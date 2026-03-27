Mérföldkőhöz érkezett a hazai természetvédelem, mintegy 6335 hektárral, 11%-kal nőtt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe.
Komoly roham indulhat idén is: az elmúlt években a Húsvét fővárosává vált ez a mesebeli falu
A világörökségi Hollókőn idén is gazdag folklórprogram, palóc gasztronómia, locsolkodás, koncertek, családi és gyermekprogramok várják a Hollókői Húsvéti Fesztiválra látogatókat - közölte a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft.
Április 4-e és 6-a között változatos program várja a vendégeket az Ófaluban, a várban és a színpadon, míg 3-án, nagypénteken kézműves kirakodóvásár és tojásfestés lesz a Petőfi úton 11 és 16 óra között. Hollókő egyik legismertebb és leglátványosabb húsvéti népszokása a locsolkodás - írták a közleményben.
A vendégek kóstolót kaphatnak a környék legjobb palóc gasztronómiájából, kiváló borokból és pálinkákból, a kicsiket gyermekprogramok, a nagyokat nép- és világzenei koncertek várják, lesz mesemondás, tánctanítás és tojásfestés is.
Nagyszombaton, április 4-én gasztronómiai és hagyományőrző programokat szerveznek az Ófalu udvaraiban, felelevenítik a kereplőzés hagyományát, bemutatják a népi életet, lesz tánctanítás a Nógrád Táncegyüttessel, karikázó és népviseletes életkép a Hollókői Néptáncegyüttessel, szilvásgombóc-főzés a Kétbodonyi Hagyományőrzőkkel. A húsvétvasárnap és a húsvéthétfő szentmisével kezdődik, vasárnap ezt követi a feltámadási körmenet.
Mindkét napon lesz délelőtti táncház a Nógrád Táncegyüttessel, majd hollókői locsolkodás a templomnál és az alsó kútnál, nóta és tánc a templomnál a FOLT zenekarral. A Guzsalyas Viselettárban Bukovics János palóc mesemondó mesékkel, az Ófaluban a Fonó Néptáncegyüttes táncházzal várja a vendégeket. Ezzel párhuzamosan a színpadon 11 órától tartják a megnyitót a Hollókő Táncegyüttes és a hollókői citerások húsvéti műsorával. Fellép az üllési Fonó Néptáncegyüttes, a Nógrád Táncegyüttes, népzenei koncertet ad a Dűvő. 15 órakor kezdődik a Ritmusa zenekar koncertje, este pedig locsoló táncház lesz a Dr. Román András Látogatóházban.
Vasárnap 15 órától a Tarsoly zenekar ad koncertet. A Hollókői Húsvéti Fesztivál és Hollókő Ófaluja is kizárólag a rendezvény hivatalos jegyének megvásárlásával látogatható a rendezvény időszakában, április 4-e és 6-a között. A belépőjegy tartalmazza a település összes programjainak és egyes látnivalóinak - a Játszóház, Oskola, Postamúzeum, Falumúzeum, Guzsalyas Viselettár, Kézműves Nyomdaműhely, Babamúzeum és a vár - belépődíját is.
A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy a program 7 éves kor alatt, valamint mozgás-, hallás-, látássérülteknek igazolvány bemutatásával ingyenes, és egy kísérőjük kedvezményes jeggyel látogathatja a fesztivált.
