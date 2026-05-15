Egy magyar csaló éveken át csapolta Johnny Depp bankszámlájá: elképesztő, mire verte el a 220 milliót

Pénzcentrum
2026. május 15. 20:59

Két év alatt több mint 220 millió forintot költött el Johnny Depp számlájáról egy 27 éves budapesti férfi. A csaló a hollywoodi sztár hitelkártyaadatait megszerezve több száz online vásárlást és foglalást intézett. A magyar rendőrség végül az FBI feljelentése nyomán fogta el az elkövetőt.

A nyomozás eddigi adatai alapján az angyalföldi férfi mintegy 308 sikeres tranzakciót hajtott végre a színész American Express hitelkártyájával. A nagyjából 721 ezer dolláros költés zöme egy nemzetközi szállásközvetítő platformon zajlott. A csaló főként utazásokra és különböző szolgáltatásokra fordította az összeget - közölte a Blikk.

Sokan felteszik a kérdést, hogyan maradhatott észrevétlen egy ekkora lopás éveken keresztül. Sonjic László kiberbiztonsági szakértő szerint a csaló kifejezetten óvatos volt. Nem akarta azonnal kiüríteni a számlát, ráadásul készpénzt sem vett fel, hiszen az azonnal gyanút keltett volna. Ehelyett átlagosan 400-600 ezer forintnak megfelelő tételeket emelt le folyamatosan. Mivel a színész vagyonát 45 milliárd forintra becsülik, ezek a számára aprópénznek számító költések fel sem tűntek neki. A visszaélésre végül a bank figyelt fel.

Bár Johnny Depp az elmúlt években többször is járt Budapesten, a szakember szerint szinte kizárt, hogy a kártyát fizikailag lopták volna el. Ennek hiányát ugyanis a tulajdonosa hamar észrevette volna. Sokkal életszerűbb, hogy a színész maga adta meg az adatait egy adathalász weboldalon.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a hasonló esetek megfelelő óvintézkedésekkel könnyedén megelőzhetők lennének. A legfontosabb az alapvető biztonságtudatosság. Érdemes értesítést kérni minden tranzakcióról, és alacsony vásárlási limiteket beállítani. Emellett elengedhetetlen a többfaktoros hitelesítés használata az online tranzakciók során.

Az online vásárlásoknál a legbiztonságosabb megoldást a digitális pénztárcák, például az Apple Pay vagy a Google Pay jelentik. Ezek használatakor ugyanis a kereskedő nem kapja meg a tényleges kártyaadatokat. Szintén hatékony védelmet nyújtanak a virtuális bankkártyák. Ezekre mindig csak az éppen elkölteni kívánt összeget érdemes átvezetni, így a főszámla biztonságban marad. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy fizetéskor kerüljük a keresőmotorok által feldobott, szponzorált találatokat. A csalók gyakran ilyen módszerekkel terelik gyanútlan áldozataikat a hivatalosnak tűnő adathalász oldalakra.
