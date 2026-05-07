A TotalEnergies 5,8 milliárd eurós negyedéves nyeresége újra fellobbantotta az extraprofitadóról szóló politikai vitát Franciaországban.
Váratlan dolgot közölt a McDonald's: erről mindenkinek tudnia kell, aki a gyorsétteremben szokott enni
A McDonald's az első negyedévben a vártnál magasabb bevételt és nyereséget ért el: az amerikai éttermekben nőtt az átlagos vásárlói költés, miközben a cég egyszerre célozza az árérzékeny és a prémiumra nyitott vendégeket - számolt be a CNBC.
A gyorsétteremlánc nettó árbevétele 9 százalékkal, 6,52 milliárd dollárra emelkedett, a kiigazított egy részvényre jutó eredmény pedig 2,83 dollár lett. Mindkét adat felülmúlta a Wall Street-i elemzői konszenzust. A nettó nyereség 1,98 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 1,87 milliárd dollárról. Chris Kempczinski vezérigazgató ugyanakkor kihívásokkal teli környezetről beszélt.
Az azonos üzletek forgalma világszinten 3,8 százalékkal bővült, ami nagyjából megfelelt az előrejelzéseknek. Az amerikai piacon 3,9 százalékos növekedést értek el, elsősorban a magasabb egy főre jutó költésnek köszönhetően. A vállalat nemzetközi, saját üzemeltetésű szegmense – amelybe többek között Franciaország, Németország és Ausztrália tartozik – szintén 3,9 százalékkal nőtt, míg a licencelt piacokon 3,4 százalékos bővülés valósult meg, Japán kiemelkedő teljesítményével.
A McDonald's kettős stratégiát követ: olcsó, értékalapú ajánlatokkal igyekszik megtartani az árérzékeny vendégeket, miközben magasabb árfekvésű újdonságokkal célozza a többet költeni hajlandó fogyasztókat. A Super Mario Galaxy-filmhez és a K-pop Demon Hunters-sorozathoz kapcsolódó tematikus menük nem voltak akciósak, a márciusban bevezetett, nagyobb méretű Big Arch burger pedig kifejezetten prémium termékként jelent meg a kínálatban.
A vállalat részvénye az eredményközlés hatására a nyitás előtti kereskedésben több mint 3 százalékkal erősödött. A befektetők figyelme ugyanakkor az iráni konfliktus nyomán megemelkedett üzemanyagárak fogyasztói hatásaira irányul, miután több versenytárs – köztük a Domino's Pizza és a Chipotle – már márciusban forgalomcsökkenésről számolt be.
Nagy kérdés: fenntarthatóvá tehető‑e egy olyan rendszer, amely alapvetően az egyszeri használatra épül.
Nem a megapixelek harca, hanem a stílus és az élmény dönt 2026-ban a fotós piacon.
Vezető ingatlan-tanácsadók szerint Magyarország a régió második vagy harmadik hullámú piaca a nemzetközi márkák terjeszkedésében.
Valósággal megrohanták a benzinkutakat a magyarok: hihetetlen számok érkeztek a tavaszi költekezésről
2026. márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Teljesen új korszak jöhet az ALDI magyarországi boltjaiban. Teljesen átalakulnak az üzletek.
Holnaptól elérhetőek a Lidl Magyarország üzlethálózatában az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet magyar tájfajta, öko paradicsompalántái.
Pusztító lavinát indított el a Vinted Magyarországon: sokan nem is sejtik, mit tesznek azzal, ha innen rendelnek ruhát
Egy nemrég feltöltött TikTok-videó söpört végig a magyar használtruha-közösségen.
„Mérgező eper” miatt kezdett el pánikolni a magyar internet az elmúlt napokban.
Egy népszerű 1,5%-os UHT tejnél derült ki: lejárt szavatossággal került a vásárlókhoz.
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatójával az ALDI globális koncepcióváltásáról beszélgettünk.
Több mintás üvegpoharat hívott vissza a Flying Tiger Magyarországon, mert a vizsgálatok szerint határérték feletti ólom és kadmium oldódhat ki belőlük.
Tényleg a legdrágább a legjobb? Itt a nagy airfryer teszt: hamar kidobott pénz lehet belőle, ha csak a márkára figyelsz
Összesen 26 márka 104 termékét tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Mennyit fizetnél egy igazán különleges csokoládéért? És vajon kik uralják a világ nassolási piacát? Mutatjuk!
Akár százmillió forintnál is többért adhatják el Vaszary János csaknem százéves festményét egy május közepi aukción.
Sürgős riasztást adtak ki a hatóságok: veszélyes anyagot rejt a népszerű fűszer, semmiképp ne tedd az ételbe
A Böllér-Ker Kft. visszahívja két morzsolt kapor termékét, mivel egy hatósági ellenőrzés során kiderült, hogy a fűszerek a megengedettnél több növényvédőszer-maradékot tartalmaznak.
Veszélyes vegyszer lapulhat a kedvenc ruháidban: kíméletlen razziát indítottak a boltokban és a weben
A vizsgálat fő célja a valótlan anyagösszetételt feltüntető ruhadarabok kiszűrése, valamint a termékek esetlegesen egészségkárosító formaldehid-tartalmának ellenőrzése.
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
Magyarországon a képregények és művészi plakátok világa inkább egy szűk, de egyre tudatosabb gyűjtői rétegre épül, ahol a nosztalgia, az esztétikum és a befektetési szempontok...
Megnyitottak az első balatoni strandbüfék, és az árak már most jelzik: idén sem lesz olcsó a nyaralás.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n