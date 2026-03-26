Az új árak több lépcsőben léptek életbe: 2026. március 19-én, 23-án és 26-án jelentek meg az üzletek polcain.
Ismét indul a Lidl mozgóboltja: már csak keveset kell várni, és hozzád is eljuthat
A "Lidl 4 keréken" április végén ismét elindul. A program célja, hogy a kisebb, nehezebben elérhető településeken is hozzáférhetővé tegye a kedvező árú, minőségi élelmiszereket. A tavaszi turnus a nyugat-magyarországi falvakat érinti, ősszel pedig a keleti országrészt járja majd be a buszbolt.
A tavaly ősszel útjára indított kezdeményezés a Lidl nemzetközi hálózatában is egyedülállónak számít. A mozgó üzletté alakított kisbusz olyan kistelepülésekre látogat el, ahol korlátozott az élelmiszerellátás, és gondot okoz a mindennapi bevásárlás.
Az első szezonban a jármű ötven települést keresett fel, és közel harmincezer embert ért el. A mozgóbolt mintegy kilencezer kilométert tett meg, miközben összesen száznyolcvan órán át fogadta a vásárlókat - írja közleményében az áruházlánc.
Az idei tavaszi turnus április 29-én indul. A vállalat az útvonaltervet a beérkező igények alapján állítja össze. Éppen ezért elsősorban a kétezernél kisebb lélekszámú települések polgármestereinek és döntéshozóinak jelentkezését várják.
A tavalyi tapasztalatok alapján a mozgóbolt érkezése több helyen valódi közösségi eseménnyé vált. A lakosok nemcsak bevásároltak, hanem találkoztak és beszélgettek is egymással. Tereskén és Lovason például a vásárlók száma minden várakozást felülmúlt. A Lidl a vásárlói visszajelzések alapján menet közben is folyamatosan alakította a termékkínálatot.
A vásárlók elsősorban alapélelmiszereket kerestek. Az eladási darabszámok alapján a legnépszerűbb terméknek az UHT-tej, a búzafinomliszt, a kristálycukor, a burgonya és a napraforgóolaj bizonyult. Bár a kisebb településeken az emberek jellemzően a napi szükségleteiknek megfelelően vásároltak, a jármű bőséges árukészlete és annak folyamatos utántöltése a nagybevásárlásokat is lehetővé teszi.
-
