Durván megdrágult a magyar fiatalok kedvenc étele: egyre kevesebbet ér a zsebpénz a kasszáknál
Vegyesen alakult a gyerekinfláció az elmúlt egy évben: miközben a K&H által követett gyerekkosár több eleme – például a gyümölcsjoghurt, a kakaós csiga vagy a narancslé – olcsóbb lett, a hamburger ára több mint 13 százalékkal emelkedett. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból a zsebpénzből ma kevesebb népszerű terméket tudnak megvenni a gyerekek, mint egy évvel ezelőtt. A hat termékből álló kosár átlagos éves árváltozása 1,21 százalékos növekedést mutat.
A K&H évek óta egy speciális gyerekkosárral követi nyomon, hogyan változnak azoknak a termékeknek az árai, amelyek a gyerekek és fiatalok mindennapjaiban meghatározó szerepet töltenek be. A kosárban szerepel a gyümölcsjoghurt, a kakaós csiga, a 100 százalékos narancslé, a hamburger, a hátizsák és a szemüvegkeret is.
A legfrissebb adatok szerint a gyümölcsjoghurt átlagára 164 forintról 154 forintra csökkent, ami 6,1 százalékos mérséklődést jelent. A kakaós csiga ára 254 forintról 247 forintra esett, míg az 1 literes, 100 százalékos narancslé ára 1160 forintról 1120 forintra mérséklődött. Ez utóbbi 3,45 százalékos csökkenésnek felel meg.
Ezzel szemben a hamburger ára látványosan emelkedett: az egy évvel korábbi 1870 forintról 2120 forintra nőtt, ami 13,37 százalékos drágulást jelent. A tartósabb termékeknél mérsékeltebb áremelkedés látható: a hátizsák ára 4,24 százalékkal, a szemüvegkereté pedig közel 2 százalékkal emelkedett.
A gyerekinfláció alakulása azért különösen érdekes, mert az árak változása közvetlenül megjelenik a gyerekek mindennapi döntéseiben és a zsebpénz vásárlóerejében. Különösen a gyakran vásárolt termékek – például az ételek és italok – árának változása érzékelhető számukra gyorsan. Míg egyes termékekből ugyanabból az összegből ma többet lehet vásárolni, addig más, népszerű termékek jelentősen megdrágultak.
„A gyerekek sokszor a saját vásárlásaikon keresztül érzékelik először az infláció hatását. Ha egy hamburger vagy egy üdítő ára látványosan emelkedik, azt a zsebpénzükön is azonnal megérzik. Ez jó alkalom arra is, hogy a családok beszéljenek a gyerekekkel az árak változásáról, a tudatos vásárlásról és a pénzügyi döntésekről” – mondta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója.
