Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban

Két év alatt ötszörösére nőtt a halasztott fizetési (Buy Now, Pay Later, röviden BNPL) megoldásokat kínáló nagy hazai webáruházak száma. A gyors terjedést nem a hitelre szorulók, hanem egy magas jövedelmű, digitálisan érett réteg hajtja. Eközben a kereskedők jelentős forgalomnövekedést könyvelhetnek el. Bár a technológia óriási versenyelőnyt jelent a piacon, a hazai bankok elavult, nehézkes azonosítási rendszerei sok esetben hátráltatják a zökkenőmentes ügyfélélményt a nemzetközi neobankokhoz képest - közölte a Portfolio.

A magyar e-kereskedelmi piac látványos fordulóponthoz érkezett. A száz legnagyobb hazai webshop negyede már kínál halasztott fizetési opciót, míg két éve ez a szám csupán öt volt. Ez a növekedés nemzetközi mércével is kiemelkedőnek számít. Az egyik vezető hazai BNPL-szolgáltató piaci részesedése például egyetlen év alatt 0,4 százalékról közel 10 százalékra ugrott a magyar áruhitelpiacon. Ez a bővülés egy közepes méretű bank piacra lépésével ér fel.

A kereskedők számára a modell legnagyobb vonzereje az értékesítési hatékonyság ugrásszerű javulása. A BNPL-t kínáló felületeken a konverziós arány akár két-háromszorosa is lehet a hagyományos áruhitelekénél. Azonos marketingköltés mellett így sokkal sikeresebben alakítják vásárlóvá az érdeklődőket.

A szolgáltatás sikerének kulcsa maga a vásárlóközönség. A halasztott fizetést ugyanis nem azok választják, akik hosszú távra szeretnének eladósodni, hanem egy tehetős, pénzügyi rugalmasságot kereső réteg. A felhasználók több mint 40 százaléka havi nettó 600 ezer forint felett keres, amihez elhanyagolható, 0,5 százalék alatti nemteljesítési arány társul. Számukra a rejtett költségek és extra díjak nélküli, kényelmes részletfizetés a legvonzóbb.

Az első vásárlás teljesen automatizált ügyintézése átlagosan mindössze hét percet vesz igénybe. A visszatérő vevők az egykattintásos fizetés révén pedig egy-két perc alatt, közvetlenül a termékoldalról leadhatják a rendelésüket. A felmérések szerint az online vásárlók 76 százaléka azt az üzletet választja, amelyik kínál ilyen rugalmas megoldást.

Bár a hazai piac dinamikusan bővül, európai viszonylatban még van hová fejlődni. Míg Németországban már minden ötödik online vásárlást halasztott fizetéssel egyenlítenek ki, a mi régiónkban a lengyel piac jelenti a legfőbb viszonyítási pontot. A lengyel BNPL-szektor arányaiban jelenleg több mint tizenötszöröse az évi nagyjából 43 milliárd forintos magyar áruhitel- és BNPL-piacnak. Ez a különbség hatalmas hazai növekedési potenciált vetít előre.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A magyarországi terjeszkedés egyik legnagyobb akadályát jelenleg a hazai bankok elavult informatikai folyamatai jelentik. A nyílt bankolási (open banking) adatmegosztás során a hazai pénzintézetek többsége indokolatlanul bonyolult, statikus jelszavakat és webes bejelentkezést követel meg az ügyfelektől. Ez nemcsak kényelmetlen, de ellentmond a bankok saját biztonsági ajánlásainak is, amelyek a mobilalkalmazáson keresztüli jóváhagyást szorgalmazzák.

Egy kilenc magyar bankot vizsgáló tesztből kiderült, hogy mindössze két hazai pénzintézet teszi lehetővé a jelszómentes, mobilbankra épülő jóváhagyást. Ezen a téren jelenleg a Raiffeisen Bank nyújtja a legfejlettebb hazai megoldást. A piac egészét nézve azonban az etalont továbbra is a neobankok, például a Revolut vagy a Wise jelentik. Náluk a biometrikus azonosításnak köszönhetően a folyamat mindössze egyetlen mozdulatot igényel. A kényelmetlen, lépésekkel teli hagyományos banki azonosítás nem csupán a vásárlási élményt rontja, hanem a modern digitális megoldásokhoz szokott ügyfelek bizalmát is csökkentheti saját bankjuk iránt.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.