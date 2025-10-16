Olívalevél lehet a morzsolt oregánóban, ezért veszélyes lehet a fogyasztása - írta az élelmiszerfelügyeleti hatóság.
Itt a lista, erre a 10 településre megy először a Lidl mozgóboltja: rengeteg vidéki magyar örülhet
Kiadta a Lidl az első 10 kistelepülést, ahová el fog látogatni a boltlánc új mozgóboltja. Összesen 48 helyszínre jut el a Lidl busz ősszel, 80 termék lesz kapható annyiért, amennyibe az áruházban is kerül.
Mint beszámoltunk róla, mozgóboltot indít a Lidl Magyarországon. A boltlánc busza 48 hazai kistelepülésre fog ellátogatni ősszel.
Az első 10 helyszínt már közre is adta az üzletlánc, íme az időpontok:
- 10.17. – Sárkeszi: 9:00–16:00
- 10.18. – Lovas: 9:00–16:00
- 10.19. – Sóly: 7:00–11:00
- 10.19. – Vilonya: 13:00–16:00
- 10.20. – Dáka: 7:00–11:00
- 10.20. – Bánd: 13:00–16:00
- 10.21. – Rétalap: 7:00–11:00
- 10.21. – Dunaszentmiklós: 13:00–16:00
- 10.22. – Károlyháza: 7:00–11:00
- 10.22. – Szilsárkány: 13:00–16:00
A Lidl buszban 80 termék lesz kapható, minden termék ugyanannyiba fog kerülni a buszban, mintha valaki a boltban vásárolná meg. A kiszolgáló személyzet 3 fő lesz: a tészták, pékáruk, zöldségek és gyümölcsök mellett számos tejtermék és mirelit áru is megtalálható lesz a kínálatban.
A boltlánc közölte, a 48 településen összesen 27 ezer ember él, a legkisebb település, ahova begördül a mozgó üzlet a 100 fős lélekszámú Vekerd lesz, de a legnagyobb településen, Alsószentmártonon is mindössze alig több, mint 1200 fő lakik.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Lidl mozgó üzlete minden kiválasztott település központjában áll meg, és néhány órán keresztül várja a vásárlókat, mielőtt tovább indulna a következő állomásra. Amennyiben a 25 napos országjárás sikeres lesz, a jövőben újabb települések is bekerülhetnek a programba.
Címlapkép: Pénzcentrum
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
A Lidl ismét különleges termékkel rukkolt elő: nem lehet csak úgy a polcról levenni, kizárólag az alkalmazáson keresztül, előrendeléssel érhető el.
A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött?
Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a nagyváradi adventi vásár és hol lesz a karácsonyi vásár Nagyváradon! Milyen programok lesznek a nagyváradi vásárban?
Több mint 157 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Gucci, a Chloé és a Loewe luxusdivatmárkákra.
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
Úgy tűnik, a Lidl újra szemet vetett az IKEA egy termékére. Most egy desszert terméket olcsósítottak.
Hatalmas feketepiacot számoltak fel Magyarországon: nagyban ment a seftelés, tetemes kárt okoztak az ügyeskedők
Közös hatósági akcióval szorították vissza a Budapesti Nagybani Piac környékén kialakult illegális gyümölcspiacot.
A hazai élelmiszerárak 81,6 százalékkal emelkedtek hat év alatt, ami messze meghaladja a világpiaci nyersanyagárak növekedését.
Évente egyetlen egyszer hirdetnek ilyen akciót a magyar boltok: indul a roham a Lidlbe, Aldiba, Tescóba
Érdemes lehet körülnézni a boltokban halottak napja előtt, mivel a gyertyák és mécsesek most akciós áron várják a vásárlókat.
Pécs karácsonyi vásár 2025: mikor lesz karácsonyi vásár Pécsen és hol tartják meg a pécsi adventi vásárt? Tudd meg, mik a pécsi karácsonyi vásár 2025...
Itt a megoldás a fityegő kupak problémára, ezután a videó után senkinek nem okozhat gondot.
Miért kerül ma kétszer annyiba a csirkemell, mint néhány éve? Mutatjuk, hol áll Magyarország az EU-s árlistán – meglepő adatokat találsz a videóban!
Botrány a boltok polcainál: örökre eltűnhetnek ikonikus trappista sajtok - ezzel bizony sokan nem számoltak, nem lesz jó vége
Az Országos Kereskedelmi Szövetség álláspontja szerint a lex trappista nem szolgálja sem a magyar fogyasztók, sem a magyar termelők érdekeit.
Rengeteg magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: jön az új tésztatörvény, mire készül a kormány?
Az Agrárminisztérium rendelettervezete pontosabban meghatározná a „friss tojásos”, „teljes kiőrlésű” és „ízesített” tészták fogalmát.
Az alma ára idén minden korábbinál magasabbra szökött, és a jelek szerint a drágulásnak egyhamar nem lesz vége.
A NAV közzétette az október 13-án kezdődő hétre tervezett operatív ellenőrzéseinek helyszíneit és időpontjait.
Angyalföldön három szociális bolt működik, ahol alapélelmiszert lehet vásárolni beszerzési áron, tagsági rendszerben.
Itt vannak a legjobb Zakopane látnivalók: a Gubałówka vagy a zakopanei hólabirintus felejthetetlen élmény lehet egy téli utazás alkalmával.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.