Leginkább otthonról nézik a magyarok a futballmeccseket, és a közösségi élmény még erősebb lesz az egy hónap múlva kezdődő focivébé idején is.
Hivatalos: új boltlánc érkezik Magyarországra - itt nyílik az első áruházuk
Ősszel megnyílt az első Premier üzlet Csepelen, egy korábbi Tesco Express helyén, most pedig újabb bolt nyílik meg Budapest belvárosához közel. Első ránézésre egy egyszerű boltátalakításnak tűnhet a lépés, a háttérben azonban jóval komolyabb stratégiai irányváltás körvonalazódhat.
A Premier az Egyesült Királyság egyik legismertebb kényelmi bolthálózata, közel ötezer üzlettel működik brit piacon. A márka a Tesco csoporthoz tartozó Booker nagykereskedelmi rendszeréhez kapcsolódik, és jellemzően franchise modellben terjeszkedik. Az ősszel megnyílt csepeli egység különlegessége, hogy ez az első olyan Premier bolt az Egyesült Királyságon kívül, amelyet hivatalos franchise partner üzemeltet.
A csepeli üzlet kínálata elsősorban a gyors, mindennapi bevásárlásokra épül - derül a Pénzcentrum videóblobjábaól, ugyanis a CashTag megvizsgálta milyen kínálat várja a vásárlókat. Az alapélelmiszerek mellett frissáruk, italok, készételek és háztartási termékek kaptak hangsúlyos szerepet. A koncepció jól illeszkedik a városi kényelmi boltok nemzetközi trendjébe, ahol a kisebb alapterületű üzletek a gyorsasággal és a közelséggel próbálnak versenyezni.
Hamarosan azonban bővülés jöhet ugyanis újabb üzlet nyílhat meg Budapesten a XIII. kerületben, így már hivatalos is bolthálózattá válik.
A lépés azért is lehet érdekes, mert a Tesco az elmúlt években egyre erősebb versenyt kapott a diszkontláncoktól, különösen az Aldi és a Lidl részéről. Miközben a hipermarketek forgalma több piacon lassult, a kisebb, gyorsbevásárlásra építő üzletek szerepe folyamatosan nő.
