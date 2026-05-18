Egy közúti ellenőrzés során több mint ötszáz, illegális elektronikus cigarettának tűnő csomagot találtak a hatóságok a fővárosban.
Időzített bomba lapulhat rengeteg magyar garázsában: életveszélyes termékekre csap le a hatóság
A vizsgálat fókuszában a műszaki és autóápolási aeroszolok állnak. A fő cél a tűz- és robbanásveszélyes, selejtes palackok kiszűrése a piacról.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó ellenőrzést indít az aeroszolos termékek biztonságának vizsgálatára, együttműködve a népegészségügyi szakemberekkel.
A komplex vizsgálat során a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóságok közös helyszíni ellenőrzéseket tartanak. Ezekre elsősorban a gyártók és a forgalmazók telephelyein kerül sor. A szakemberek nemcsak a műszaki, hanem a kémiai biztonsági előírások betartását is ellenőrzik. Kiemelten vizsgálják a palackok nyomásállóságát, a tűzveszélyességi teszteket igazoló dokumentumokat, valamint a címkézést és a megfelelő veszélyességi besorolást.
A szigorú ellenőrzésre azért van szükség, mert a lakossági használatra szánt aeroszolok gyártási hibái súlyos, akár maradandó sérüléseket is okozhatnak. A palackokban lévő magas nyomás és a gyúlékony hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba robbanáshoz vezethet. Ez a flakon szétrepedését és súlyos égési sérüléseket okozhat. A vásárlók egy hibás termék esetén képtelenek megvédeni magukat az ebből fakadó kockázatokkal szemben.
A hatósági akció célja a fogyasztók biztonságának garantálása és a jogkövető piaci magatartás ösztönzése. Ha az ellenőrök veszélyes vagy az előírásoknak nem megfelelő termékeket találnak, a kormányhivatalok azonnal intézkednek. Ilyen esetben elrendelik az érintett árucikkek forgalomból történő kivonását vagy a fogyasztóktól való visszahívását.
Sok olyan eset van, amikor magának a vásárlónak is érdemes gyanút fognia, mert ami túl szép, hogy igaz legyen, az vélhetően tényleg gyanús.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Nincs mese, Magyarország várhatóan továbbra is második hullámos piac marad a nemzetközi retail márkák szemében.
Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban
A gyors terjedést nem a hitelre szorulók, hanem egy magas jövedelmű, digitálisan érett réteg hajtja.
Miért működik Dél-Koreában a 24 órás kényelmi bolt kultúra, miközben Magyarországon szinte eltűnt?
Durva átverés derült ki a világ egyik legnagyobb webáruházáról: így húzták le a vásárlókat Donald Trump miatt
A döntés után több ezer vállalat kezdett visszatérítést igényelni az amerikai kormánytól az illegálisan beszedett vámok miatt.
Váratlan fordulat az élelmiszerboltokban: teljesen máshogy használták ezt a kedvelt kártyát a magyarok, mint eddig
Az egyik kibocsátó bank adatai szerint az engedélyezett öt hónap alatt 44 ezer kártyabirtokos összesen 4,7 milliárd forintot hagyott a boltokban.
Magas gluténtartalom miatt hívtak vissza egy népszerű gluténmentes édességet: ha vettél belőle, ne edd meg
Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a fogyasztóktól a Dibette Wafree gluténmentes ostyáját.
Első ránézésre egy egyszerű boltátalakításnak tűnhet a lépés, a háttérben azonban jóval komolyabb stratégiai irányváltás körvonalazódhat.
Tiltott növényvédőszer miatt hívtak vissza egy terméket: te is vásárolhattál belőle a legnagyobb drogériákban
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a kifogásolt termékek pirimifosz-metil hatóanyagot tartalmaznak.
Egyre több hazai benzinkúton vezethetnek be mennyiségi korlátozást: bezárás fenyeget sok töltőállomást
Korlátozhatják a tankolást, sőt egyes kutak akár ideiglenesen be is zárhatnak a következő időszakban a független benzinkutasok szerint.
Donald Trump olyat lépett, amire egy évtizede nem volt példa: Elon Musk is vele tartott a sorsdöntő útra
Csaknem egy évtizede ez az első amerikai elnöki látogatás Kínában.
Árrésstop se kell, hatalmas árcsökkentést jelentett be a Spar: mutatjuk a listát, a magyarok kedvencei is az olcsósított termékek között
Újabb árcsökkentést hajtott végre a SPAR Magyarország, ezúttal a pékáru-kategóriában.
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
Itt a Tisza miniszterének bejelentése, jön az áfacsökkentés a magyar boltokban: rengeteg termék lehet olcsóbb
Raskó György agrárközgazdász szerint bár ennek egy részét lenyelhetik a termelők és a kereskedők, de az érintett termékek ára így is érdemben csökkenhet a boltokban.
Sephora, Christian Dior, Five Guys nagyon hiányzik a magyar plázákból: ezt mondják az ingatlantanácsadók a felzárkózás esélyeiről.
Rendszerfrissítés és karbantartás miatt május 11-én éjszaka több órára teljesen leállnak a Foxpost A-Box csomagautomatái.
Óriási bejelentést tett a magyarok kedvenc sportáruháza: hamarosan a te városodban is nyithatnak egy új üzletet
A Decathlon további áruháznyitásokat tervez kisebb városokban Magyarországon, ahol van piaci potenciál - jelentette be a Fekete Levente, az áruházlánc regionális igazgatója.
Döbbenetes lépés a diszkontlánctól: felére zsugorodik az Aldi közkedvelt édessége és egy tucat másik ikonikus nassolnivaló
A zsugorodó termékek listáján sörök, kávék, jégkrémek és tészták is szerepelnek.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít