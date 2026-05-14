Tiltott növényvédőszer miatt hívtak vissza egy terméket: te is vásárolhattál belőle a legnagyobb drogériákban

Termékvisszahívást jelentett be a HERBÁRIA Zrt. a Herbária Csipkebogyó hús 100 g és a Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100 g egyes tételeire, miután hatósági vizsgálat során nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagot mutattak ki a termékekben.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a kifogásolt termékek pirimifosz-metil hatóanyagot tartalmaznak, amelyet Magyarországon és az Európai Unióban csak meghatározott célokra engedélyeznek, csipkebogyó vagy gyógynövények kezelésére viszont nem használható.

Az érintett termékek:

Herbária Csipkebogyó hús 100 g

Gyártási számok: 31242, 31243, 31245, 31247, 31248, 31249, 31250, 31251

Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100 g

Gyártási szám: 48903

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett tételeket ne fogyasszák el. A termékeket 2026. május 31-ig lehet visszavinni a Herbária üzletekbe, ahol a vételárat visszatérítik. Több kereskedelmi lánc, köztük a Rossmann és a dm is külön tájékoztatást adott ki a visszahívásról.

Az NKFH közlése szerint az eddigi adatok alapján egy-egy csésze érintett tea alkalomszerű fogyasztása várhatóan nem jelent közvetlen egészségügyi kockázatot, ugyanakkor a hatóság és a gyártó a teljes érintett készlet visszahívásáról döntött.