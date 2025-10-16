Itt a lista, erre a 10 településre megy először a Lidl mozgóboltja: rengeteg vidéki magyar örülhet

Kiadta a Lidl az első 10 kistelepülést, ahová el fog látogatni a boltlánc új mozgóboltja. Összesen 48 helyszínre jut el a Lidl busz ősszel, 80 termék lesz kapható annyiért, amennyibe az áruházban is kerül.

Mint beszámoltunk róla, mozgóboltot indít a Lidl Magyarországon. A boltlánc busza 48 hazai kistelepülésre fog ellátogatni ősszel.

Az első 10 helyszínt már közre is adta az üzletlánc, íme az időpontok:

10.17. – Sárkeszi: 9:00–16:00

10.18. – Lovas: 9:00–16:00

10.19. – Sóly: 7:00–11:00

10.19. – Vilonya: 13:00–16:00

10.20. – Dáka: 7:00–11:00

10.20. – Bánd: 13:00–16:00

10.21. – Rétalap: 7:00–11:00

10.21. – Dunaszentmiklós: 13:00–16:00

10.22. – Károlyháza: 7:00–11:00

10.22. – Szilsárkány: 13:00–16:00

A Lidl buszban 80 termék lesz kapható, minden termék ugyanannyiba fog kerülni a buszban, mintha valaki a boltban vásárolná meg. A kiszolgáló személyzet 3 fő lesz: a tészták, pékáruk, zöldségek és gyümölcsök mellett számos tejtermék és mirelit áru is megtalálható lesz a kínálatban.

A boltlánc közölte, a 48 településen összesen 27 ezer ember él, a legkisebb település, ahova begördül a mozgó üzlet a 100 fős lélekszámú Vekerd lesz, de a legnagyobb településen, Alsószentmártonon is mindössze alig több, mint 1200 fő lakik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Lidl mozgó üzlete minden kiválasztott település központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat, mielőtt tovább indulna a következő állomásra. Amennyiben a 25 napos országjárás sikeres lesz, a jövőben újabb települések is bekerülhetnek a programba.

Címlapkép: Pénzcentrum