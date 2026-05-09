Óriási bejelentést tett a magyarok kedvenc sportáruháza: hamarosan a te városodban is nyithatnak egy új üzletet

A Decathlon szombaton újranyitotta teljesen megújult, idén a 20. születésnapját ünneplő székesfehérvári áruházát, amely az első vidéki helyszín a vállalat hazai modernizációs folyamatában. Fekete Levente, a Decathlon Magyarország regionális igazgatója kiemelte, hogy pillanatnyilag 24 áruházuk van, amivel jól lefedik Magyarország területét, ám további áruháznyitásokat terveznek kisebb városokban.

A Decathlon szombaton újranyitotta teljesen megújult, idén a 20. születésnapját ünneplő székesfehérvári áruházát, amely az első vidéki helyszín a vállalat hazai modernizációs folyamatában. Fekete Levente, a Decathlon Magyarország regionális igazgatója és az áruházak megújulásáért felelős vezetője elmondta, hogy folytatták a 2024-ben Dunakeszin megkezdett, majd a soroksári, budaörsi és a Nyugati téri áruházzal bővített arculatváltási és modernizációs programjukat, így a 3000 négyzetméteres székesfehérvári egység is megkapta a márka legújabb kereskedelmi irányvonalát képviselő belső elemeket és elrendezést. Elárulta, hogy a következő áruházfelújításuk Győrben lesz és mennek tovább, mert a többi boltjuk "sem sokkal fiatalabb".

Az igazgató arról is beszélt, hogy pillanatnyilag 24 áruházuk van, amivel jól lefedik Magyarország területét, ám további áruháznyitásokat terveznek kisebb városokban, ahol van potenciál, és ott akár más formátumokban is meg tudnak jelenni. Megjegyezte, hogy kétezer négyzetméternél kisebb boltokat ritkán szoktak nyitni, de dolgoznak kisebb formátumokon, hogy még közelebb kerülhessenek vásárlóikhoz és a terveik szerint év vége felé egy új magyarországi áruház nyitása is napirenden van.

EZ IS ÉRDEKELHET Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról Vezető ingatlan-tanácsadók szerint Magyarország a régió második vagy harmadik hullámú piaca a nemzetközi márkák terjeszkedésében.

Fekete Levente hangsúlyozta, hogy abszolút piacvezetők Magyarországon, mintegy 1500 embert foglalkoztatnak: áruházaikban körülbelül 800-zat, van egy 500 fős logisztikai központjuk, illetve a cégközpontban nagyjából 100-150 ember dolgozik. Az igazgató kiemelte, hogy a 2024-es üzleti évhez képest tavaly mintegy 9 százalékos árbevétel növekedést produkált a Decathlon Magyarország, az idei év első hónapjaiban viszont kétszámjegyű növekedést értek el, amit szeretnének egész évben megtartani.

A Decathlon áruházakat működtető Tízpróba Magyarország Kft. a nyilvános cégadatok szerint a 2024-es üzleti évben 86,2 milliárd forint nettó árbevételt ért el, míg az adózott eredménye 4,1 milliárd forint volt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nyerges Lajos áruházigazgató azt mondta, hogy a húszéves áruház teljes külső-belső megújulása egy nagyon erős üzenet Székesfehérvár felé, a Decathlon maximálisan hisz a városban és a térségében. Megemlítette, hogy a vásárlói szokások megváltoztak, ezért ahhoz igazították a belső elrendezést.