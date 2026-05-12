Árrésstop se kell, hatalmas árcsökkentést jelentett be a Spar: mutatjuk a listát, a magyarok kedvencei is az olcsósított termékek között

Újabb árcsökkentést hajtott végre a SPAR Magyarország, ezúttal a pékáru-kategóriában: összesen 14 népszerű termék normál fogyasztói ára mérséklődött, további árucikkeknél pedig már az elmúlt hetekben csökkentek az árak. Az intézkedésnek köszönhetően a vásárlók a mindennapi fogyasztás részét képező friss és helyben sütött pékárukhoz kedvezőbb áron juthatnak hozzá.

A SPAR bejelentése szerint a vállalat élelmiszer-kategóriában mérsékelte az árakat, és folyamatosan vizsgálja a további lehetőségeket az árak csökkentése érdekében. A vállalat célja, hogy az alacsonyabb árakat a megszokott minőség és széles választék megtartása mellett kínálja.

A mostani intézkedés mértéke terméktől függően 4% és 22% között alakul, ami egyes esetekben akár 70 forintos ármérséklést is jelent. Az új fogyasztói árak 2026. május 11-től jelentek meg az üzletek polcain. Az intézkedés többek között olyan kedvelt termékeket érint, mint a vágott suli zsemle, a virslis rácsos, a sonkás-sajtos croissant, a különböző pizzaszeletek, valamint az édes pékáruk és rétesek egy része.

Az árcsökkentés hátterében több tényező együttes hatása áll: egyes tételek esetében a kedvezőbb beszerzési feltételek és az árfolyam alakulása is lehetővé tette az árak mérséklését, míg a hazai gyártású termékeknél az alapanyagköltségek változása is hozzájárult a kedvezőbb fogyasztói árak kialakításához.

Példák a jelentős árcsökkentéssel érintett termékekre:

Vágott suli zsemle: -22%

SPAR virslis rácsos: -20%

Gyűrűs fánk, csokoládé ízű: -18%

Sonkás-sajtos croissant: -17%

Sonkás-kukoricás pizzaszelet: -15%

Kovászos burgonyás vekni: -11%

Mákos rétes: -6%

Túrós rétes: -6%

Bolognai rombusz: -5%

Belga csokoládés-meggyes párna: -4%

Spenótos-fetás töltött börek: -4%

Több népszerű péktermék ára pedig már az elmúlt időszakban lecsökkent: a SPAR túrós táska ára 22%-kal, a SPAR kakaós csiga ára 14%-kal, míg a fahéjas csiga ára 12%-kal mérséklődött. Emellett további közkedvelt cikkek, mint a Retro kifli és a SPAR sajttal szórt pogácsa is kedvezőbb áron érhető el.

A pékáru-kategória dinamikusan fejlődik a SPAR-nál: a kínálat rendkívül széles, az INTERSPAR hipermarketekben közel 400, míg a SPAR szupermarketekben több mint 200 féle pékáru termék érhető el. A fejlesztések során kiemelt hangsúlyt kaptak a speciális igényeket kiszolgáló termékek - például a gluténmentes, vegán és proteines újdonságok -, valamint a REGNUM húsüzemi háttérre épülő, magas minőségű sós pékáruk.