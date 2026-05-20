Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni

Újabb elektromos kerékpárt dob piacra a Lidl: a 600 ezer forntos modell után most egy jóval olcsóbb, belépőszintű bicikli szerepel az akciós kínálatban. A 350 ezer forintos modell május 21-től előrendelhető.

Korábban beszámoltunk róla, hogy elektromos hegyikerékpárt dobott piacra a Lidl Magyarországon: a 600 ezer forintos modell elég erős ajánlat volt a piacon a specifikációk alapján. Most a boltlánc rádob még egy lapáttal, újabb elektromos kerékpárral bővíti kínálatát.

A friss akciós újság alapján május 21-től előrendelhető a Crivit Classic városi e-bike, amely 349 999 forintos áron érkezik a magyar piacra. A modell a diszkontlánc Click & Pick rendszerében lesz elérhető.

A kerékpár a mindennapi közlekedést célozza, és a specifikáció alapján a belépőszintű elektromos bringák között erős ár-érték arányú ajánlat lehet. 250 wattos Ananda M131 hátsó kerékagymotorral készül, amely rásegítést biztosít tekerés közben. Az integrált akkumulátor kapacitása 355 Wh.

Az elektromos kerékpár. Forrás: Lidl akciós kiadvány

A felszereltség része a Shimano Tourney 7 sebességes váltó, az első és hátsó mechanikus tárcsafék, valamint a rugós első villa is. A kerékpár alumínium vázzal készül, tömege körülbelül 24 kilogramm. A gyártó Kenda gumibroncsokat szerel a modellre, fényvisszaverő csíkokkal.

A Lidl kiadványa szerint a kerékpárhoz kijelző is tartozik, amely többek között az akkumulátor töltöttségét és a rásegítés módját mutatja. A modell IPX5 védettséget kapott, vagyis esősebb időben is használható lehet. A bringa maximális terhelhetősége 96 kilogramm, a vázméret pedig 50 centiméter.

Az előrendelés május 21. és 24. között tart, illetve a készlet erejéig lesz elérhető az elektromos kerékpár.