Sürgős riasztást adtak ki a hatóságok: ha vettél ilyen brassóit és csirkepaprikást, ne edd meg
A Penny-Market Kft. két Penny-to-go termékének fogyasztói visszahívását kezdeményezte, miután kiderült, hogy a termékek mikrobiológiailag nem megfelelőek.
A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomonköveti.
Az érintett termékeket a Penny forgalmazza, gyártója pedig a Thallo-Food Élelmiszeripari Kft. Részletes termékinformációk:
Brassói aprópecsenye
- Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye
- Kiszerelés: 330g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
Csirkepaprikás
- Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával
- Kiszerelés: 330g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt tanácsolja, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
