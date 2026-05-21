Hat év kihagyás után újraindult a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között.
Kongatják a vészharangot a Velencei-tónál: eltűnhet az összefüggő vízfelület
Május közepére kritikus szintre, mindössze 66 centiméterre süllyedt a Velencei-tó vízszintje. A szakemberek figyelmeztetnek: jelentős csapadék vagy mesterséges vízpótlás hiányában az egybefüggő vízfelület hamarosan különálló kis tavak hálózatává darabolódhat - írta meg a Portfolio.
Normál esetben a tó minimális üzemvízszintjének 140, míg a maximálisnak 170 centiméter körül kellene lennie. Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) velencei-tavi kirendeltségének vezetője a Fehérvár TV-nek hangsúlyozta, hogy a jelenlegi érték ehhez képest rendkívül aggasztó.
Bár a hagyományosan csapadékosabb Medárd-időszak még hozhat enyhülést, a vízállás tovább is csökkenhet. A szakember rámutatott, hogy a valódi veszélyt egy esetleges további 30-40 centiméteres apadás jelentené.
Ha ez a forgatókönyv bekövetkezik, a Velencei-tó egybefüggő vízfelülete teljesen megszűnik. Ebben az esetben a mederben már csupán elszigetelt, kisebb tavacskák rendszere maradna.
Végveszélyben a népszerű hazai fürdőhely: kiderült, mi az az egyetlen terv, ami elháríthatja a katasztrófát
Kiszáradás fenyegeti a Velencei-tavat. A tó vízszintje már most is kritikus, a nyári párolgás miatt pedig akár teljesen el is tűnhet belőle a víz.
