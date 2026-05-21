Budapest, Magyarország - 2016. július 17.: Budapest, Budapest, Budapest. Nő húzza a bőröndjét a budapesti pályaudvar peronján. idős utas MÁV vasút utazás vonatozás
HelloVidék

Másfél év után újra járni fognak a vonatok Veszprém és Ajka között: itt a nyitás dátuma

HelloVidék
2026. május 21. 08:15

Pótlóbuszok helyett május 30-tól újra vonatok járnak Ajka és Veszprém között a 20-as vasútvonalon – jelentette be Vitézy Dávid a közösségi oldalán. A vasúti közlekedés újraindításáról a MÁV is közleményt adott ki.

Hamarosan újra lehet vonattal közlekedni a 20-as számú vasútvonalnak azon a szakaszán is, ahol a pálya kijavítása miatt mostanáig pótlóbuszok szállították az utasokat. Ez egyúttal azt jelenti, hogy ismét teljes értékű vasúti kapcsolat lesz  – Veszprémen keresztül – Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest között.

A problémát az érintett, mindössze néhány száz méteres szakaszon kialakult pályasüllyedés okozta. A háttérben a korábbi felújítás során elmaradt vízelvezetési munkák álltak, amelyek a 2024-es tavaszi és őszi nagy esőzések után komoly gondokat idéztek elő. Először 10 km/órás sebességkorlátozást vezettek be, később a tehervonatokat is kitiltották a szakaszról, majd 2024 decemberében teljesen lezárták a vonalat Ajka és Veszprém között. Azóta pótlóbuszok szállították az utasokat.

Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta: a minisztérium eredetileg fél éves felújítást ígért, ám hosszú ideig nem történt előrelépés. A kivitelezési szerződést végül csak 2026 februárjában kötötték meg, a helyreállítás pedig három hónap alatt valósult meg. A politikus szerint a folyamatot az elhúzódó döntések és a szervezési problémák is lassították.

A MÁV közleménye szerint a tehervonatok már egy nappal korábban visszatérhetnek a teljes szakaszra, hogy az újjáépített pályát a személyforgalom indulása előtt üzemi körülmények között is tesztelni tudják. A 20-as vasútvonal érintett szakaszát tavaly nyár óta a GYSEV üzemelteti, míg a személyszállítást továbbra is a MÁV-csoport végzi.

A teljes újranyitással ismét közvetlenül, átszállás nélkül lehet utazni a Bakonyt kelet–nyugati irányban átszelő vonalon, amely nemcsak az ingázók, hanem a nemzetközi teherszállítás számára is fontos kapcsolat. A nyári turisztikai szezon előtt különösen jelentős, hogy a térség egyik legfontosabb vasútvonala újra teljes kapacitással működhet.

A pályasebesség emelése fokozatosan történik majd, a MÁV tájékoztatása szerint a főszezonra már megszűnhetnek a korlátozások. A vonatforgalom újraindítása után kisebb utómunkálatok még zajlanak majd a pálya mentén, ezek azonban már nem akadályozzák a közlekedést.
