Az intézmény a Facebook-oldalán közölte, hogy az intézkedés csütörtöktől lépett életbe, és visszavonásig marad érvényben.
Tiltott növényvédőszer miatt hívtak vissza egy terméket: te is vásárolhattál belőle a legnagyobb drogériákban
Termékvisszahívást jelentett be a HERBÁRIA Zrt. a Herbária Csipkebogyó hús 100 g és a Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100 g egyes tételeire, miután hatósági vizsgálat során nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagot mutattak ki a termékekben.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a kifogásolt termékek pirimifosz-metil hatóanyagot tartalmaznak, amelyet Magyarországon és az Európai Unióban csak meghatározott célokra engedélyeznek, csipkebogyó vagy gyógynövények kezelésére viszont nem használható.
Az érintett termékek:
- Herbária Csipkebogyó hús 100 g
- Gyártási számok: 31242, 31243, 31245, 31247, 31248, 31249, 31250, 31251
- Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100 g
- Gyártási szám: 48903
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett tételeket ne fogyasszák el. A termékeket 2026. május 31-ig lehet visszavinni a Herbária üzletekbe, ahol a vételárat visszatérítik. Több kereskedelmi lánc, köztük a Rossmann és a dm is külön tájékoztatást adott ki a visszahívásról.
Az NKFH közlése szerint az eddigi adatok alapján egy-egy csésze érintett tea alkalomszerű fogyasztása várhatóan nem jelent közvetlen egészségügyi kockázatot, ugyanakkor a hatóság és a gyártó a teljes érintett készlet visszahívásáról döntött.
Donald Trump olyat lépett, amire egy évtizede nem volt példa: Elon Musk is vele tartott a sorsdöntő útra
Csaknem egy évtizede ez az első amerikai elnöki látogatás Kínában.
Árrésstop se kell, hatalmas árcsökkentést jelentett be a Spar: mutatjuk a listát, a magyarok kedvencei is az olcsósított termékek között
Újabb árcsökkentést hajtott végre a SPAR Magyarország, ezúttal a pékáru-kategóriában.
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
Itt a Tisza miniszterének bejelentése, jön az áfacsökkentés a magyar boltokban: rengeteg termék lehet olcsóbb
Raskó György agrárközgazdász szerint bár ennek egy részét lenyelhetik a termelők és a kereskedők, de az érintett termékek ára így is érdemben csökkenhet a boltokban.
Sephora, Christian Dior, Five Guys nagyon hiányzik a magyar plázákból: ezt mondják az ingatlantanácsadók a felzárkózás esélyeiről.
Rendszerfrissítés és karbantartás miatt május 11-én éjszaka több órára teljesen leállnak a Foxpost A-Box csomagautomatái.
Óriási bejelentést tett a magyarok kedvenc sportáruháza: hamarosan a te városodban is nyithatnak egy új üzletet
A Decathlon további áruháznyitásokat tervez kisebb városokban Magyarországon, ahol van piaci potenciál - jelentette be a Fekete Levente, az áruházlánc regionális igazgatója.
Döbbenetes lépés a diszkontlánctól: felére zsugorodik az Aldi közkedvelt édessége és egy tucat másik ikonikus nassolnivaló
A zsugorodó termékek listáján sörök, kávék, jégkrémek és tészták is szerepelnek.
Indul a rendkívüli akció, ilyen terméket még nem árult a Lidl Magyarországon: nem lehet bármennyit venni belőle
A specifikációi alapján nem az olcsó belépőszintet célozza, több ismert márka hasonló felszereltségű bringái ennél jóval drágábbak.
A Penny két készételt is visszahívott, mivel mikrobiológiailag nem voltak megfelelőek.
Május 11-én este hatórás karbantartást tart a Foxpost: az A-Box csomagautomaták 21 órától másnap hajnali 3 óráig nem lesznek elérhetők.
Kiderült, mi vár a magyar fogyasztókra, ha végül eltörlik a hatósági árat – ennyivel kell majd többet fizetni a boltokban, benzinkutakon
A szomszédos Ausztriában, ahol az üzemanyag piaci áron kerül a kutakra, a 95-ös benzin literenkénti ára 598 és 654 forint között mozog, ami messze van...
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
A repüléshez is ideális kabinbőröndök, vagy strapabíró hátizsákok ilyenkor jellemzően még akciósan beszerezhetők, ezért érdemes résen lenni, mikor robbannak be a leárazások.
Nagy kérdés: fenntarthatóvá tehető‑e egy olyan rendszer, amely alapvetően az egyszeri használatra épül.
Váratlan dolgot közölt a McDonald's: erről mindenkinek tudnia kell, aki a gyorsétteremben szokott enni
A vállalat részvénye az eredményközlés hatására a nyitás előtti kereskedésben több mint 3 százalékkal erősödött.
Véget ér az "önkéntes" árstop, brutálisan drágulhat a bankolás, telekommunikáció: ezt mindenki zsebe megérzi
Július elsejétől számos banknál és telekommunikációs szolgáltatónál emelkednek a díjak.
Nem a megapixelek harca, hanem a stílus és az élmény dönt 2026-ban a fotós piacon.
Vezető ingatlan-tanácsadók szerint Magyarország a régió második vagy harmadik hullámú piaca a nemzetközi márkák terjeszkedésében.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n