Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter a parlamenti bizottsági meghallgatásán ismertette a következő négy év legfontosabb feladatait.
Itt a Tisza miniszterének bejelentése, jön az áfacsökkentés a magyar boltokban: rengeteg termék lehet olcsóbb
A Tisza-kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27 százalékról 5 százalékra csökkentése - mondta Bóna Szabolcs leendő agrárminiszter. Raskó György agrárközgazdász szerint bár ennek egy részét lenyelhetik a termelők és a kereskedők, de az érintett termékek ára így is érdemben csökkenhet a boltokban. A szakember úgy számol, az intézkedés belefér a költségvetésbe, éves szinten kb. 150 milliárd kiesést jelenthet.
27-ről 5 százalékra csökken majd a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adója - mondta Bóna Szabolcs leendő agrárminiszter. Hozzátette: ennek előkészítésével kezdik meg a munkát, mert a kampányban a legfőbb ígéretük volt az áfacsökkentés.
Az RTL Híradó riportjából kiderült, 2015 óta a gyümölcsök 138, a zöldségek pedig 136 százalékkal drágultak Magyarországon, ami példátlan az EU-ban. A 27 százalékos gyümölcs- és zöldségáfa két és félszer magasabb, mint Ausztriában, a horvát forgalmi adónak pedig majdnem ötszöröse. A magyar termelők a legmagasabb áfakulcstól szabadulhatnak.
Apáti Ferenc, a FruitVeb elnöke azt mondta, számukra a legfontosabb a piactisztítás lenne, azaz a feketéző, áfacsaló kereskedők kiiktatása, ami egyértelműen növelné a legális értékesítési utakat választó kereskedők, termelők versenyképességét. A szakember szerint mérséklődhet a zöldségek és gyümölcsök fogyasztói ára az áfacsökkentéssel. Ugyanakkor annak egy részét lenyelhetik a termelők vagy a kereskedők. Raskó György agrárközgazdász szerint a vásárlók a 22 százalékos adócsökkentés nagyjából felét realizálhatják az érintett termékek árában. Hozzátette: az intézkedés beleférhet a költségvetésbe, nagyjából évente 150 milliárd forint kiesés lenne ideiglenesen a költségvetésből.
