A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó ellenőrzést indít az aeroszolos termékek biztonságának vizsgálatára.
Súlyos pénzeket bukhatsz egyetlen kattintással: lerántották a leplet az online boltok trükkjeiről
Sok olyan eset van, amikor magának a vásárlónak is érdemes gyanút fognia, mert ami túl szép, hogy igaz legyen, az vélhetően tényleg gyanús.
Az online vásárlás során könnyen belefuthatunk olyan rejtett csapdákba, amelyek miatt a vártnál többet költünk. Az Árukereső.hu szakértők bevonásával öt olyan intő jelet gyűjtött össze – a mesterségesen megemelt áraktól kezdve a trükkös szállítási díjakon át a pszichológiai nyomásgyakorlásig –, amelyekre figyelve elkerülhetjük az átgondolatlan és túlárazott impulzusvásárlásokat.
Az egyik leggyakoribb trükk a mesterségesen felfújt ár. Ha egy termék ára hosszú ideig változatlan, majd hirtelen nagy kedvezménnyel kínálják, mindenképpen érdemes ellenőrizni az ártörténetet. Különösen a nagy leárazások, például a Black Friday idején bevett gyakorlat, hogy a kereskedők először árat emelnek. Így a látszólagos akció valójában csak az eredeti árszintet takarja. Ezzel a néhány másodpercnyi ellenőrzéssel komoly összegeket spórolhatunk.
Szintén gyanúra adhat okot, ha egy árucikket kizárólag egyetlen webáruházban találunk meg. Ilyenkor elveszik az árösszehasonlítás lehetősége, ami mindig az eladónak kedvez. Érdemes alaposabban, más kulcsszavakkal is rákeresni a termékre. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy máshol jóval olcsóbban beszerezhető, vagy létezik hozzá egy teljesen hasonló, megbízható alternatíva.
Gyakori csapda az is, amikor a kedvezőnek tűnő vételárat a magas szállítási és csomagolási költségek teljesen felemésztik. Kisebb értékű áruknál a szállítási díj akár a vételár jelentős részét is kiteheti. Ezért a webes kínálat összehasonlításánál mindig a fizetendő végösszeget kell figyelembe venni, nem csupán a termék vonzó listaárát.
A vásárlói értékelések hiánya ugyancsak intő jel, a hiteles visszajelzések ugyanis sokat elárulnak a minőségről és az ár-érték arányról. Ugyanakkor érdemes gyanakodni akkor is, ha az értékelések feltűnően rövid idő alatt gyűltek össze. Szintén gyanús, ha a vásárlók kizárólag maximális pontszámot adnak, mindenféle szöveges indoklás nélkül. A valódi vélemények általában sokszínűek, és apróbb kritikákat, konkrét tapasztalatokat is tartalmaznak.
Végül fontos felismerni a mesterséges sürgetést. Az olyan üzenetek, mint a "már csak 2 darab maradt" vagy "az akció éjfélkor lejár", legtöbbször csupán pszichológiai nyomást gyakorolnak ránk. Céljuk, hogy minél gyorsabban hozzunk döntést. Érdemes ilyenkor aludni rá egyet, hiszen a termékek ritkán tűnnek el egyik napról a másikra. Egy kis türelemmel könnyen elkerülhető az átgondolatlan költekezés.
Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója szerint a tudatos vásárlás nem a legolcsóbb termék vakon történő megvásárlását jelenti. Sokkal inkább arról szól, hogy pontosan tudjuk, mit és miért fizetünk ki. Ha kihasználjuk a rendelkezésre álló információkat és ártörténeti adatokat, magabiztosan hozhatunk döntést, és elkerülhetjük az e-kereskedelem buktatóit.
