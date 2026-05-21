A reggeli felhősebb órák után országszerte napos idő várható csütörtökön, délután akár 27 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Hat év után újra közvetlen járat indult az Egyesült Államokba: órákat spórolhatnak az utazók
Hat év kihagyás után újraindult a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között. Az American Airlines október elejéig közlekedő, napi rendszerességű járata jelentősen lerövidíti az utazási időt Budapest és az amerikai keleti part között - írta meg a 24.hu.
Az amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította el a magyar fővárost érintő szezonális járatát. Ezt a koronavírus-járvány miatt 2020-ban kénytelen volt leállítani. A csütörtöktől ismét elérhető járat egészen október 5-ig szerepel a menetrendben. Az útvonalon Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépek szállítják az utasokat.
A közvetlen összeköttetés órákkal rövidíti le a tengerentúli utazást. A menetrend szerint Philadelphiából Budapestre mintegy kilenc óra alatt érnek át a gépek. A napi járat jelentős kapacitást biztosít. A két irányt figyelembe véve hetente összesen akár 3200 utas számára teszi egyszerűbbé és kényelmesebbé az utazást. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtet Prágába is.
