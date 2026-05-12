A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve egész évben ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát.
Árrésstop se kell, hatalmas árcsökkentést jelentett be a Spar: mutatjuk a listát, a magyarok kedvencei is az olcsósított termékek között
Újabb árcsökkentést hajtott végre a SPAR Magyarország, ezúttal a pékáru-kategóriában: összesen 14 népszerű termék normál fogyasztói ára mérséklődött, további árucikkeknél pedig már az elmúlt hetekben csökkentek az árak. Az intézkedésnek köszönhetően a vásárlók a mindennapi fogyasztás részét képező friss és helyben sütött pékárukhoz kedvezőbb áron juthatnak hozzá.
A SPAR bejelentése szerint a vállalat élelmiszer-kategóriában mérsékelte az árakat, és folyamatosan vizsgálja a további lehetőségeket az árak csökkentése érdekében. A vállalat célja, hogy az alacsonyabb árakat a megszokott minőség és széles választék megtartása mellett kínálja.
A mostani intézkedés mértéke terméktől függően 4% és 22% között alakul, ami egyes esetekben akár 70 forintos ármérséklést is jelent. Az új fogyasztói árak 2026. május 11-től jelentek meg az üzletek polcain. Az intézkedés többek között olyan kedvelt termékeket érint, mint a vágott suli zsemle, a virslis rácsos, a sonkás-sajtos croissant, a különböző pizzaszeletek, valamint az édes pékáruk és rétesek egy része.
Az árcsökkentés hátterében több tényező együttes hatása áll: egyes tételek esetében a kedvezőbb beszerzési feltételek és az árfolyam alakulása is lehetővé tette az árak mérséklését, míg a hazai gyártású termékeknél az alapanyagköltségek változása is hozzájárult a kedvezőbb fogyasztói árak kialakításához.
Példák a jelentős árcsökkentéssel érintett termékekre:
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- Vágott suli zsemle: -22%
- SPAR virslis rácsos: -20%
- Gyűrűs fánk, csokoládé ízű: -18%
- Sonkás-sajtos croissant: -17%
- Sonkás-kukoricás pizzaszelet: -15%
- Kovászos burgonyás vekni: -11%
- Mákos rétes: -6%
- Túrós rétes: -6%
- Bolognai rombusz: -5%
- Belga csokoládés-meggyes párna: -4%
- Spenótos-fetás töltött börek: -4%
Több népszerű péktermék ára pedig már az elmúlt időszakban lecsökkent: a SPAR túrós táska ára 22%-kal, a SPAR kakaós csiga ára 14%-kal, míg a fahéjas csiga ára 12%-kal mérséklődött. Emellett további közkedvelt cikkek, mint a Retro kifli és a SPAR sajttal szórt pogácsa is kedvezőbb áron érhető el.
A pékáru-kategória dinamikusan fejlődik a SPAR-nál: a kínálat rendkívül széles, az INTERSPAR hipermarketekben közel 400, míg a SPAR szupermarketekben több mint 200 féle pékáru termék érhető el. A fejlesztések során kiemelt hangsúlyt kaptak a speciális igényeket kiszolgáló termékek - például a gluténmentes, vegán és proteines újdonságok -, valamint a REGNUM húsüzemi háttérre épülő, magas minőségű sós pékáruk.
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
Sephora, Christian Dior, Five Guys nagyon hiányzik a magyar plázákból: ezt mondják az ingatlantanácsadók a felzárkózás esélyeiről.
Óriási bejelentést tett a magyarok kedvenc sportáruháza: hamarosan a te városodban is nyithatnak egy új üzletet
A Decathlon további áruháznyitásokat tervez kisebb városokban Magyarországon, ahol van piaci potenciál - jelentette be a Fekete Levente, az áruházlánc regionális igazgatója.
Döbbenetes lépés a diszkontlánctól: felére zsugorodik az Aldi közkedvelt édessége és egy tucat másik ikonikus nassolnivaló
A zsugorodó termékek listáján sörök, kávék, jégkrémek és tészták is szerepelnek.
Indul a rendkívüli akció, ilyen terméket még nem árult a Lidl Magyarországon: nem lehet bármennyit venni belőle
A specifikációi alapján nem az olcsó belépőszintet célozza, több ismert márka hasonló felszereltségű bringái ennél jóval drágábbak.
A Penny két készételt is visszahívott, mivel mikrobiológiailag nem voltak megfelelőek.
Május 11-én este hatórás karbantartást tart a Foxpost: az A-Box csomagautomaták 21 órától másnap hajnali 3 óráig nem lesznek elérhetők.
Kiderült, mi vár a magyar fogyasztókra, ha végül eltörlik a hatósági árat – ennyivel kell majd többet fizetni a boltokban, benzinkutakon
A szomszédos Ausztriában, ahol az üzemanyag piaci áron kerül a kutakra, a 95-ös benzin literenkénti ára 598 és 654 forint között mozog, ami messze van...
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
A repüléshez is ideális kabinbőröndök, vagy strapabíró hátizsákok ilyenkor jellemzően még akciósan beszerezhetők, ezért érdemes résen lenni, mikor robbannak be a leárazások.
Nagy kérdés: fenntarthatóvá tehető‑e egy olyan rendszer, amely alapvetően az egyszeri használatra épül.
Váratlan dolgot közölt a McDonald's: erről mindenkinek tudnia kell, aki a gyorsétteremben szokott enni
A vállalat részvénye az eredményközlés hatására a nyitás előtti kereskedésben több mint 3 százalékkal erősödött.
Véget ér az "önkéntes" árstop, brutálisan drágulhat a bankolás, telekommunikáció: ezt mindenki zsebe megérzi
Július elsejétől számos banknál és telekommunikációs szolgáltatónál emelkednek a díjak.
Nem a megapixelek harca, hanem a stílus és az élmény dönt 2026-ban a fotós piacon.
Vezető ingatlan-tanácsadók szerint Magyarország a régió második vagy harmadik hullámú piaca a nemzetközi márkák terjeszkedésében.
Valósággal megrohanták a benzinkutakat a magyarok: hihetetlen számok érkeztek a tavaszi költekezésről
2026. márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Teljesen új korszak jöhet az ALDI magyarországi boltjaiban. Teljesen átalakulnak az üzletek.
Holnaptól elérhetőek a Lidl Magyarország üzlethálózatában az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet magyar tájfajta, öko paradicsompalántái.
Pusztító lavinát indított el a Vinted Magyarországon: sokan nem is sejtik, mit tesznek azzal, ha innen rendelnek ruhát
Egy nemrég feltöltött TikTok-videó söpört végig a magyar használtruha-közösségen.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n