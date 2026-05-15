Énekes énekes sziluett
Szórakozás

Milliókat bukott Varga Viktor: a saját bizalmasa semmizte ki a sztárt

Pénzcentrum
2026. május 15. 20:01

Egy közeli barátja semmizte ki Varga Viktort. Az egykori bizalmas az énekes televíziós szerepléseiből és koncertjeiből származó, több millió forintos megtakarítását herdálta el. A zenész eredetileg az otthona befejezésére és pihenésre szánta a kemény fizikai munkával, bokszolással megkeresett tőkét. A rábízott összeget azonban a barát rossz befektetési döntésekkel elbukta, és ma már elérhetetlen számára.

Varga Viktor Hajdú Péter műsorában mesélt élete egyik legnagyobb pénzügyi csalódásáról. Elmondása szerint a legfájdalmasabb az egészben az, hogy a barátja pontosan tudta, mekkora áldozatok árán teremtette elő ezt az összeget. Végignézte, ahogy a zenész két éven keresztül napi két kőkemény edzéssel, profi sportolókkal küzdve szenved a ringben. Ennek ellenére felelőtlenül bánt a rábízott vagyonnal: kockázatos ügyletekbe fektette, majd teljesen elbukta azt.

Az énekes a fáradságos munkával megkeresett milliókból a házát szerette volna befejezni, illetve egy nyaralást is finanszírozott volna belőle. Ehelyett azonban a teljes megtakarítás odalett. Az ismerős egy vita után közölte vele, hogy a pénz elveszett, azóta pedig a telefonhívásokra sem reagál.

Varga a Sztárboxban még elsősorban a dicsőségért és a győzelemért szállt ringbe, amit sikerült is elérnie. Ezt követően a Hell Boxing Kings versenyébe már kimondottan anyagi megfontolásból vágott bele. Abban bízott, hogy a fellépti díjból minél előbb befejezheti az otthonát. Végül azonban mindent elveszített: a műsorban alulmaradt Istenes Bencével szemben, a meccsekért kapott gázsija pedig az egykori barát felelőtlensége miatt semmivé vált - tudósított a Blikk.

Bár a komoly anyagi veszteség megviselte, a zenész igyekszik a helyén kezelni a helyzetet. Fogalmazása szerint bizonyos szempontból szerencséje van, mert sosem élt nagy gazdagságban, így élete során megtanulta elviselni a likviditási problémákat. Úgy véli, ha jómódba született volna, sokkal nehezebben vészelte volna át a mostani, forráshiányos időszakot. Így viszont csupán úgy élte meg az elmúlt hónapokat, mint a régi időkben: alkalmazkodott a szűkösebb költségvetéshez, és türelmesen várta a tavaszt.
2026. május 15. péntek
Zsófia, Szonja
20. hét
Május 15.
A család nemzetközi napja
Május 15.
Nemzetközi klímaváltozás akciónap
Május 15.
Az állat- és növényszeretet napja
