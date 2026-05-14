Magas gluténtartalom miatt hívtak vissza egy népszerű gluténmentes édességet: ha vettél belőle, ne edd meg

2026. május 14. 18:46

Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a fogyasztóktól a Dibette márkájú, Wafree kakaós krémmel töltött, kakaós étbevonó masszával mártott ostya szelet fruktózzal, gluténmentes, laktózmentes elnevezésű terméket.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy a 30 grammos kiszerelésű, Karamell Choco Kft. által gyártott, 2027.06.26. minőségmegőrzési idővel rendelkező ostyaszeletet ne fogyasszák el.

A Nébih a honlapján ismertette, az Európai Unióban jogszabály írja élő, hogy az élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni a leggyakrabban allergiát okozó összetevőket, köztük a glutént tartalmazó gabonaféléket.

A termék pontos adatai:

  • Probléma jellege: határérték feletti gluténtartalom
  • Bejelentő: Karamell Choco Kft.
  • Gyártó: Karamell Choco Kft.
  • Minőségmegőrzési idő: 26.06.2027
  • Tételszám: L270426

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

Túlérzékenységi reakciót legtöbbször fehérjék idéznek elő csak az arra érzékeny egyénekben. Az immunválasz lehet azonnali vagy késleltetett reakció, az élelmiszer allergiák nagy része azonnali. Az allergia leggyakrabban bőrtünetek (kiütés, pirosodás, ekcéma), légzőszervi tünetek (orrfolyás, asztma, rhinitis) és emésztőrendszeri tünetek (hasmenés, puffadás) formájában jelentkezik.

Azonnali allergiáknál a tünetek az élelmiszer elfogyasztása után azonnal vagy legfeljebb 2 órán belül kialakulnak, amelyek egy enyhe csalánkiütés vagy akár a legsúlyosabb, anafilaxiás roham formájában is jelentkezhetnek. Az élelmiszerallergia egyetlen hatékony kezelése egyelőre egy olyan diéta betartatása, mely az étrendből kizárja az allergiát kiváltó élelmiszert.
