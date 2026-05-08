Zárt türkiz bőrönd az ágyon utazótáska utazás hotel szállás nyaralás
Vásárlás

Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron

Pénzcentrum
2026. május 8. 06:32

A nyaralószezon előtt épp időben vagyunk még, hogy bőröndöt, utazótáskát, hátizsákot szerezzünk a nyári utakhoz. A repüléshez is ideális kabinbőröndök, strapabíró hátizsákok ilyenkor jellemzően még akciósan beszerezhetők, ezért érdemes résen lenni, mikor robbannak be a leárazások. A Pénzcentrum kiszúrta, hogy idén a SPAR hirdette meg hűségakcióját az American Tourister márkájú táskákra és bőröndökre, melyek bizonyos számú pont összegyűjtése esetén akár féláron is megkaphatók. Mutatjuk a részleteket.

A legtöbben a nyáron szoktak utazni, és egészen a következő nyárig meg is feledkeznek arról, hogy ideje lenne új utazótáskát, bőröndöt, hátizsákot vásárolniuk. Erre figyelmeztetnek a tavasz végi és nyár eleji leárazások és hűségakciók, amiket érdemes lehet kihasználni. Vannak, akik ilyenkor szerzik be akár a hátizsákot  a következő tanévre és nem várják ki az iskolatáska akciókat. 

A SPAR American Tourister táskákat akcióz le

Most érdemes odafigyelni és gyűjteni a pontokat: május 7-e és július 29-e között minden elköltött 3000 forint után egy hűségpontot kap a vásárló. Bizonyos termékek vásárlása esetén pedig extra hűségpontok is szerezhetők. Ahhoz, hogy megvásárlhassuk a 10-féle American Tourister termék valamelyikét kedvezményes áron, 10 hűségpontot kell összegyűjteni. 

A hűségpontokat május 7-e és augusztus 2-a között, az árukészlet erejéig lehet beváltani.

Fontos, hogy a 10 hűségpontot egy kuponfüzetbe ragasztva tudjuk beváltani. A hűségpromóció nem érvényes a SPAR express és DESPAR üzletekben, viszont bármelyik SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletben igen.

Mutatjuk az SPAR bőrönd akcióban részt vevő termékeket. Ezeket a bőröndöket már féláron meg lehet szerezni a hűségpontokkal:

Ezeket a hátizsákokat és egyéb táskákat is 10 hűségpontért cserébe 50%-os kedvezménnyel vehetjük meg. 

Ugyan a hirdetésben 10-féle terméket ígértek, valójában 7-féle termékről van szó, melyek közül 3 termék kettő színváltozatban is kapható. 

Most, hogy közel a nyaralási szezon, érdemes figyelni más boltok akcióit is. Tavaly az Auchanban lehetett hűségpontokért cserébe nagy kedvezménnyel American Tourist táskákat venni, valószínű idén is készülnek akciókkal. Ugyanígy a Tescónál is rendszeresek a ClubCard akciók a bőröndkínálatra a nyári időszakban. 

