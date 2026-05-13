Donald Trump olyat lépett, amire egy évtizede nem volt példa: Elon Musk is vele tartott a sorsdöntő útra

Donald Trump amerikai elnök szerdán Pekingbe utazott, ahol csütörtökön és pénteken tárgyal Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Csaknem egy évtizede ez az első amerikai elnöki látogatás Kínában - tudósított az euronews.

Trump a közösségi médiában jelezte, hogy a kínai piac megnyitására fogja kérni Hszi Csin-pinget az amerikai vállalatok számára. Az elnöki látogatás erős üzleti fókuszát jól mutatja, hogy az Air Force One fedélzetén utazik Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint Elon Musk, a Tesla alapítója is. A delegációhoz Pekingben csatlakozik Tim Cook, az Apple vezetője, több más meghatározó üzletember kíséretében.

A kereskedelmi ambíciók mellett politikai súrlódások is terítékre kerülnek. Trump a Fehér Házból való indulásakor közölte, hogy hosszú beszélgetésre számít a kínai elnökkel Irán kapcsán. A közel-keleti ország ugyanis a nemzetközi szankciók ellenére is Kínába exportálja kőolajtermelésének nagy részét. Az amerikai elnök ugyanakkor igyekezett tompítani a nézeteltéréseket, és megjegyezte, hogy Kína "viszonylag konstruktív" volt ebben a kérdésben. Peking mindeközben türelmetlenül sürgeti a békét. A kínai külügyminiszter kedden arra kérte pakisztáni hivatali partnerét, hogy fokozza közvetítői erőfeszítéseit Irán és az Egyesült Államok között.

Trump már hétfőn bejelentette, hogy a Tajvannak szánt amerikai fegyverszállítások kérdését is megvitatja Hszi Csin-pinggel. Ezzel a lépéssel jelentősen eltér az Egyesült Államok eddigi diplomáciai gyakorlatától, amely alapján Washington nem egyeztet Pekinggel a szigetállam katonai támogatásáról. Az amerikai elnök úgy véli, hogy a kínai vezetővel ápolt jó személyes kapcsolata elegendő garanciát jelent arra, hogy Kína ne indítson katonai inváziót Tajvan ellen. A pekingi látogatást azonban Tajpej és a régiós ázsiai szövetségesek is feszült figyelemmel kísérik.

A kétnapos tárgyalássorozat napirendjén olyan fajsúlyos témák is szerepelnek, mint a ritkaföldfémek kiviteli korlátozása, a mesterséges intelligencia terén zajló technológiai versengés, valamint a két ország viharos kereskedelmi viszonya. A felek várhatóan egyeztetnek a vámháborús moratórium meghosszabbításáról is, amelyet még októberben, a dél-koreai csúcstalálkozón kötöttek egy évre.

A két szuperhatalom csúcstalálkozóját fokozott biztonsági készültség övezi Peking utcáin. A rendőrök szigorúan ellenőrzik a főbb közlekedési csomópontokat, a metróhálózatban pedig folyamatosan igazoltatják az utasokat. A diplomáciai csúcs Kína számára is rendkívül kényes időszakban zajlik. A távol-keleti ország gazdasága az utóbbi években komoly nehézségekkel küzd, amit a visszaeső belföldi fogyasztás és az ingatlanszektor elhúzódó adósságválsága is súlyosbít.

