Hantavírus. 3D Render
Egészség

Felbukkant a hantavírus a szomszédunkban: rejtély, hogyan kaphatta el a beteg a

MTI
2026. május 15. 20:27

Hantavírus-fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Agerpres hírügynökség szerint egy partiumi betegnél, de a közegészségügyi intézet (INSP) további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak "fertőzésgyanúként" kezeli az esetet.

Az Agerpres szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki, a vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították.

Az INSP közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus-fertőzöttekkel. A leleteket a fővárosba szállították a Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézetbe. Az INSP járványügyi vizsgálatot indított és a laborvizsgálatok elvégzéséig "fertőzésgyanúként" kezeli az esetet.

