremelkedésre lehet számítani. Ennek az oka a szövetség szerint egyértelműen az, hogy a legtöbb bemeneti tényező költsége a munkaerőtől az energián és közműdíjakon át, a karbantartási és gépköltségekig folyamatosan növekszik.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Hogyan hatott az inflációs sokk a vásárlásokra?
A szövetség kiemelte, a súlyos inflációs környezet nemcsak az árakon keresztül formálta át az édességpiacot, hanem a gyártói és a fogyasztói oldalon egyaránt alkalmazkodásra kényszerített minden szereplőt. A gyártók persze igyekeznek tompítani a költségnövekedés hatását: szelektív árkorrekciókat alkalmaznak, optimalizálják portfóliójukat, és növelik működési hatékonyságukat.
A hangsúly nem az olcsóbb alapanyagokra vagy a minőség rovására történő receptúraváltásra került, hanem a gyártási és logisztikai folyamatok fejlesztésére, a gépesítésre és a robotizálásra
- erősítették meg a szakértők, akik szerint ezzel párhuzamosan a fogyasztói oldalon is jól látható, bár nem drasztikus változások indultak el. z eladott mennyiségek összességében lassú, lépésről lépésre haladó csökkenést mutatnak.
Ha érdekel, merre tart a kiskereskedelem Magyarországon, akkor vegyél részt a RETAIL DAY 2026 konferencián, jegyek és részletek itt!
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az áremelkedések hatására sokan kevesebb édességet vásárolnak, tudatosabban tervezik költéseiket, és gyakrabban választanak kisebb kiszereléseket.
A minőségről való teljes lemondás ugyanakkor nem jellemző. Ráadásul az ünnepi időszakokban és a prémium termékek esetében a fogyasztók továbbra is hajlandók megfizetni a megszokott színvonalat
- hangsúlyozták. Ezen felül az árérzékenység mellett egyre hangsúlyosabbá válik az egészségtudatosság is: nő az érdeklődés a cukorcsökkentett, gluténmentes, vegán vagy fehérjedús termékek iránt, még ha ezek egyelőre inkább réspiaci jelenségnek számítanak is.
Az „on-the-go” formátumok és a praktikus, kisebb kiszerelések térnyerése szintén azt mutatja, hogy a fogyasztók az árazás mellett a kényelmi szempontokat is egyre erősebben mérlegelik
- tájékoztatott a Hunbisco.
Mit hozhat a 2026-os év csokifronton?
Az édességipari szakértők szerint 2026 várhatóan továbbra is az alkalmazkodásról szól majd. A szakmában mérsékelt, de nem zuhanó volumenekkel, óvatos árpolitikával és fokozott hatékonysági törekvésekkel számolnak.
A szektor legfontosabb feladata az marad, hogy a kiszámíthatatlan környezetben is megőrizze versenyképességét, miközben képes egyszerre kiszolgálni a hagyományos ízekhez ragaszkodó és az új megoldásokra nyitott fogyasztói csoportokat.
Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról.
Az árrésstop akár a választásokig is maradhat, miközben a boltosok szerint már most is vállalhatatlan terheket ró a kiskereskedelemre.
Görögországban súlyos gazdasági és társadalmi válságot okoz a példátlan juhhimlő-járvány:
Rejtélyes, kizárólag magyar vásárlókra kivetett 4,5 százalékos felár jelent meg az Alibaba kínai e-kereskedelmi platform számláin.
Egy évtized alatt látványosan megdrágult a sör az Egyesült Államokban, de Magyarországon sem jobb a helyzet.
Több Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszert is azonnal visszahívott a Müller.
Miért tűnnek el sorban a kisebb üzletek? Hogyan koncentrálódik ma a kiskereskedelem? És hogy jön mindehhez a vasárnapi nyitvatartás kérdése? Mutatjuk!
A Magyar Posta pénteken 20 órától szombat reggel 6 óráig tervezett informatikai karbantartást végez, ez idő alatt valamennyi MPL csomagautomata leáll.
Pesti árak a téli olimpia helyszínén?! Döbbenet, mennyibe kerül a pizza, hamburger a hivatalos büfékben
Egy tetszőleges estén Budapesten alig kapunk olcsóbban pizzát, mint a sportolók legnagyobb seregszemléjén, a téli olimpián.
Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
A hazai csomagautomata-piac továbbra is erős növekedési pályán mozog: az elmúlt egy évben több szolgáltató is jelentősen bővítette hálózatát.
Olyan dolog történt a marhahús árával, amilyet rég nem láttunk: ezért lett luxus sokak kedvenc rostélyosa, már csak a gazdagok engedhetik meg maguknak
A marhahús ára jelentősen emelkedett Magyarországon: a rostélyos kilogrammonkénti ára egy év alatt közel 40 százalékkal nőtt.
Kereskedelmi szövetség: az árrésstop "takarásában" az élelmiszerek drágulása nem állt le, csúnya meglepetés jöhet
Hiába nőttek érezhetően a keresetek, 2025-ben továbbra is gyengén teljesített a magyar kiskereskedelem: a forgalom bővülése messze elmaradt a jövedelmek emelkedésétől.
Hol főznek még naponta az emberek? Miért eszünk akkor is gyorsétteremben, ha tudjuk, hogy nem ez a legegészségesebb választás? Mutatjuk!
Az egyik hazai internetes piactér adatai szerint 2025-ben több százezer régi és modern fizetőeszköz cserélt gazdát a platformon.
A Tesco magyarországi kivonulásának az esélyéről vallott a hazai vezér: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell
A magyar kiskereskedelem több fronton küzd a bizonytalan szabályozási környezettel, a visszafogott fogyasztói hangulattal és a szűkülő árrésekkel.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: mostantól újabb magyar településekre szállítanak ki, itt a friss lista
Az Xtra program 30 napig díjmentesen kipróbálható, így a vásárlók kockázat nélkül tapasztalhatják meg az ár- és szolgáltatásbeli előnyöket.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással.
Komoly nyugdíjaskedvezményt hirdetett ez a hazai üzletlánc: itt a bejelentés, amire az idős vásárlók vártak
Minden nyugdíjas vásárló -5% végösszegkedvezményt kap minden vásárlására, értékhatár nélkül.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás