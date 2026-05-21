Ideje korán eldőlt a nyári boltháború? Sztárterméket akciózott le a Lidl és a Tesco - az egyik boltban viszont jobban jársz

Ideje korán, már május végén dinnyeakciót robbantott a Lidl és a Tesco is. A diszkontnál Lidl Plus alkalmazással 449 forint lesz a görögdinnye kilója, a hipermarketben Clubcard nélkül, mindenkinek 499 forint.

Ideje korán, már május végén dinnyeakciót robbantott több hazai áruházlánc is. A Lidlben 449 forint lesz a görögdinnye kilója mától, ami 35%-os kedvezményt jelent az eredeti 699 forintos kilóárhoz képest. Fontos azonban megjegyezni, hogy az akciós árat csak a Lidl Plus alkalmazás használói érhetik el, e nélkül marad a teljes ár.

A Tesco is beszállt a dinnyeakciózási lázba, náluk viszont 499 forintba fog kerülni egy kiló görögdinnye, ami 37%-os árcsökkenés az eredeti 799 forintos árhoz képest. A hiperben tehát drágább lesz az akciós dinnye, mint a diszkontban.

Forrás: Lidl, Tesco akciós újság

Ki kell ugyanakkor emelni, hogy a Tesco nem Clubcard akció keretében vitte le az árat, szóval minden vásárló meg tudja venni a dinnyét 499 forintos áron, nem kell külön alkalmazás vagy regisztráció

Messze még a hazai szezon

Nem a vásárlók készülékében van a hiba, tényleg furcsán hat ez a korai dinnyeakció, lévén, a hazai szezon jellemzően jóval később, július közepén, végén indul.

Így a mostani termékek minden bizonnyal importból érkeznek, legtöbbször Spanyolországból, Olaszországból vagy Görögországból.

Az elmúlt években ráadásul a hazai dinnyeszezon kezdetével rendre forrtak az indulatok, hiszen a hipermarketek és a diszkontláncok mindig óriási csatát vívnak a legolcsóbb árért. A harc során pedig gyakorta a dinnyetermelők húzzák a legrövidebbet.