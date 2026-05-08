Sürgős riasztást adtak ki a hatóságok: ha vettél ilyen brassóit és csirkepaprikást, ne edd meg

A Penny-Market Kft. két Penny-to-go termékének fogyasztói visszahívását kezdeményezte, miután kiderült, hogy a termékek mikrobiológiailag nem megfelelőek.

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termékeket a Penny forgalmazza, gyártója pedig a Thallo-Food Élelmiszeripari Kft. Részletes termékinformációk:

Brassói aprópecsenye

Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye

Kiszerelés: 330g

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

Csirkepaprikás

Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával

Kiszerelés: 330g

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt tanácsolja, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.