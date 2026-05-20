Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz

A sportolási szokások sokat elárulnak egy társadalomról: az egészségi állapotról, a lehetőségekről és a mindennapi prioritásokról is. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk meg, hogyan sportolunk Magyarországon és a világ különböző pontjain. Arra is igyekszünk választ adni, hogy vajon milyen tényezők alakítják hazánkban a választásainkat.

A sportolási szokásainkat vizsgáló egyik legfontosabb kérdés egyértelmű: mennyibe kerül ma a sport? A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján egy havi edzőtermi bérlet ára Magyarországon akár 30 ezer forint is lehet, ami sokak számára már komoly kiadást jelent. Nem meglepő tehát, hogy sokan inkább az olcsóbb vagy „ingyenesnek” tűnő mozgásformák felé fordulnak. Globális szinten egyértelműen az edzőterem a legnépszerűbb mozgásforma. Egy nemzetközi felmérés szerint a válaszadók mintegy 20 százaléka választja a fitneszt, szorosan mögötte pedig a futás következik. Több országban a túrázás, a horgászat vagy a kerékpározás is kifejezetten népszerű, ami jól mutatja, hogy a szabadtéri sportok térnyerését manapság.

Magyarországon azonban egészen más kép rajzolódik ki. Nálunk a kerékpározás a legnépszerűbb mozgásforma, amit a lakosság mintegy 30 százaléka választ rendszeresen. Ezzel európai és globális szinten is kiemelkedünk, az élmezőnybe tartozunk. A hazai lista második helyén a futás áll, míg az edzőtermi edzés csak a harmadik. Igen, mi magyarok inkább a szabadban végezhető mozgásformákat részesítjük előnyben, szemben a globális trendekkel. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott listára szintén felkerült az úszás, míg a labdarúgás – minden népszerűsége ellenére – meglepően alacsony arányt mutat: mindössze minden huszadik magyar játszik rendszeresen, miközben a magyarok jelentős hányada egyáltalán nem sportol. Vajon mi áll ez mögött?

