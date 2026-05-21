Kinevezte legfontosabb emberét Pósfai Gábor: ő lesz a Belügyminisztérium kulcsfigurája

Retteghy András Tibor ügyvéd lesz a Belügyminisztérium új közigazgatási államtitkára – jelentette be Pósfai Gábor tárcavezető.

A miniszter ismert és elismert szakemberként jellemezte az új államtitkárt. Retteghy közel húsz éve vezeti saját ügyvédi irodáját, és pályafutása során elsősorban büntetőügyekre specializálódott.

Pósfai Gábor kiemelte: az új államtitkár felkészültsége, tapasztalata és elkötelezettsége garanciát jelent a minisztérium stabil működésére. Mindez biztosítja, hogy a tárca munkáját a jogállamiság, a szakmaiság és a közérdek képviselete határozza meg.

