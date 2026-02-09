2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
csokoládé, csokidrágulás, infláció, kakaóbab
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk

Biró Attila
2026. február 9. 10:01

Két év alatt közel 73 százalékkal drágult Magyarországon a mogyorós tejcsokoládé, miközben az áremelkedés nem egy egyszeri sokk, hanem egy tartós folyamat eredménye. A historikusan magas kakaóárak, az energia- és munkaerőköltségek növekedése, valamint az árfolyamkockázatok egyszerre nehezítik az édességgyártók helyzetét. Eközben természetesen a vásárlók is próbálnak alkalmazkodni a kialakult helyzethez, egyre kevesebbet és kisebb kiszerelésű édességeket vásárolnak. 

Az utóbbi időben brutálisan kilőtt a csokoládé ára Magyarországon. A mogyorós tejcsokoládé egy átlagos, 80-100 grammos táblája 2023 végén még 535 forintba került, 2025 decemberére viszont már 737 forintnál jár. Ez két év leforgása alatt majd 73 százalékos áremelkedés, miközben egyetlen év alatt, 2024-2025 decembere között az átlagos drágulás mértéke 38 százalékos volt.

A tendencia ráadásul nem egy-egy kiugróan dráguló hónap eredménye, hanem egy elhúzódó, tartós folyamat eredménye. Mostani cikkünkben szakértők segítségével azt járjuk körbe, milyen okok hajtják a csokoládé óriási mértékű drágulását, és mire számíthatnak a vásárlók 2026-ban.

Kakaóbab-sokk a világban - mi jöhet még?

"Az elmúlt két évben az édességipar működését világszerte bizonytalanság jellemezte" - kezdte a Pénzcentrumnak adott válaszaiban a Magyar Édességgyártók Szövetsége. A magas és volatilis alapanyagárak, különösen a kakaó drasztikus drágulása, az inflációs környezet, valamint az energia- és munkaerőköltségek emelkedése alapvetően formálták a gyártói és fogyasztói döntéseket. Bár a kakaó világpiaci ára a korábbi rekordmagasságokhoz képest mérséklődött, továbbra is historikusan magas szinten maradt, ami 2025-ben érdemben meghatározta a csokoládéalapú termékek árképzését, és ez idén sem fog változni.

A szövetség persze azt is elmondta, hogy a kakaó ára ugyan korrigált a csúcsokhoz képest, és a piac arra számít, a közeljövőben nem lesznek extrém kiugrások, de az alapanyag ára még mindig körülbelül kétszerese a két évvel ezelőtti szintnek. És az sem segít a vásárlóknak, hogy 

a tavaly karácsonyi, valamint az idei év első negyedévére-félévére gyártott termékek döntő többsége még ezek mellett a magasabb alapanyagárak mellett készült el

- emelte ki a Hunbisco, majd hozzátették:

2026-ban elképzelhető a kakaó világpiaci árának stabilizálódása, vagy akár további mérséklődése, amely idővel megjelenhet a fogyasztói árakban is, de kizárólag akkor, ha más költségtényezők, például az energia vagy a munkaerő nem mozdulnak el kedvezőtlen irányba.

Az erős forint sem mindig segítség

A forint erősödése sem jelentett egyértelműen pozitív hírt az ágazat, de megkockáztatjuk, általában a hazai üzleti világ számára sem: a váratlan forint-erősödés még inkább a magyar piaci környezet totális kiszámíthatatlanságára világított rá

- hangsúlyozta a szövetség. Mindez azért történhetett meg, mert számos cég 2025-ben még 395-400 forintos euróárfolyamon fedezte devizakitettségét, ami az év végére jelentős könyv szerinti árfolyamveszteségeket eredményezett - közölte lapunkkal a Hunbisco.

Mivel továbbra sem számít szinte senki arra, hogy az erősebb forint tartósan fennmaradjon, a vállalati kalkulációkban jellemzően a jövőbeni hektikus árfolyammozgások kivédésére törekednek, és sokan 400–410 forint körüli euróárfolyammal számolnak az idei évben is

- tették hozzá.

Nem minden lesz sokkal drágább

A szakértőktől megtudtuk azt is, nem várható minden édesség-kategóriában ugyanolyan mértékű drágulás. Például a a kakaóalapú termékeknél továbbra is erősebb lehet az árnyomás, míg más kategóriák stabilabb pályán mozoghatnak.

A kekszek és egyes sós snackek esetében az árnövekedés például mérsékeltebb lehet, mivel ezeknél az alapanyagköltségek kevésbé voltak extrémek, és a gyártók nagyobb rugalmassággal tudnak alkalmazkodni. Ugyanakkor továbbra sem drasztikus, hanem inkább fokozatos, graduális áremelkedésre lehet számítani. Ennek az oka a szövetség szerint egyértelműen az, hogy a legtöbb bemeneti tényező költsége a munkaerőtől az energián és közműdíjakon át, a karbantartási és gépköltségekig folyamatosan növekszik.

Hogyan hatott az inflációs sokk a vásárlásokra?

A szövetség kiemelte, a súlyos inflációs környezet nemcsak az árakon keresztül formálta át az édességpiacot, hanem a gyártói és a fogyasztói oldalon egyaránt alkalmazkodásra kényszerített minden szereplőt. A gyártók persze igyekeznek tompítani a költségnövekedés hatását: szelektív árkorrekciókat alkalmaznak, optimalizálják portfóliójukat, és növelik működési hatékonyságukat.

A hangsúly nem az olcsóbb alapanyagokra vagy a minőség rovására történő receptúraváltásra került, hanem a gyártási és logisztikai folyamatok fejlesztésére, a gépesítésre és a robotizálásra

- erősítették meg a szakértők, akik szerint ezzel párhuzamosan a fogyasztói oldalon is jól látható, bár nem drasztikus változások indultak el. z eladott mennyiségek összességében lassú, lépésről lépésre haladó csökkenést mutatnak.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az áremelkedések hatására sokan kevesebb édességet vásárolnak, tudatosabban tervezik költéseiket, és gyakrabban választanak kisebb kiszereléseket.

A minőségről való teljes lemondás ugyanakkor nem jellemző. Ráadásul az ünnepi időszakokban és a prémium termékek esetében a fogyasztók továbbra is hajlandók megfizetni a megszokott színvonalat

- hangsúlyozták. Ezen felül az árérzékenység mellett egyre hangsúlyosabbá válik az egészségtudatosság is: nő az érdeklődés a cukorcsökkentett, gluténmentes, vegán vagy fehérjedús termékek iránt, még ha ezek egyelőre inkább réspiaci jelenségnek számítanak is.

Az „on-the-go” formátumok és a praktikus, kisebb kiszerelések térnyerése szintén azt mutatja, hogy a fogyasztók az árazás mellett a kényelmi szempontokat is egyre erősebben mérlegelik

- tájékoztatott a Hunbisco.

Mit hozhat a 2026-os év csokifronton?

Az édességipari szakértők szerint 2026 várhatóan továbbra is az alkalmazkodásról szól majd. A szakmában mérsékelt, de nem zuhanó volumenekkel, óvatos árpolitikával és fokozott hatékonysági törekvésekkel számolnak.

A szektor legfontosabb feladata az marad, hogy a kiszámíthatatlan környezetben is megőrizze versenyképességét, miközben képes egyszerre kiszolgálni a hagyományos ízekhez ragaszkodó és az új megoldásokra nyitott fogyasztói csoportokat.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #infláció #gazdaság #csokoládé #áremelkedés #édesség #élelmiszerárak #forint árfolyam #eur huf #élelmiszerdrágulás #2026

