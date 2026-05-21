Miami, Egyesült Államok - 2024. október 20: Az American Airlines Boeing 737-800-as repülőgépe a miami repülőtéren, Egyesült Államok.
Hat év után újra közvetlen járat indult az Egyesült Államokba: órákat spórolhatnak az utazók

2026. május 21. 08:03

Hat év kihagyás után újraindult a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között. Az American Airlines október elejéig közlekedő, napi rendszerességű járata jelentősen lerövidíti az utazási időt Budapest és az amerikai keleti part között - írta meg a 24.hu.

Az amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította el a magyar fővárost érintő szezonális járatát. Ezt a koronavírus-járvány miatt 2020-ban kénytelen volt leállítani. A csütörtöktől ismét elérhető járat egészen október 5-ig szerepel a menetrendben. Az útvonalon Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépek szállítják az utasokat.

A közvetlen összeköttetés órákkal rövidíti le a tengerentúli utazást. A menetrend szerint Philadelphiából Budapestre mintegy kilenc óra alatt érnek át a gépek. A napi járat jelentős kapacitást biztosít. A két irányt figyelembe véve hetente összesen akár 3200 utas számára teszi egyszerűbbé és kényelmesebbé az utazást. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtet Prágába is.

Függőkár
olyan, biztosítási eseményből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

