Megérkezett a Lidl-mozgóbolt az első településekre: itt parkol, ezt árusítja - Itt az árlista

Tegnap Sárkeszin, ma pedig Lovas községben parkol 9 órától 16 óráig a Lidl mozgóboltja. A korábbi bejelentés alapján összesen 48 helyszínre jut el a Lidl-buszbolt ősszel: 80 termék lesz kapható pontosan annyi pénzért, amennyibe az áruházban kerül.

Amint arról lapunk is beszámolt: a Lidl Magyarország bejelentette, hogy 2025 őszétől pilot jelleggel mozgóboltot indítanak az ország legkisebb településeire, ahol nincs a közelben Lidl. Feltehetően, ha a kísérlet beválik, akkor rendszeresen járja majd az országot a Lidl mozgóboltja. Az első körben az előzetes közlés szerint a Dunántúlt vették célba.

A Lidl oldalán elérhető a települések listája dátumokkal, mikor hová érkezik a Lidl mozgóbolt. Cikkünk megjelenésekor az alábbi helyszínek és időpontok ismertek:

2025.10.17 - Sárkeszi, 9:00-16:00

2025.10.18 - Lovas, 9:00-16:00

2025.10.19 - Sóly, 9:00-16:00

2025.10.20 - Dáka, 7:00-11:00

2025.10.20 - Bánd, 13:00-16:00

2025.10.21 - Rétalap, 7:00-11:00

2025.10.21 - Dunaszentmiklós, 13:00-16:00

2025.10.22 - Károlyháza, 7:00-11:00

2025.10.22 - Szilsárkány, 13:00-16:00

Sárkeszin tehát tegnap járt, Lovasra pedig ma érkezett meg a Lidl mozgóbolt. Erről még hírt is adott az önkormányzat a közösségi médiában:

A friss képen látszik, ami a Lidl buszt leleplező sajtóeseményen még nem: a mozgóbolt összes termékét feltüntetik egy árlistán, amelyet végigböngészhetnek a vásárlók. A mozgóboltban több mint 80 termék lesz kapható főként alapélelmiszerek: a tészták, pékáruk, zöldségek és gyümölcsök mellett számos tejtermék és mirelit áru is megtalálható lesz a kínálatban.

Országosan jelenleg 216 áruházunk van, de vannak olyan kistelepülések, ahol több tíz kilométert is kell utazni azért, hogy elérjenek a vásárlók egy Lidl-üzletbe. Ezeken a településeken pedig sokszor nincs megfelelő élelmiszerbolt helyben, vagy csak korlátozott kínálattal találkozhatnak az ott élők, így sokszor jelenthet problémát még egy kisebb bevásárlás is. Ezért döntöttünk úgy, hogy most a Lidl 4 keréken megy a vásárlókhoz

- mondta el Szlavikovics Zita. A Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke, aki azt is hozzátette, hogy ez nem csupán egy innovatív kezdeményezés, hanem egyfajta gesztus a vidéki közösségek felé. "Terveink szerint most az ősz folyamán 48 vidéki településre megyünk el ezzel a mozgó bolttal, ahol mintegy 27 ezer lakost érünk el. Nagy lelkesedéssel vágunk bele, és bízunk benne, hogy a programot a későbbiekben folytatva egyre több helyre juthatunk el" - mondta. A sajtóeseményen az id kiderült, hogy ez egy Lidl-történetileg is egyedülálló újítás: egyetlen más országban sincs ilyen mozgóbolt.

