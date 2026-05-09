Egyetlen év alatt 1280 fővel csökkent az Aldi magyarországi munkavállalóinak száma.
Döbbenetes lépés a diszkontlánctól: felére zsugorodik az Aldi közkedvelt édessége és egy tucat másik ikonikus nassolnivaló
Jelentősen csökken az ikonikus Negro cukorka, valamint számos más népszerű élelmiszer és háztartási cikk kiszerelése a hazai boltokban. A zsugorodó termékek listáján sörök, kávék, jégkrémek és tészták is szerepelnek. A hatóságok azonban nem teszik közzé az érintett árucikkek árait, így az egységárak tényleges változása rejtve marad a vásárlók elől.
A jelenleg a Perfetti Van Melle tulajdonában lévő Negro cukorkák többféle ízben és méretben is összemennek. A 79 grammos zacskók (feketeribizli, extra erős és classic) 63 grammosra zsugorodnak. A 159 grammos kiszerelések (extra erős, mézes és classic) pedig 140 grammosra csökkennek. A legnagyobb arányú csökkenést a cseresznyés íz szenvedi el. Ennek súlya 45 grammról 33,5 grammra esik vissza.
A Portfolio összesítése szerint nassolnivalók körében is szembetűnő a változás. Az Aldi csokoládés mazsolájának kiszerelése a felére, 400 grammról 200 grammra csökken. A Zott Monte jégkrémeknél a tölcséres változat esetében a dobozba négy helyett már csak három darab kerül. Így az összsúly 480 grammról 360 grammra csökken. Emellett a pálcikás Monte jégkrémek térfogata is nagyjából 10 százalékkal kisebb lesz. A Coop vaníliás, mézes puszedlije pedig 200 gramm helyett már csak 180 grammos csomagolásban kapható.
Az italoknál a Corona Extra világos sör üvege 355 milliliterről 330 milliliterre apad. A kávékedvelők is kevesebbet kapnak a dobozokban. A Starbucks by Nespresso House Blend kapszulák összsúlya 57 grammról 52 grammra csökken. Az Espresso Roast kiszerelése pedig 101 grammról 99 grammra zsugorodik.
Az alapélelmiszerek és háztartási cikkek polcain is hasonló folyamatok figyelhetők meg. Az Izsáki négytojásos szélesmetélt 500 gramm helyett már csak 300 grammos csomagolásban érhető el. A Thymos pikáns csirke fűszersó pedig 33 grammról 30 grammra fogyott. A Lidlben kapható, négyrétegű Floralys toalettpapír tekercsenkénti lapszáma 180-ról 160-ra esett vissza. Az Aldi kutyajutalomfalatja pedig 300 grammról 200 grammra csökkent.
Indul a rendkívüli akció, ilyen terméket még nem árult a Lidl Magyarországon: nem lehet bármennyit venni belőle
A specifikációi alapján nem az olcsó belépőszintet célozza, több ismert márka hasonló felszereltségű bringái ennél jóval drágábbak.
A Penny két készételt is visszahívott, mivel mikrobiológiailag nem voltak megfelelőek.
Május 11-én este hatórás karbantartást tart a Foxpost: az A-Box csomagautomaták 21 órától másnap hajnali 3 óráig nem lesznek elérhetők.
Kiderült, mi vár a magyar fogyasztókra, ha végül eltörlik a hatósági árat – ennyivel kell majd többet fizetni a boltokban, benzinkutakon
A szomszédos Ausztriában, ahol az üzemanyag piaci áron kerül a kutakra, a 95-ös benzin literenkénti ára 598 és 654 forint között mozog, ami messze van...
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
A repüléshez is ideális kabinbőröndök, vagy strapabíró hátizsákok ilyenkor jellemzően még akciósan beszerezhetők, ezért érdemes résen lenni, mikor robbannak be a leárazások.
Nagy kérdés: fenntarthatóvá tehető‑e egy olyan rendszer, amely alapvetően az egyszeri használatra épül.
Váratlan dolgot közölt a McDonald's: erről mindenkinek tudnia kell, aki a gyorsétteremben szokott enni
A vállalat részvénye az eredményközlés hatására a nyitás előtti kereskedésben több mint 3 százalékkal erősödött.
Véget ér az "önkéntes" árstop, brutálisan drágulhat a bankolás, telekommunikáció: ezt mindenki zsebe megérzi
Július elsejétől számos banknál és telekommunikációs szolgáltatónál emelkednek a díjak.
Nem a megapixelek harca, hanem a stílus és az élmény dönt 2026-ban a fotós piacon.
Vezető ingatlan-tanácsadók szerint Magyarország a régió második vagy harmadik hullámú piaca a nemzetközi márkák terjeszkedésében.
Valósággal megrohanták a benzinkutakat a magyarok: hihetetlen számok érkeztek a tavaszi költekezésről
2026. márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Teljesen új korszak jöhet az ALDI magyarországi boltjaiban. Teljesen átalakulnak az üzletek.
Holnaptól elérhetőek a Lidl Magyarország üzlethálózatában az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet magyar tájfajta, öko paradicsompalántái.
Pusztító lavinát indított el a Vinted Magyarországon: sokan nem is sejtik, mit tesznek azzal, ha innen rendelnek ruhát
Egy nemrég feltöltött TikTok-videó söpört végig a magyar használtruha-közösségen.
„Mérgező eper” miatt kezdett el pánikolni a magyar internet az elmúlt napokban.
Egy népszerű 1,5%-os UHT tejnél derült ki: lejárt szavatossággal került a vásárlókhoz.
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatójával az ALDI globális koncepcióváltásáról beszélgettünk.
Több mintás üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger Magyarországon, mert a vizsgálatok szerint határérték feletti ólom és kadmium oldódhat ki belőlük.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n