Világrekordot súrolt a híres pécsi kerámia: valóságos vagyont fizettek a ritka műtárgyért

A százmillió forint feletti becsértékű Vaszary-festmény 150 millió forintért kelt el, Szobotka Imre egyik korai művéért és egy ritka Zsolnay-kerámiáért is több tízmillió forintot fizettek a gyűjtők.

A klasszikus magyar képzőművészeti alkotásokat és értékes Zsolnay-kerámiákat felvonultató árverést jelentős várakozás előzte meg a Virág Judit Galériában. Az esemény csúcspontja Vaszary János 1927-es, "A Piazza dell'Unitá Triesztben" című alkotásának árverezése volt. A festőzseni életvidám, színes képe 75 millió forintos kikiáltási árról indult. Végül hosszas licitharc után, az árat megduplázva, 150 millió forintnál cserélt gazdát.

Szintén az est művészeti szenzációi közé tartozott a "magyar Picassóként" is emlegetett Szobotka Imre egy korai, kubista festményének felbukkanása. A "Műteremben" című kép 44 millió forintot ért új tulajdonosának. A fiatalon elhunyt magyar avantgárd úttörő, Faragó Endre rendkívül ritka és keresett, "Kávéházi jelenet" című alkotása 10 millióról egészen 23 millió forintig jutott. Patkó Károly egy olasz kisváros piacát bemutató, "Subiaco" című festményéért 19 millió forintot fizettek.

A felfokozott gyűjtői kedvet jól mutatja, hogy számos további tétel is a kikiáltási ár többszöröséért kelt el. Márffy Ödön "Teraszon" című műve 8,5 millióról 18 millió forintra, Kádár Béla fiatal lányokat ábrázoló, "Muzsika" című képe pedig 4,4 millióról 14 millió forintra drágult. Hasonlóan nagyot emelkedett Batthyány Gyula, Scheiber Hugó és Mednyánszky László egy-egy festménye. Csáky László "Cseresznyefa-virágzás" című alkotása az 1,8 milliós indulóár közel ötszöröséért, 8,5 millió forintért kelt el.

A festmények mellett a Zsolnay-kerámiák is kiemelkedő eredményeket értek el. Egy 1904-ből származó, gondolkodó férfialakot ábrázoló virágedény a világrekordot súroló 26 millió forintért talált gazdára. Emellett több más, a századforduló környékén készült pécsi műtárgy is 8 millió forintos leütési árat ért el.