Kongatják a vészharangot a Velencei-tónál: eltűnhet az összefüggő vízfelület

Május közepére kritikus szintre, mindössze 66 centiméterre süllyedt a Velencei-tó vízszintje. A szakemberek figyelmeztetnek: jelentős csapadék vagy mesterséges vízpótlás hiányában az egybefüggő vízfelület hamarosan különálló kis tavak hálózatává darabolódhat - írta meg a Portfolio.

Normál esetben a tó minimális üzemvízszintjének 140, míg a maximálisnak 170 centiméter körül kellene lennie. Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) velencei-tavi kirendeltségének vezetője a Fehérvár TV-nek hangsúlyozta, hogy a jelenlegi érték ehhez képest rendkívül aggasztó.

Bár a hagyományosan csapadékosabb Medárd-időszak még hozhat enyhülést, a vízállás tovább is csökkenhet. A szakember rámutatott, hogy a valódi veszélyt egy esetleges további 30-40 centiméteres apadás jelentené.

Ha ez a forgatókönyv bekövetkezik, a Velencei-tó egybefüggő vízfelülete teljesen megszűnik. Ebben az esetben a mederben már csupán elszigetelt, kisebb tavacskák rendszere maradna.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás