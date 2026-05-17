2026. május 17. vasárnap Paszkál
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Azt hiszem, megérdemlek egy önsorsrontást...
Vásárlás

Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban

Pénzcentrum
2026. május 17. 21:11

Két év alatt ötszörösére nőtt a halasztott fizetési (Buy Now, Pay Later, röviden BNPL) megoldásokat kínáló nagy hazai webáruházak száma. A gyors terjedést nem a hitelre szorulók, hanem egy magas jövedelmű, digitálisan érett réteg hajtja. Eközben a kereskedők jelentős forgalomnövekedést könyvelhetnek el. Bár a technológia óriási versenyelőnyt jelent a piacon, a hazai bankok elavult, nehézkes azonosítási rendszerei sok esetben hátráltatják a zökkenőmentes ügyfélélményt a nemzetközi neobankokhoz képest - közölte a Portfolio.

A magyar e-kereskedelmi piac látványos fordulóponthoz érkezett. A száz legnagyobb hazai webshop negyede már kínál halasztott fizetési opciót, míg két éve ez a szám csupán öt volt. Ez a növekedés nemzetközi mércével is kiemelkedőnek számít. Az egyik vezető hazai BNPL-szolgáltató piaci részesedése például egyetlen év alatt 0,4 százalékról közel 10 százalékra ugrott a magyar áruhitelpiacon. Ez a bővülés egy közepes méretű bank piacra lépésével ér fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kereskedők számára a modell legnagyobb vonzereje az értékesítési hatékonyság ugrásszerű javulása. A BNPL-t kínáló felületeken a konverziós arány akár két-háromszorosa is lehet a hagyományos áruhitelekénél. Azonos marketingköltés mellett így sokkal sikeresebben alakítják vásárlóvá az érdeklődőket.

Kapcsolódó cikkeink:

A szolgáltatás sikerének kulcsa maga a vásárlóközönség. A halasztott fizetést ugyanis nem azok választják, akik hosszú távra szeretnének eladósodni, hanem egy tehetős, pénzügyi rugalmasságot kereső réteg. A felhasználók több mint 40 százaléka havi nettó 600 ezer forint felett keres, amihez elhanyagolható, 0,5 százalék alatti nemteljesítési arány társul. Számukra a rejtett költségek és extra díjak nélküli, kényelmes részletfizetés a legvonzóbb.

Az első vásárlás teljesen automatizált ügyintézése átlagosan mindössze hét percet vesz igénybe. A visszatérő vevők az egykattintásos fizetés révén pedig egy-két perc alatt, közvetlenül a termékoldalról leadhatják a rendelésüket. A felmérések szerint az online vásárlók 76 százaléka azt az üzletet választja, amelyik kínál ilyen rugalmas megoldást.

Bár a hazai piac dinamikusan bővül, európai viszonylatban még van hová fejlődni. Míg Németországban már minden ötödik online vásárlást halasztott fizetéssel egyenlítenek ki, a mi régiónkban a lengyel piac jelenti a legfőbb viszonyítási pontot. A lengyel BNPL-szektor arányaiban jelenleg több mint tizenötszöröse az évi nagyjából 43 milliárd forintos magyar áruhitel- és BNPL-piacnak. Ez a különbség hatalmas hazai növekedési potenciált vetít előre.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A magyarországi terjeszkedés egyik legnagyobb akadályát jelenleg a hazai bankok elavult informatikai folyamatai jelentik. A nyílt bankolási (open banking) adatmegosztás során a hazai pénzintézetek többsége indokolatlanul bonyolult, statikus jelszavakat és webes bejelentkezést követel meg az ügyfelektől. Ez nemcsak kényelmetlen, de ellentmond a bankok saját biztonsági ajánlásainak is, amelyek a mobilalkalmazáson keresztüli jóváhagyást szorgalmazzák.

Egy kilenc magyar bankot vizsgáló tesztből kiderült, hogy mindössze két hazai pénzintézet teszi lehetővé a jelszómentes, mobilbankra épülő jóváhagyást. Ezen a téren jelenleg a Raiffeisen Bank nyújtja a legfejlettebb hazai megoldást. A piac egészét nézve azonban az etalont továbbra is a neobankok, például a Revolut vagy a Wise jelentik. Náluk a biometrikus azonosításnak köszönhetően a folyamat mindössze egyetlen mozdulatot igényel. A kényelmetlen, lépésekkel teli hagyományos banki azonosítás nem csupán a vásárlási élményt rontja, hanem a modern digitális megoldásokhoz szokott ügyfelek bizalmát is csökkentheti saját bankjuk iránt.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#hitel #vásárlás #RAIFFEISEN #mobilbank #webshop #pénzügyek #online vásárlás #bankok #fintech #vásárlási szokások #revolut

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:11
20:07
19:44
19:36
18:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 16.
Külföldi vendégmunkások lepik el a magyar földeket: ennyit keresnek az idénymunkába – ezt más tényleg nem csinálná meg?
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2026. május 17.
Kevesen tudják, de a magyar trafikok nyírták ki ezt a népszerű bolttípust: íme a meglepő igazság
2026. május 17.
Elszabadult a kóborkutya-helyzet Magyarországon: már a menhelyek sem bírják a terhelést
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 17. vasárnap
Paszkál
20. hét
Május 17.
A lisztérzékenység világnapja
Május 17.
Az információs társadalom világnapja
Május 17.
A magas vérnyomás világnapja
Május 17.
Homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
2 hete
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
3
3 hete
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
4
2 hete
Súlyos epermérgezés terjed Magyarországon? Itt az igazság, megszólalt a hatóság
5
1 hónapja
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Magyarországon gépjármű - és segédmotoros kerékpár - csak akkor vehet részt a forgalomban, ha üzembentartója érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. A biztosítás bármelyik - ilyen üzletággal foglalkozó - biztosítónál megköthető. A szerződés megkötését a hatóságok - közülük a rendőrség - is ellenőrzi. Ha az üzembentartó a díjat nem fizeti meg, az esedékességtől számított 30. napon a szerződés automatikusan megszűnik. Az üzembentartó által okozott károkat a Kártalanítási Számla terhére ilyenkor is megfizeti a MABISZ, de a kifizetett kártérítési összeget a károkozótól visszaköveteli (regressz).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 18:55
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Pénzcentrum  |  2026. május 17. 17:57
Kvíz: El se tudnád képzelni a napjaid mobil és internet nélkül? Lássuk, mennyit tudsz arról, hol kezdődött mindez!
Agrárszektor  |  2026. május 17. 20:01
Brutális halszörnyek akadtak horogra: ekkorákat még biztos nem láttál
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm