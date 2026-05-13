Egyre több hazai benzinkúton vezethetnek be mennyiségi korlátozást: bezárás fenyeget sok töltőállomást

Korlátozhatják a tankolást, sőt egyes kutak akár ideiglenesen be is zárhatnak a következő időszakban a független benzinkutasok szerint. Az RTL Híradó beszámolója alapján a kisebb töltőállomások azért kerültek nehéz helyzetbe, mert mostantól ugyanannyiért kell megvenniük az üzemanyagot a nagykereskedőtől, mint amennyiért a védett áron továbbadhatják azt a vásárlóknak.

A rendszer eddig úgy működött, hogy a független kutak a stratégiai készletekből származó üzemanyagot literenként 35 forinttal olcsóbban kapták meg a védett árnál, így maradt valamennyi árrésük. A beszámolók szerint azonban a stratégiai dízelkészletek mostanra jelentősen lecsökkentek, ezért ez a konstrukció megszűnhet.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint az árrés nélküli működés hosszabb távon fenntarthatatlan. Több kisebb üzemeltető már most korlátozza az egyszerre tankolható mennyiséget, mások pedig órákra bezárhatják a kutakat, hogy csökkentsék veszteségeiket. Korábban is előfordult, hogy a kisebb kutak felénél valamilyen korlátozás lépett életbe az árstopos időszakban.

Az RTL Híradó szerint a Mol ugyanakkor azt állítja, hogy országos ellátási probléma nincs, és ha egyes kisebb kutak ideiglenesen kiesnek, a nagyobb hálózatok képesek biztosítani az üzemanyagellátást. A vállalat hangsúlyozta, hogy minden partnerét ki tudja szolgálni saját forrásból is.

Az ügy azért különösen érzékeny, mert az elmúlt hónapokban már többször felmerült az üzemanyag-ellátás sérülékenysége. A Holtankoljak.hu és a szakmai szervezetek szerint a védett ár addig működhet stabilan, amíg rendelkezésre áll a kedvezményes stratégiai készlet. A független benzinkutasok most a kormány gyors beavatkozását várják, mert szerintük a jelenlegi rendszer mellett egyre több kisebb vidéki töltőállomás működése kerülhet veszélybe.

Stabil maradhat az ellátás

Ahogy írtunk róla, szerda este Magyar Péter bejelentette, hogy a kormányülésen meghallgatták Hernádi Zsoltot, a MOL elnök-vezérigazgatóját, aki az üzemanyag-ellátás helyzetéről adott tájékoztatást.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A miniszterelnök elmondása szerint Hernádi Zsolt arról számolt be, hogy Magyarországon jelenleg zavartalan az üzemanyag- és a nyersolaj-ellátás is. Hozzátette: a stratégiai készletek közel 80 százalékos szinten állnak. Magyar Péter Hernádit idézve azt is közölte, hogy a védett ár továbbra is biztosított marad.

A kormányfő arról is beszélt, hogy Hernádi Zsolttal megállapodtak további stratégiai tartalékok felszabadításáról. Magyar Péter hangsúlyozta: a lépés ellenére sem kell ellátásbiztonsági problémától tartani, az üzemanyag-ellátás továbbra is stabil marad Magyarországon.