Sürgős riasztást adtak ki a hatóságok: ha vettél ilyen brassóit és csirkepaprikást, ne edd meg
Sürgős riasztást adtak ki a hatóságok: ha vettél ilyen brassóit és csirkepaprikást, ne edd meg

Pénzcentrum
2026. május 8. 13:47

A Penny-Market Kft. két Penny-to-go termékének fogyasztói visszahívását kezdeményezte, miután kiderült, hogy a termékek mikrobiológiailag nem megfelelőek.

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termékeket a Penny forgalmazza, gyártója pedig a Thallo-Food Élelmiszeripari Kft. Részletes termékinformációk:

Brassói aprópecsenye

  • Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye
  • Kiszerelés: 330g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

Csirkepaprikás

  • Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával
  • Kiszerelés: 330g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt tanácsolja, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
#vásárlás #riasztás #élelmiszer #penny #szupermarket #veszély #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #hatóság #fogyasztóvédelmi hatóság #nkfh

