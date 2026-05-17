Durva átverés derült ki a világ egyik legnagyobb webáruházáról: így húzták le a vásárlókat Donald Trump miatt

Csoportos keresetet indított fogyasztók egy amerikai bíróságon az Amazon ellen, mert szerintük a vállalat nem térítette vissza azokat a pluszköltségeket, amelyeket Donald Trump korábbi vámintézkedései miatt épített be az áraiba. A pert Seattle-ben nyújtották be pénteken - írja a Reuters.

A vita középpontjában azok a vámok állnak, amelyeket Trump elnökként a Nemzetközi Rendkívüli Gazdasági Hatalmakról szóló törvényre hivatkozva vezetett be. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban 6-3 arányban kimondta, hogy az intézkedések jogellenesek voltak.

A döntés után több ezer vállalat kezdett visszatérítést igényelni az amerikai kormánytól az illegálisan beszedett vámok miatt. Az Amazon azonban a kereset szerint nem kérte vissza ezeket az összegeket, miközben a magasabb költségeket korábban áthárította a vásárlókra.

A felperesek szerint az Amazon több százmillió dollárnyi vámköltséget épített be az importtermékek áraiba, így jogtalan nyereségre tett szert. A kereset azt állítja, hogy a cég azért sem kezdeményezett visszatérítést, mert nem akarta rontani kapcsolatát Donald Trumppal.

A Reuters szerint a per Washington állam fogyasztóvédelmi szabályainak megsértésére is hivatkozik. A vásárlók azt szeretnék elérni, hogy az Amazon térítse vissza számukra a megemelt árak miatt kifizetett összegeket.

Az ügy előzménye, hogy Trump korábban nyilvánosan is jelezte: „emlékezni fog” azokra a cégekre, amelyek nem kérnek visszatérítést a vámok után. Az Amazon egyelőre nem kommentálta a folyamatban lévő pert. A Reuters szerint más nagyvállalatok, köztük a Nike és a FedEx ellen is indultak hasonló fogyasztói keresetek.