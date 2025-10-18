A kávé világpiaca rendkívül volatilis volt az elmúlt egy évben.
Megérkezett a Lidl-mozgóbolt az első településekre: itt parkol, ezt árusítja - Itt az árlista
Tegnap Sárkeszin, ma pedig Lovas községben parkol 9 órától 16 óráig a Lidl mozgóboltja. A korábbi bejelentés alapján összesen 48 helyszínre jut el a Lidl-buszbolt ősszel: 80 termék lesz kapható pontosan annyi pénzért, amennyibe az áruházban kerül.
Amint arról lapunk is beszámolt: a Lidl Magyarország bejelentette, hogy 2025 őszétől pilot jelleggel mozgóboltot indítanak az ország legkisebb településeire, ahol nincs a közelben Lidl. Feltehetően, ha a kísérlet beválik, akkor rendszeresen járja majd az országot a Lidl mozgóboltja. Az első körben az előzetes közlés szerint a Dunántúlt vették célba.
A Lidl oldalán elérhető a települések listája dátumokkal, mikor hová érkezik a Lidl mozgóbolt. Cikkünk megjelenésekor az alábbi helyszínek és időpontok ismertek:
- 2025.10.17 - Sárkeszi, 9:00-16:00
- 2025.10.18 - Lovas, 9:00-16:00
- 2025.10.19 - Sóly, 9:00-16:00
- 2025.10.20 - Dáka, 7:00-11:00
- 2025.10.20 - Bánd, 13:00-16:00
- 2025.10.21 - Rétalap, 7:00-11:00
- 2025.10.21 - Dunaszentmiklós, 13:00-16:00
- 2025.10.22 - Károlyháza, 7:00-11:00
- 2025.10.22 - Szilsárkány, 13:00-16:00
Sárkeszin tehát tegnap járt, Lovasra pedig ma érkezett meg a Lidl mozgóbolt. Erről még hírt is adott az önkormányzat a közösségi médiában:
A friss képen látszik, ami a Lidl buszt leleplező sajtóeseményen még nem: a mozgóbolt összes termékét feltüntetik egy árlistán, amelyet végigböngészhetnek a vásárlók. A mozgóboltban több mint 80 termék lesz kapható főként alapélelmiszerek: a tészták, pékáruk, zöldségek és gyümölcsök mellett számos tejtermék és mirelit áru is megtalálható lesz a kínálatban.
Országosan jelenleg 216 áruházunk van, de vannak olyan kistelepülések, ahol több tíz kilométert is kell utazni azért, hogy elérjenek a vásárlók egy Lidl-üzletbe. Ezeken a településeken pedig sokszor nincs megfelelő élelmiszerbolt helyben, vagy csak korlátozott kínálattal találkozhatnak az ott élők, így sokszor jelenthet problémát még egy kisebb bevásárlás is. Ezért döntöttünk úgy, hogy most a Lidl 4 keréken megy a vásárlókhoz
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- mondta el Szlavikovics Zita. A Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke, aki azt is hozzátette, hogy ez nem csupán egy innovatív kezdeményezés, hanem egyfajta gesztus a vidéki közösségek felé. "Terveink szerint most az ősz folyamán 48 vidéki településre megyünk el ezzel a mozgó bolttal, ahol mintegy 27 ezer lakost érünk el. Nagy lelkesedéssel vágunk bele, és bízunk benne, hogy a programot a későbbiekben folytatva egyre több helyre juthatunk el" - mondta. A sajtóeseményen az id kiderült, hogy ez egy Lidl-történetileg is egyedülálló újítás: egyetlen más országban sincs ilyen mozgóbolt.
Címlapkép: Pénzcentrum
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában
Strasbourg karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz karácsonyi vásár Strasbourgban, hol lesznek a strasbourgi adventi vásár helyszínei! Miért Strasbourg a karácsony fővárosa?
A magyar vásárlók többsége akkor költ a legszívesebben, ha akciót lát, és ezt nem is titkolják.
Összesen 48 helyszínre jut el a Lidl busz ősszel, 80 termék lesz kapható annyiért, amennyibe az áruházban kerül.
Olívalevél lehet a morzsolt oregánóban, ezért veszélyes lehet a fogyasztása - írta az élelmiszerfelügyeleti hatóság.
Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost
80 termék lesz benne kapható, ugyanolyan árak lesznek, mint a rendes áruházakban. Mutatjuk, hogy néz ki a Lidl-busz.
Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
A Lidl ismét különleges termékkel rukkolt elő: nem lehet csak úgy a polcról levenni, kizárólag az alkalmazáson keresztül, előrendeléssel érhető el.
A 187. áruház a szokásosnál nagyobb alapterülettel, új bolti belső kialakítással és számos kedvezménnyel várja a vásárlókat.
Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött?
Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a nagyváradi adventi vásár és hol lesz a karácsonyi vásár Nagyváradon! Milyen programok lesznek a nagyváradi vásárban?
Több mint 157 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Gucci, a Chloé és a Loewe luxusdivatmárkákra.
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
Úgy tűnik, a Lidl újra szemet vetett az IKEA egy termékére. Most egy desszert terméket olcsósítottak.
Hatalmas feketepiacot számoltak fel Magyarországon: nagyban ment a seftelés, tetemes kárt okoztak az ügyeskedők
Közös hatósági akcióval szorították vissza a Budapesti Nagybani Piac környékén kialakult illegális gyümölcspiacot.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.