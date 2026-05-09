Egyetlen év alatt 1280 fővel csökkent az Aldi magyarországi munkavállalóinak száma.
Indul a rendkívüli akció, ilyen terméket még nem árult a Lidl Magyarországon: nem lehet bármennyit venni belőle
Már elektromos hegyikerékpárt is árul a Lidl: a közel 600 ezer forintos Crivit modell azért lehet érdekes, mert a specifikációi alapján nem az olcsó belépőszintet célozza, miközben több ismert márka hasonló felszereltségű bringái ennél jóval drágábbak.
A Lidl a Crivit márkanév alatt elektromos hegyikerékpárokat kezdett árulni Magyarországon. A modellek M, L és XL méretben érhetők el, egységesen 599 999 forintos áron, a specifikációk alapján pedig nem belépőszintű e-bike-ról van szó. Az üzletlánc alkalmazásában a kerékpárok előrendelésben érhetők el. Egy felhasználói profillal május 7. és május 10. között - vagy a készlet erejéig - lehet rendelni, termékenként legfeljebb három darabot. A vásárlás és a fizetés az átvételkor történik a kasszánál.
A kerékpár egyik legfontosabb eleme a Mivice X700 középmotor, amely 250 wattos teljesítményre optimalizált, és akár 100 Nm nyomaték leadására képes. Ez kifejezetten erős értéknek számít az elektromos mountain bike-ok piacán, sok prémium Bosch-rendszer is hasonló nyomatékot kínál. A rásegítés 25 km/óráig működik, megfelelve az európai pedelec-előírásoknak.
A bringa alumínium hardtail vázzal érkezik, rugós első villával, Shimano CUES U600 tízfokozatú váltórendszerrel és Shimano MT200 hidraulikus tárcsafékekkel. A specifikációk szerint Maxxis Rekon külsőkkel van felszerelve, a nyomatékérzékelő és a 709 Wh kapacitású, LG cellákból épített akkumulátor is a felszereétség része - ebben az árkategóriában sok gyártó kisebb akkukapacitást kínál. A boltlánc modellje ráadásul kivehető akkumulátort kapott, ami a mindennapi töltést is egyszerűbbé teszi. A kerékpár tömege körülbelül 26 kilogramm.
Az ár igazán akkor válik érdekessé, ha a konkurenciával vetjük össze. A Decathlon kínálatában a hasonló felszereltségű Rockrider elektromos hegyikerékpárok jellemzően 630 ezer és 850 ezer forint közötti ársávban mozognak. Az olcsóbb modellek általában gyengébb, 50-70 Nm körüli nyomatékú motorokat és kisebb akkumulátort kaptak, míg a komolyabb Bosch-rendszeres változatok már jóval drágábbak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A diszkont tehát hardver alapján kifejezetten agresszív ajánlattal lépett be a piacra. A kompromisszum inkább a háttérszolgáltatásoknál jelenhet meg. Míg a nagy láncok és márkák, mint a Decathlon mögött országos szervizhálózat, jól ismert alkatrész-ellátási rendszer és bejáratott garanciális ügyintézés áll, addig a Lidl esetében kérdés lehet a hosszabb távú szervizelhetőség és az alkatrész-utánpótlás. A Mivice hajtásrendszer például jóval kevésbé ismert Európában, mint a Bosch vagy a Shimano elektromos rendszerei.
Kiderült, mi vár a magyar fogyasztókra, ha végül eltörlik a hatósági árat – ennyivel kell majd többet fizetni a boltokban, benzinkutakon
A szomszédos Ausztriában, ahol az üzemanyag piaci áron kerül a kutakra, a 95-ös benzin literenkénti ára 598 és 654 forint között mozog, ami messze van...
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
A repüléshez is ideális kabinbőröndök, vagy strapabíró hátizsákok ilyenkor jellemzően még akciósan beszerezhetők, ezért érdemes résen lenni, mikor robbannak be a leárazások.
Nagy kérdés: fenntarthatóvá tehető‑e egy olyan rendszer, amely alapvetően az egyszeri használatra épül.
Váratlan dolgot közölt a McDonald's: erről mindenkinek tudnia kell, aki a gyorsétteremben szokott enni
A vállalat részvénye az eredményközlés hatására a nyitás előtti kereskedésben több mint 3 százalékkal erősödött.
Véget ér az "önkéntes" árstop, brutálisan drágulhat a bankolás, telekommunikáció: ezt mindenki zsebe megérzi
Július elsejétől számos banknál és telekommunikációs szolgáltatónál emelkednek a díjak.
Nem a megapixelek harca, hanem a stílus és az élmény dönt 2026-ban a fotós piacon.
Vezető ingatlan-tanácsadók szerint Magyarország a régió második vagy harmadik hullámú piaca a nemzetközi márkák terjeszkedésében.
Valósággal megrohanták a benzinkutakat a magyarok: hihetetlen számok érkeztek a tavaszi költekezésről
2026. márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Teljesen új korszak jöhet az ALDI magyarországi boltjaiban. Teljesen átalakulnak az üzletek.
Holnaptól elérhetőek a Lidl Magyarország üzlethálózatában az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet magyar tájfajta, öko paradicsompalántái.
Pusztító lavinát indított el a Vinted Magyarországon: sokan nem is sejtik, mit tesznek azzal, ha innen rendelnek ruhát
Egy nemrég feltöltött TikTok-videó söpört végig a magyar használtruha-közösségen.
„Mérgező eper” miatt kezdett el pánikolni a magyar internet az elmúlt napokban.
Egy népszerű 1,5%-os UHT tejnél derült ki: lejárt szavatossággal került a vásárlókhoz.
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatójával az ALDI globális koncepcióváltásáról beszélgettünk.
Több mintás üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger Magyarországon, mert a vizsgálatok szerint határérték feletti ólom és kadmium oldódhat ki belőlük.
Tényleg a legdrágább a legjobb? Itt a nagy airfryer teszt: hamar kidobott pénz lehet belőle, ha csak a márkára figyelsz
Összesen 26 márka 104 termékét tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Mennyit fizetnél egy igazán különleges csokoládéért? És vajon kik uralják a világ nassolási piacát? Mutatjuk!
Akár százmillió forintnál is többért adhatják el Vaszary János csaknem százéves festményét egy május közepi aukción.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n