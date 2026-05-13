Izrael egyre nagyobb aggodalommal figyeli az amerikai–iráni tárgyalások alakulását.
Donald Trump olyat lépett, amire egy évtizede nem volt példa: Elon Musk is vele tartott a sorsdöntő útra
Donald Trump amerikai elnök szerdán Pekingbe utazott, ahol csütörtökön és pénteken tárgyal Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Csaknem egy évtizede ez az első amerikai elnöki látogatás Kínában - tudósított az euronews.
Trump a közösségi médiában jelezte, hogy a kínai piac megnyitására fogja kérni Hszi Csin-pinget az amerikai vállalatok számára. Az elnöki látogatás erős üzleti fókuszát jól mutatja, hogy az Air Force One fedélzetén utazik Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, valamint Elon Musk, a Tesla alapítója is. A delegációhoz Pekingben csatlakozik Tim Cook, az Apple vezetője, több más meghatározó üzletember kíséretében.
A kereskedelmi ambíciók mellett politikai súrlódások is terítékre kerülnek. Trump a Fehér Házból való indulásakor közölte, hogy hosszú beszélgetésre számít a kínai elnökkel Irán kapcsán. A közel-keleti ország ugyanis a nemzetközi szankciók ellenére is Kínába exportálja kőolajtermelésének nagy részét. Az amerikai elnök ugyanakkor igyekezett tompítani a nézeteltéréseket, és megjegyezte, hogy Kína "viszonylag konstruktív" volt ebben a kérdésben. Peking mindeközben türelmetlenül sürgeti a békét. A kínai külügyminiszter kedden arra kérte pakisztáni hivatali partnerét, hogy fokozza közvetítői erőfeszítéseit Irán és az Egyesült Államok között.
Trump már hétfőn bejelentette, hogy a Tajvannak szánt amerikai fegyverszállítások kérdését is megvitatja Hszi Csin-pinggel. Ezzel a lépéssel jelentősen eltér az Egyesült Államok eddigi diplomáciai gyakorlatától, amely alapján Washington nem egyeztet Pekinggel a szigetállam katonai támogatásáról. Az amerikai elnök úgy véli, hogy a kínai vezetővel ápolt jó személyes kapcsolata elegendő garanciát jelent arra, hogy Kína ne indítson katonai inváziót Tajvan ellen. A pekingi látogatást azonban Tajpej és a régiós ázsiai szövetségesek is feszült figyelemmel kísérik.
A kétnapos tárgyalássorozat napirendjén olyan fajsúlyos témák is szerepelnek, mint a ritkaföldfémek kiviteli korlátozása, a mesterséges intelligencia terén zajló technológiai versengés, valamint a két ország viharos kereskedelmi viszonya. A felek várhatóan egyeztetnek a vámháborús moratórium meghosszabbításáról is, amelyet még októberben, a dél-koreai csúcstalálkozón kötöttek egy évre.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A két szuperhatalom csúcstalálkozóját fokozott biztonsági készültség övezi Peking utcáin. A rendőrök szigorúan ellenőrzik a főbb közlekedési csomópontokat, a metróhálózatban pedig folyamatosan igazoltatják az utasokat. A diplomáciai csúcs Kína számára is rendkívül kényes időszakban zajlik. A távol-keleti ország gazdasága az utóbbi években komoly nehézségekkel küzd, amit a visszaeső belföldi fogyasztás és az ingatlanszektor elhúzódó adósságválsága is súlyosbít.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Árrésstop se kell, hatalmas árcsökkentést jelentett be a Spar: mutatjuk a listát, a magyarok kedvencei is az olcsósított termékek között
Újabb árcsökkentést hajtott végre a SPAR Magyarország, ezúttal a pékáru-kategóriában.
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
Itt a Tisza miniszterének bejelentése, jön az áfacsökkentés a magyar boltokban: rengeteg termék lehet olcsóbb
Raskó György agrárközgazdász szerint bár ennek egy részét lenyelhetik a termelők és a kereskedők, de az érintett termékek ára így is érdemben csökkenhet a boltokban.
Sephora, Christian Dior, Five Guys nagyon hiányzik a magyar plázákból: ezt mondják az ingatlantanácsadók a felzárkózás esélyeiről.
Rendszerfrissítés és karbantartás miatt május 11-én éjszaka több órára teljesen leállnak a Foxpost A-Box csomagautomatái.
Óriási bejelentést tett a magyarok kedvenc sportáruháza: hamarosan a te városodban is nyithatnak egy új üzletet
A Decathlon további áruháznyitásokat tervez kisebb városokban Magyarországon, ahol van piaci potenciál - jelentette be a Fekete Levente, az áruházlánc regionális igazgatója.
Döbbenetes lépés a diszkontlánctól: felére zsugorodik az Aldi közkedvelt édessége és egy tucat másik ikonikus nassolnivaló
A zsugorodó termékek listáján sörök, kávék, jégkrémek és tészták is szerepelnek.
Indul a rendkívüli akció, ilyen terméket még nem árult a Lidl Magyarországon: nem lehet bármennyit venni belőle
A specifikációi alapján nem az olcsó belépőszintet célozza, több ismert márka hasonló felszereltségű bringái ennél jóval drágábbak.
A Penny két készételt is visszahívott, mivel mikrobiológiailag nem voltak megfelelőek.
Május 11-én este hatórás karbantartást tart a Foxpost: az A-Box csomagautomaták 21 órától másnap hajnali 3 óráig nem lesznek elérhetők.
Kiderült, mi vár a magyar fogyasztókra, ha végül eltörlik a hatósági árat – ennyivel kell majd többet fizetni a boltokban, benzinkutakon
A szomszédos Ausztriában, ahol az üzemanyag piaci áron kerül a kutakra, a 95-ös benzin literenkénti ára 598 és 654 forint között mozog, ami messze van...
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
A repüléshez is ideális kabinbőröndök, vagy strapabíró hátizsákok ilyenkor jellemzően még akciósan beszerezhetők, ezért érdemes résen lenni, mikor robbannak be a leárazások.
Nagy kérdés: fenntarthatóvá tehető‑e egy olyan rendszer, amely alapvetően az egyszeri használatra épül.
Váratlan dolgot közölt a McDonald's: erről mindenkinek tudnia kell, aki a gyorsétteremben szokott enni
A vállalat részvénye az eredményközlés hatására a nyitás előtti kereskedésben több mint 3 százalékkal erősödött.
Véget ér az "önkéntes" árstop, brutálisan drágulhat a bankolás, telekommunikáció: ezt mindenki zsebe megérzi
Július elsejétől számos banknál és telekommunikációs szolgáltatónál emelkednek a díjak.
Nem a megapixelek harca, hanem a stílus és az élmény dönt 2026-ban a fotós piacon.
Vezető ingatlan-tanácsadók szerint Magyarország a régió második vagy harmadik hullámú piaca a nemzetközi márkák terjeszkedésében.
Valósággal megrohanták a benzinkutakat a magyarok: hihetetlen számok érkeztek a tavaszi költekezésről
2026. márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n