Pofátlanul olcsón árul fagyigépet az Aldi: indulhat a roham a boltokba, véges a készlet, érdemes sietni

Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét, darabja 6 999 forintba kerül. A 12 wattos kisgép adagonként 25-35 perc alatt készít el körülbelül 1,1 liter fagylaltot, és 3 év jótállás is jár hozzá.

Mit tud az Aldi fagyigép?

Az Ambiano kisgépének teljesítménye 12 watt, egy adag fagylaltot körülbelül 25-35 perc alatt készít el. A maximálisan tölthető mennyiség nagyjából 1,1 liter, az űrtartalom pedig 1,6 liter, ami egy átlagos családnak bőven elegendő ahhoz, hogy mindenki fagyihoz jusson.

Forrás: Aldi akciós újság

A gépet több színben is árulja a diszkont, és 3 év jótállás jár hozzá.

Megéri saját fagyigépet venni?

Ha ezt az árat nézzük, akkor a házi fagyizás belépési költsége gyakorlatilag a hozzávalókra korlátozódik. Egy nyári szezon alatt egy átlagos család simán "lefagyiz" 7000 forintot, ráadásul a saját géppel készített fagylaltnál pontosan tudható, hogy mi kerül bele.

Szakértők szerint ráadásul ez a szempont az utóbbi években egyre fontosabbá vált a vásárlóknak, főleg a gyerekes családokban.