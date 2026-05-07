A McDonald's az első negyedévben a vártnál magasabb bevételt és nyereséget ért el: az amerikai éttermekben nőtt az átlagos vásárlói költés, miközben a cég egyszerre célozza az árérzékeny és a prémiumra nyitott vendégeket - számolt be a CNBC.

A gyorsétteremlánc nettó árbevétele 9 százalékkal, 6,52 milliárd dollárra emelkedett, a kiigazított egy részvényre jutó eredmény pedig 2,83 dollár lett. Mindkét adat felülmúlta a Wall Street-i elemzői konszenzust. A nettó nyereség 1,98 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbi 1,87 milliárd dollárról. Chris Kempczinski vezérigazgató ugyanakkor kihívásokkal teli környezetről beszélt.

Az azonos üzletek forgalma világszinten 3,8 százalékkal bővült, ami nagyjából megfelelt az előrejelzéseknek. Az amerikai piacon 3,9 százalékos növekedést értek el, elsősorban a magasabb egy főre jutó költésnek köszönhetően. A vállalat nemzetközi, saját üzemeltetésű szegmense – amelybe többek között Franciaország, Németország és Ausztrália tartozik – szintén 3,9 százalékkal nőtt, míg a licencelt piacokon 3,4 százalékos bővülés valósult meg, Japán kiemelkedő teljesítményével.

A McDonald's kettős stratégiát követ: olcsó, értékalapú ajánlatokkal igyekszik megtartani az árérzékeny vendégeket, miközben magasabb árfekvésű újdonságokkal célozza a többet költeni hajlandó fogyasztókat. A Super Mario Galaxy-filmhez és a K-pop Demon Hunters-sorozathoz kapcsolódó tematikus menük nem voltak akciósak, a márciusban bevezetett, nagyobb méretű Big Arch burger pedig kifejezetten prémium termékként jelent meg a kínálatban.

A vállalat részvénye az eredményközlés hatására a nyitás előtti kereskedésben több mint 3 százalékkal erősödött. A befektetők figyelme ugyanakkor az iráni konfliktus nyomán megemelkedett üzemanyagárak fogyasztói hatásaira irányul, miután több versenytárs – köztük a Domino's Pizza és a Chipotle – már márciusban forgalomcsökkenésről számolt be.