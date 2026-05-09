Döbbenetes lépés a diszkontlánctól: felére zsugorodik az Aldi közkedvelt édessége és egy tucat másik ikonikus nassolnivaló

Jelentősen csökken az ikonikus Negro cukorka, valamint számos más népszerű élelmiszer és háztartási cikk kiszerelése a hazai boltokban. A zsugorodó termékek listáján sörök, kávék, jégkrémek és tészták is szerepelnek. A hatóságok azonban nem teszik közzé az érintett árucikkek árait, így az egységárak tényleges változása rejtve marad a vásárlók elől.

A jelenleg a Perfetti Van Melle tulajdonában lévő Negro cukorkák többféle ízben és méretben is összemennek. A 79 grammos zacskók (feketeribizli, extra erős és classic) 63 grammosra zsugorodnak. A 159 grammos kiszerelések (extra erős, mézes és classic) pedig 140 grammosra csökkennek. A legnagyobb arányú csökkenést a cseresznyés íz szenvedi el. Ennek súlya 45 grammról 33,5 grammra esik vissza.

A Portfolio összesítése szerint nassolnivalók körében is szembetűnő a változás. Az Aldi csokoládés mazsolájának kiszerelése a felére, 400 grammról 200 grammra csökken. A Zott Monte jégkrémeknél a tölcséres változat esetében a dobozba négy helyett már csak három darab kerül. Így az összsúly 480 grammról 360 grammra csökken. Emellett a pálcikás Monte jégkrémek térfogata is nagyjából 10 százalékkal kisebb lesz. A Coop vaníliás, mézes puszedlije pedig 200 gramm helyett már csak 180 grammos csomagolásban kapható.

Az italoknál a Corona Extra világos sör üvege 355 milliliterről 330 milliliterre apad. A kávékedvelők is kevesebbet kapnak a dobozokban. A Starbucks by Nespresso House Blend kapszulák összsúlya 57 grammról 52 grammra csökken. Az Espresso Roast kiszerelése pedig 101 grammról 99 grammra zsugorodik.

Az alapélelmiszerek és háztartási cikkek polcain is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Az Izsáki négytojásos szélesmetélt 500 gramm helyett már csak 300 grammos csomagolásban érhető el. A Thymos pikáns csirke fűszersó pedig 33 grammról 30 grammra fogyott. A Lidlben kapható, négyrétegű Floralys toalettpapír tekercsenkénti lapszáma 180-ról 160-ra esett vissza. Az Aldi kutyajutalomfalatja pedig 300 grammról 200 grammra csökkent.