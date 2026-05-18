Időzített bomba lapulhat rengeteg magyar garázsában: életveszélyes termékekre csap le a hatóság

2026. május 18. 21:00

A vizsgálat fókuszában a műszaki és autóápolási aeroszolok állnak. A fő cél a tűz- és robbanásveszélyes, selejtes palackok kiszűrése a piacról.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó ellenőrzést indít az aeroszolos termékek biztonságának vizsgálatára, együttműködve a népegészségügyi szakemberekkel.

A komplex vizsgálat során a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóságok közös helyszíni ellenőrzéseket tartanak. Ezekre elsősorban a gyártók és a forgalmazók telephelyein kerül sor. A szakemberek nemcsak a műszaki, hanem a kémiai biztonsági előírások betartását is ellenőrzik. Kiemelten vizsgálják a palackok nyomásállóságát, a tűzveszélyességi teszteket igazoló dokumentumokat, valamint a címkézést és a megfelelő veszélyességi besorolást.

A szigorú ellenőrzésre azért van szükség, mert a lakossági használatra szánt aeroszolok gyártási hibái súlyos, akár maradandó sérüléseket is okozhatnak. A palackokban lévő magas nyomás és a gyúlékony hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba robbanáshoz vezethet. Ez a flakon szétrepedését és súlyos égési sérüléseket okozhat. A vásárlók egy hibás termék esetén képtelenek megvédeni magukat az ebből fakadó kockázatokkal szemben.

A hatósági akció célja a fogyasztók biztonságának garantálása és a jogkövető piaci magatartás ösztönzése. Ha az ellenőrök veszélyes vagy az előírásoknak nem megfelelő termékeket találnak, a kormányhivatalok azonnal intézkednek. Ilyen esetben elrendelik az érintett árucikkek forgalomból történő kivonását vagy a fogyasztóktól való visszahívását.
Kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés (államkötvény) hozama fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

