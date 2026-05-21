A drónnal készült felvételen a Velencei-tó Velencénél 2026. május 5-én. Ezen a napon reggel 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami csaknem 60 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelőtti mértéket.
Utazás

Kongatják a vészharangot a Velencei-tónál: eltűnhet az összefüggő vízfelület

Pénzcentrum
2026. május 21. 08:32

Május közepére kritikus szintre, mindössze 66 centiméterre süllyedt a Velencei-tó vízszintje. A szakemberek figyelmeztetnek: jelentős csapadék vagy mesterséges vízpótlás hiányában az egybefüggő vízfelület hamarosan különálló kis tavak hálózatává darabolódhat - írta meg a Portfolio.

Normál esetben a tó minimális üzemvízszintjének 140, míg a maximálisnak 170 centiméter körül kellene lennie. Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) velencei-tavi kirendeltségének vezetője a Fehérvár TV-nek hangsúlyozta, hogy a jelenlegi érték ehhez képest rendkívül aggasztó.

Bár a hagyományosan csapadékosabb Medárd-időszak még hozhat enyhülést, a vízállás tovább is csökkenhet. A szakember rámutatott, hogy a valódi veszélyt egy esetleges további 30-40 centiméteres apadás jelentené.

Ha ez a forgatókönyv bekövetkezik, a Velencei-tó egybefüggő vízfelülete teljesen megszűnik. Ebben az esetben a mederben már csupán elszigetelt, kisebb tavacskák rendszere maradna.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
#utazás #víz #időjárás #klímaváltozás #tó #természet #vízállás #aszály #velencei-tó #természeti katasztrófa #csapadékhiány

Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

