Indul a rendkívüli akció, ilyen terméket még nem árult a Lidl Magyarországon: nem lehet bármennyit venni belőle

Már elektromos hegyikerékpárt is árul a Lidl: a közel 600 ezer forintos Crivit modell azért lehet érdekes, mert a specifikációi alapján nem az olcsó belépőszintet célozza, miközben több ismert márka hasonló felszereltségű bringái ennél jóval drágábbak.

A Lidl a Crivit márkanév alatt elektromos hegyikerékpárokat kezdett árulni Magyarországon. A modellek M, L és XL méretben érhetők el, egységesen 599 999 forintos áron, a specifikációk alapján pedig nem belépőszintű e-bike-ról van szó. Az üzletlánc alkalmazásában a kerékpárok előrendelésben érhetők el. Egy felhasználói profillal május 7. és május 10. között - vagy a készlet erejéig - lehet rendelni, termékenként legfeljebb három darabot. A vásárlás és a fizetés az átvételkor történik a kasszánál.

A kerékpár egyik legfontosabb eleme a Mivice X700 középmotor, amely 250 wattos teljesítményre optimalizált, és akár 100 Nm nyomaték leadására képes. Ez kifejezetten erős értéknek számít az elektromos mountain bike-ok piacán, sok prémium Bosch-rendszer is hasonló nyomatékot kínál. A rásegítés 25 km/óráig működik, megfelelve az európai pedelec-előírásoknak.

A Lidl elektromos kerékpárjai. Forrás: Lidl Plus alkalmazás

A bringa alumínium hardtail vázzal érkezik, rugós első villával, Shimano CUES U600 tízfokozatú váltórendszerrel és Shimano MT200 hidraulikus tárcsafékekkel. A specifikációk szerint Maxxis Rekon külsőkkel van felszerelve, a nyomatékérzékelő és a 709 Wh kapacitású, LG cellákból épített akkumulátor is a felszereétség része - ebben az árkategóriában sok gyártó kisebb akkukapacitást kínál. A boltlánc modellje ráadásul kivehető akkumulátort kapott, ami a mindennapi töltést is egyszerűbbé teszi. A kerékpár tömege körülbelül 26 kilogramm.

Az ár igazán akkor válik érdekessé, ha a konkurenciával vetjük össze. A Decathlon kínálatában a hasonló felszereltségű Rockrider elektromos hegyikerékpárok jellemzően 630 ezer és 850 ezer forint közötti ársávban mozognak. Az olcsóbb modellek általában gyengébb, 50-70 Nm körüli nyomatékú motorokat és kisebb akkumulátort kaptak, míg a komolyabb Bosch-rendszeres változatok már jóval drágábbak.

A diszkont tehát hardver alapján kifejezetten agresszív ajánlattal lépett be a piacra. A kompromisszum inkább a háttérszolgáltatásoknál jelenhet meg. Míg a nagy láncok és márkák, mint a Decathlon mögött országos szervizhálózat, jól ismert alkatrész-ellátási rendszer és bejáratott garanciális ügyintézés áll, addig a Lidl esetében kérdés lehet a hosszabb távú szervizelhetőség és az alkatrész-utánpótlás. A Mivice hajtásrendszer például jóval kevésbé ismert Európában, mint a Bosch vagy a Shimano elektromos rendszerei.