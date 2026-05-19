A demokraták azonban nem sokat profitálnak a kialakult helyzetből, hiszen saját szavazóik 44 százaléka is elégedetlen a párt teljesítményével.
Végveszélyben a hazai élelmiszeripar: kilátástalan a helyzet, ha nem történik csoda, mindent elnyel az olcsó import
A hazai élelmiszeripari beszállítók és kiskereskedelmi láncok működését egyszerre nehezítik az elmúlt évek piaci torzulásai. A helyzetet tovább rontják a folyamatosan növekvő költségek és a fokozódó importnyomás is. A Portfolio Agrofood 2026 konferencián elhangzottak szerint az árstop és az egyéb adminisztratív szabályozások mintegy 500 milliárd forintos veszteséget okoztak a szektornak. Ezek az intézkedések szétzilálták a kereskedők és a gyártók közötti együttműködést, valamint súlyosan rontották a magyar termékek versenyképességét.
A kereskedelmi szektor képviselői rámutattak, hogy az élelmiszerláncok és a kisebb boltok egyaránt megszenvedték az utóbbi időszak intézkedéseit. Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára kiemelte, hogy az árstop több mint 500 milliárd forintos kárt okozott a kiskereskedelemnek. A szabályozás a megszokott versenyárazás helyett veszteségminimalizálásra kényszerítette a boltokat. Emiatt drasztikusan csökkent az akciók száma, és lelassultak a termékfejlesztések. Horváth Ferenc, a SPAR Magyarország cégvezetője hozzátette, hogy az intézkedések teljesen átalakították a vásárlói szokásokat. A hatósági áras termékek megjelenése például szinte teljesen eltüntette a hagyományos hazai felvágottakat a piacról. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a magyar termelési költségek a munkaerőt leszámítva jelenleg magasabbak a külföldieknél.
A beszállítói és gyártói oldal is kilátástalan helyzetről számolt be. Ruck János, a Gallicoop Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a magyar élelmiszeripar nagyjából két éve változatlan árszinten kénytelen működni. Ezzel párhuzamosan a termelési költségeik jelentősen emelkedtek. A csökkenő vásárlóerő miatt a kereslet az olcsóbb, sok esetben importból származó termékek felé tolódott. Ez a folyamat tovább szűkíti a hazai gyártók lehetőségeit. Ráadásul ma már szinte lehetetlen piacra kerülni a szigorodó, ám rendkívül költséges fenntarthatósági és környezetvédelmi elvárások teljesítése nélkül.
Vörös Attila, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a piacba való mesterséges beavatkozás szinte teljesen ellehetetlenítette a kereskedők és a beszállítók közötti egészséges üzleti kapcsolatot. A folyamatos árcsökkentési kényszer miatt a hazai kis- és középvállalkozások felélték a tartalékaikat. Így gyakorlatilag nem maradt forrásuk a hosszú távú túléléshez elengedhetetlen technológiai beruházásokra.
A szakemberek egyetértettek abban, hogy a magyar élelmiszeripar megmentéséhez a piaci viszonyok mielőbbi normalizálására van szükség. Emellett kulcsfontosságú a piactorzító intézkedések kivezetése, valamint a termelőtől a polcig tartó szorosabb összefogás megteremtése is. Máskülönben a hazai vállalatok végleg lemaradnak a nemzetközi versenyben.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) átfogó ellenőrzést indít az aeroszolos termékek biztonságának vizsgálatára.
Így tört egyeduralomra az Amazon: emiatt nincs igazi kihívója a gigacégnek, de egy új technológia mindent felforgathat
Az Amazon tavaly megelőzte a Walmartot, és éves árbevétele alapján a világ legnagyobb vállalatává vált.
A százmillió forint feletti becsértékű Vaszary-festmény 150 millió forintért kelt el, Szobotka Imre egyik korai művéért és egy ritka Zsolnay-kerámiáért is több tízmillió forintot fizettek...
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását, ezzel indokolták a döntést
Az Inter IKEA, amely világszerte 63 országban adja licencbe az IKEA márkanevet a franchise-partnereinek, 850 munkahely megszüntetését jelentette be.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Nincs mese, Magyarország várhatóan továbbra is második hullámos piac marad a nemzetközi retail márkák szemében.
Kiderült az igazság az új netes fizetési trükkről: meglepő módon a leggazdagabb magyarok élnek vele a leggyakrabban
A gyors terjedést nem a hitelre szorulók, hanem egy magas jövedelmű, digitálisan érett réteg hajtja.
Miért működik Dél-Koreában a 24 órás kényelmi bolt kultúra, miközben Magyarországon szinte eltűnt?
Durva átverés derült ki a világ egyik legnagyobb webáruházáról: így húzták le a vásárlókat Donald Trump miatt
A döntés után több ezer vállalat kezdett visszatérítést igényelni az amerikai kormánytól az illegálisan beszedett vámok miatt.
Váratlan fordulat az élelmiszerboltokban: teljesen máshogy használták ezt a kedvelt kártyát a magyarok, mint eddig
Az egyik kibocsátó bank adatai szerint az engedélyezett öt hónap alatt 44 ezer kártyabirtokos összesen 4,7 milliárd forintot hagyott a boltokban.
Magas gluténtartalom miatt hívtak vissza egy népszerű gluténmentes édességet: ha vettél belőle, ne edd meg
Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a fogyasztóktól a Dibette Wafree gluténmentes ostyáját.
Első ránézésre egy egyszerű boltátalakításnak tűnhet a lépés, a háttérben azonban jóval komolyabb stratégiai irányváltás körvonalazódhat.
Tiltott növényvédőszer miatt hívtak vissza egy terméket: te is vásárolhattál belőle a legnagyobb drogériákban
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a kifogásolt termékek pirimifosz-metil hatóanyagot tartalmaznak.
Egyre több hazai benzinkúton vezethetnek be mennyiségi korlátozást: bezárás fenyeget sok töltőállomást
Korlátozhatják a tankolást, sőt egyes kutak akár ideiglenesen be is zárhatnak a következő időszakban a független benzinkutasok szerint.
Donald Trump olyat lépett, amire egy évtizede nem volt példa: Elon Musk is vele tartott a sorsdöntő útra
Csaknem egy évtizede ez az első amerikai elnöki látogatás Kínában.
Árrésstop se kell, hatalmas árcsökkentést jelentett be a Spar: mutatjuk a listát, a magyarok kedvencei is az olcsósított termékek között
Újabb árcsökkentést hajtott végre a SPAR Magyarország, ezúttal a pékáru-kategóriában.
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
Itt a Tisza miniszterének bejelentése, jön az áfacsökkentés a magyar boltokban: rengeteg termék lehet olcsóbb
Raskó György agrárközgazdász szerint bár ennek egy részét lenyelhetik a termelők és a kereskedők, de az érintett termékek ára így is érdemben csökkenhet a boltokban.
Sephora, Christian Dior, Five Guys nagyon hiányzik a magyar plázákból: ezt mondják az ingatlantanácsadók a felzárkózás esélyeiről.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít