Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
Vásárlás

Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban

Pénzcentrum
2026. május 6. 06:30

"Az elmúlt másfél évtizedben létrejött településrészeknél különösen szembetűnő a bevásárlási lehetőségek hiánya. Ezt orvosolná, ha egy transzparens, tervezett rendszerben lehetőség nyílna a lakosság ellátását korszerű formában biztosító üzletek nyitására" - árulta el a plázastop intézménye kapcsán a Pénzcentrumnak adott intrjújában Bernhard Haider. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatójával az ALDI globális koncepcióváltásáról, a hazai egységekre váró átalakításokról és arról is beszélgettünk, mi lesz a sajátmárkás termékek sorsa, különösen a beszállító partnerek tekintetében.

Pénzcentrum: Mi az új koncepció lényege, és miért most vezetik be? Van köze a politikai helyzethez?

Bernhard Haider: Az ALDI célja egyértelmű: megkérdőjelezhetetlenül a legolcsóbbak szeretnénk lenni a piacon. Minden döntésünket ennek a célnak rendeljük alá. Az új koncepció is ezt szolgálja: úgy alakítjuk át az üzleteinket, hogy a vásárlónak könnyebb legyen tájékozódni, gyorsabb legyen a bevásárlás, miközben munkatársainknak egyszerűbb legyen az üzletek működtetése és az árufeltöltés. Az üzletekben, a logisztikában vagy a beszerzésben elért működési és költséghatékonyságot visszaforgatjuk az árakba, és közvetlenül a polci áraink csökkentésére fordítjuk. Az új üzletkoncepción már évek óta dolgozunk: az ALDI Südnél folyamatosan tesztelünk innovációkat, amelyek egyszerre javítják a vásárlói élményt és a működési hatékonyságot. Az elmúlt másfél évben több magyarországi üzletünket is átalakítottuk, és ezek tapasztalatait beépítettük a globális koncepcióba, amelyet minden országban bevezetünk. Az időzítés egy korábban meghatározott terv szerint történik, Svájcban, Olaszországban és Szlovéniában már jórészt így működnek a boltjaink. A magyarországi átalakítás megindításáról is már tavaly döntés született, így nincs összefüggésben sem a politikai helyzettel, sem a választások eredményével. Hangsúlyoznám, hogy 2008 óta már több mint 285 milliárd forintot ruháztunk be Magyarországon, és a mostani fejlesztésünk is erősíti elköteleződésünket a magyar piac iránt.

Mit jelent konkrétan a diszkont nyelvének újragondolása? A magyar diszkontok már rég nem azt jelentik, mint a piacra lépéskor, vagyis nem a raklapos megoldást. Ezzel még inkább közeledne a cég a szupermarketekhez?

Egyetértek, sőt nem csupán az üzleten belül, hanem azon kívül is mást jelent ma a diszkont, mint 15–20 évvel ezelőtt. Egyrészt a kínálatunk jelentősen változatosabb lett – gondoljunk a hűtött, kényelmi élelmiszerekre vagy a mentes termékekre –, továbbá a technológiai megoldásaink is jelentősen fejlődtek. Emellett kiléptünk az üzletek négy fala közül, és ma már online vásárlást, utazás- és szállásfoglalást is nyújtunk, parkolóinkban pedig e-töltők találhatók. Az egyik legfontosabb globális trend az árérzékenység, amely Magyarországon különösen erős. Történelmi tapasztalat, hogy az ALDI akkor a legsikeresebb, amikor erre a lehető legjobb árakkal reagál. Fontos, hogy időről időre megújítsuk üzleti stratégiánkat, miközben hűek maradunk gyökereinkhez, és továbbra is a lehető legalacsonyabb árakat biztosítjuk, így legyünk első számú választás vásárlóink számára. Filozófiánk középpontjában évtizedek óta a jól átgondolt beszerzés, valamint az értékesítési és logisztikai hatékonyság növelése áll, hiszen ezek teszik lehetővé a versenyképes árakat. A mostani koncepciónk gerincét az egyszerűség, a könnyebb bevásárlás és az agresszív árpolitika alkotja.

Az alacsonyabb működési költségek még kedvezőbb árakat tesznek lehetővé – ilyen értelemben épp távolodunk a szupermarketektől, hiszen lényegesen olcsóbbak leszünk.

Miben változnak az üzletek és a boltélmény?

Az átalakítások után egyszerűbbé, gyorsabbá és még olcsóbbá válik a bevásárlás az ALDI-üzletekben, minden az alacsony árakat szolgálja. Az eladótérben egy helyre csoportosítjuk az összetartozó termékeket, az üzletbe érkező vásárlókat már a bejáratnál friss zöldség-gyümölcs, virág fogadja. A napi bevásárláshoz szükséges alapélelmiszerek az első sorokba kerülnek. A nem élelmiszer jellegű, úgynevezett középső soros termékek kisebb helyet foglalnak el, így több tér jut az élelmiszereknek. A szárazárutermékek esetében nagy számban helyezünk át termékeket a polcokról raklapra, ami javítja az elérhetőséget és növeli a hatékonyságot: egyszerre nagyobb mennyiséget biztosítunk, ritkábban szükséges az árufeltöltés, ami a munkatársak számára időmegtakarítást jelent. Minél egyszerűbb és hatékonyabb az üzlet működése, annál alacsonyabb árakat tudunk biztosítani.

Várható-e, hogy a boltok alapterülete változik, vagy a szolgáltatások változnak? Bíznak-e abban, hogy enyhülnek a plázastopszabályok itthon?

Az átalakítások nem érintik az üzletek alapterületét, mivel kizárólag belső átrendezéssel járnak. Jobban kiaknázzuk a meglévő eladótér adottságait, miközben értékes munkaidőt takarítunk meg, ezt pedig árcsökkentésbe fektetjük. Ami a plázastopszabályokat illeti: a vásárlók érdekében bízunk abban, hogy ezen a területen is kiszámíthatóbb szabályok fognak érvényesülni, hiszen a hazai kereskedelmi ingatlanok általános állapota leromlott, illetve a területi lefedettség sem ideális.

Az elmúlt másfél évtizedben létrejött településrészeknél különösen szembetűnő a bevásárlási lehetőségek hiánya. Ezt orvosolná, ha egy transzparens, tervezett rendszerben lehetőség nyílna a lakosság ellátását korszerű formában biztosító üzletek nyitására.

Mikor és milyen ütemben valósul meg az átalakítás? Milyen szerepet kapnak az önkiszolgáló kasszák?

A munkálatokat már elkezdtük, a vásárlók országszerte egyre több helyen találkozhatnak az új üzletbelsőkkel. 188 hazai üzletünk mintegy háromnegyedét alakítjuk át, ebből 124 egységgel május közepéig végzünk, további 22 üzlet pedig a harmadik negyedévben újul meg. Ez egy nagy volumenű, de gyorsan végrehajtott projekt: üzletenként néhány nap alatt zajlik le, jellemzően nyitvatartási időn kívül. A gyors és hatékony kasszázás az egyik legfontosabb versenyelőnyünk és alapvető márkaértékünk, ezért ebben a koncepcióban nem vezetünk be önkiszolgáló kasszákat. Az ALDI Süd önkiszolgáló kasszáinak tesztelését egyébként továbbra is Budapesten végezzük.

Milyen hatást várnak az árakra és a piaci pozícióra?

A célunk nem egyszerűen az, hogy olcsók legyünk, hanem hogy egyértelműen és tartósan mi legyünk a legolcsóbbak. Ez már most is látható: az év első hónapjaiban több mint 1000 termékünk árát csökkentettük, és az elmúlt napokban – részben a forinterősödés hatására – mintegy 200 árucikkünk lett olcsóbb. Ez tehát nem egy kampány, hanem következetes működés: amit bárhol – legyen az hatékonyság, költségcsökkentés, újabb beszállítói források, vagy épp forinterősödés – megnyerünk, azt alacsonyabb árak formájában azonnal visszaadjuk a vásárlóknak. Az új koncepció ezt a képességet erősíti tovább, és hosszú távon azt várjuk, hogy a vásárlók egyértelműen az alacsony árakkal azonosítanak bennünket.

Változik a kínálat összetétele, vagy a beszállítói kör?

A kínálat alapjai nem változnak: a saját márkás termékek aránya továbbra is meghatározó, körülbelül 90% lesz, miközben a legkedveltebb márkatermékek is kaphatók maradnak. Egyes helyettesítő vagy kiegészítő termékekből kevesebb lesz, de a legkeresettebb, legjobb ár-érték arányú árucikkek természetesen továbbra is elérhetők polcainkon.

A rendszerünk rugalmas, gyorsan alkalmazkodik a vásárlói igényekhez. A beszállítókkal szoros együttműködésben dolgozunk, és a beszerzési oldalon elért előnyöket is következetesen továbbadjuk. A friss áruk zömét továbbra is magyar forrásból kívánjuk beszerezni: a tejtermékek, friss húsok, főszezonban a zöldségek és gyümölcsök zöme a jövőben is hazai termelőktől, feldolgozóktól érkezik.
