Pofátlanul olcsón árul fagyigépet az Aldi: indulhat a roham a boltokba, véges a készlet, érdemes sietni
Pofátlanul olcsón árul fagyigépet az Aldi: indulhat a roham a boltokba, véges a készlet, érdemes sietni

Pénzcentrum
2026. május 19. 06:29

Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét, darabja 6 999 forintba kerül. A 12 wattos kisgép adagonként 25-35 perc alatt készít el körülbelül 1,1 liter fagylaltot, és 3 év jótállás is jár hozzá.

A kisgép darabja 6 999 forintba kerül, a készletek azonban végesek, az akció csak addig tart, ameddig az árukészlet.

Mit tud az Aldi fagyigép?

Az Ambiano kisgépének teljesítménye 12 watt, egy adag fagylaltot körülbelül 25-35 perc alatt készít el. A maximálisan tölthető mennyiség nagyjából 1,1 liter, az űrtartalom pedig 1,6 liter, ami egy átlagos családnak bőven elegendő ahhoz, hogy mindenki fagyihoz jusson.

A gépet több színben is árulja a diszkont, és 3 év jótállás jár hozzá.

Megéri saját fagyigépet venni?

Ha ezt az árat nézzük, akkor a házi fagyizás belépési költsége gyakorlatilag a hozzávalókra korlátozódik. Egy nyári szezon alatt egy átlagos család simán "lefagyiz" 7000 forintot, ráadásul a saját géppel készített fagylaltnál pontosan tudható, hogy mi kerül bele.

Szakértők szerint ráadásul ez a szempont az utóbbi években egyre fontosabbá vált a vásárlóknak, főleg a gyerekes családokban.
Forrás: Getty Images
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

