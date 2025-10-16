Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost

Mozgóboltot indít a Lidl, a boltlánc busza 48 hazai kistelepülésre fog ellátogatni ősszel. 80 termék lesz benne kapható, ugyanolyan árak lesznek, mint a rendes áruházakban. Mutatjuk, hogy néz ki a Lidl-busz és azt is, konkrétan milyen termékeket lehet majd megvenni a diszkontlánc mozgóboltjában.

Mint beszámoltunk róla, mozgóboltot indít a Lidl Magyarországon: a boltlánc busza 48 hazai kistelepülésre fog ellátogatni ősszel - a legkisebb alig 100 fős, a legnagyobb pedig ezres lélekszámú.

A sajtóeseményen elhangzott: ez egy egyedülálló megoldás, más országokban nincs a Lidl-nek hasonló rendszere. A településeken néhány órát fog állni a mozgó bolt, és várja majd a vásárlókat. A Lidl megmutatta a buszt is, így néz ki:

Az eseményen kiemelték, minden termék ugyanannyiba fog kerülni a buszban, mintha valaki a boltban vásárolná meg. A mozgóboltban több mint 80 termék lesz kapható - főleg alapélelmiszerek -, a kiszolgáló személyzet 3 fő lesz: a tészták, pékáruk, zöldségek és gyümölcsök mellett számos tejtermék és mirelit áru is megtalálható lesz a kínálatban - ahogy az látható alábbi galériánkban, ami akttintsára lapozható.

Új frontot nyit a Lidl a vidéki kiskereskedelemben?!

Az elmúlt években drámai változások zajlottak le a magyar kiskereskedelemben, különösen a vidéki térségekben. A kisboltok sorozatos bezárása, amit a magas működési költségek, a munkaerőhiány és az olyan intézkedések, mint az árrésstop is súlyosbítottak, komoly ellátási problémákat okozott a kisebb településeken. A kormány ugyan reagált a helyzetre a Magyar Falu Program keretében elérhető támogatásokkal, de ezek csak átmeneti megoldást nyújtanak a túléléshez, strukturális fordulatot nem hoznak. Ebben a helyzetben válik egyre hangsúlyosabbá a mobil kiskereskedelem szerepe, amelyre a Lidl legújabb kezdeményezése is épít.

A diszkontlánc mozgóbolt-szolgáltatása a vidéki vásárlók elérését célozza meg, különösen ott, ahol már nincs működő kisbolt, vagy csak korlátozott az elérhető termékkínálat. Bár a modell elsőre újszerűnek tűnhet a nagy láncok világában, a hazai piacon nem példa nélküli: a Family Frost már három évtizede bizonyítja, hogy a mozgó kereskedelem hatékony válasz lehet a vidéki elérhetőségi problémákra. A Lidl belépése ebbe a szegmensbe azt jelzi, hogy a nagy szereplők is egyre inkább felismerik a decentralizált, rugalmas értékesítési modellek jelentőségét. A kérdés csak az, hogy ez a megoldás hosszú távon kiegészíti vagy kiszorítja a klasszikus kisboltokat – különösen azok után, hogy az utóbbi években több ezer ilyen egység zárta be végleg kapuit.

