Kiderült végre, mennyibe kerülnek az ételek a ma megnyitott Popeyes-lánc első éttermében.
Így néz ki, ezt árulja a Lidl első mozgóboltja: 48 magyar településen indul a szolgáltatás - versenytársat kap a Family Frost
Mozgóboltot indít a Lidl, a boltlánc busza 48 hazai kistelepülésre fog ellátogatni ősszel. 80 termék lesz benne kapható, ugyanolyan árak lesznek, mint a rendes áruházakban. Mutatjuk, hogy néz ki a Lidl-busz és azt is, konkrétan milyen termékeket lehet majd megvenni a diszkontlánc mozgóboltjában.
Mint beszámoltunk róla, mozgóboltot indít a Lidl Magyarországon: a boltlánc busza 48 hazai kistelepülésre fog ellátogatni ősszel - a legkisebb alig 100 fős, a legnagyobb pedig ezres lélekszámú.
A sajtóeseményen elhangzott: ez egy egyedülálló megoldás, más országokban nincs a Lidl-nek hasonló rendszere. A településeken néhány órát fog állni a mozgó bolt, és várja majd a vásárlókat. A Lidl megmutatta a buszt is, így néz ki:
Az eseményen kiemelték, minden termék ugyanannyiba fog kerülni a buszban, mintha valaki a boltban vásárolná meg. A mozgóboltban több mint 80 termék lesz kapható - főleg alapélelmiszerek -, a kiszolgáló személyzet 3 fő lesz: a tészták, pékáruk, zöldségek és gyümölcsök mellett számos tejtermék és mirelit áru is megtalálható lesz a kínálatban - ahogy az látható alábbi galériánkban, ami akttintsára lapozható.
Új frontot nyit a Lidl a vidéki kiskereskedelemben?!
Az elmúlt években drámai változások zajlottak le a magyar kiskereskedelemben, különösen a vidéki térségekben. A kisboltok sorozatos bezárása, amit a magas működési költségek, a munkaerőhiány és az olyan intézkedések, mint az árrésstop is súlyosbítottak, komoly ellátási problémákat okozott a kisebb településeken. A kormány ugyan reagált a helyzetre a Magyar Falu Program keretében elérhető támogatásokkal, de ezek csak átmeneti megoldást nyújtanak a túléléshez, strukturális fordulatot nem hoznak. Ebben a helyzetben válik egyre hangsúlyosabbá a mobil kiskereskedelem szerepe, amelyre a Lidl legújabb kezdeményezése is épít.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A diszkontlánc mozgóbolt-szolgáltatása a vidéki vásárlók elérését célozza meg, különösen ott, ahol már nincs működő kisbolt, vagy csak korlátozott az elérhető termékkínálat. Bár a modell elsőre újszerűnek tűnhet a nagy láncok világában, a hazai piacon nem példa nélküli: a Family Frost már három évtizede bizonyítja, hogy a mozgó kereskedelem hatékony válasz lehet a vidéki elérhetőségi problémákra. A Lidl belépése ebbe a szegmensbe azt jelzi, hogy a nagy szereplők is egyre inkább felismerik a decentralizált, rugalmas értékesítési modellek jelentőségét. A kérdés csak az, hogy ez a megoldás hosszú távon kiegészíti vagy kiszorítja a klasszikus kisboltokat – különösen azok után, hogy az utóbbi években több ezer ilyen egység zárta be végleg kapuit.
Fotók: Pénzcentrum
Olívalevél lehet a morzsolt oregánóban, ezért veszélyes lehet a fogyasztása - írta az élelmiszerfelügyeleti hatóság.
Meglepően olcsón kínálják a héten az édesburgonyát az áruházláncok – de mi áll a hirtelen árzuhanás mögött?
Nagyvárad karácsonyi vásár 2025: tudd meg, mikor lesz a nagyváradi adventi vásár és hol lesz a karácsonyi vásár Nagyváradon! Milyen programok lesznek a nagyváradi vásárban?
Több mint 157 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Gucci, a Chloé és a Loewe luxusdivatmárkákra.
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
Úgy tűnik, a Lidl újra szemet vetett az IKEA egy termékére. Most egy desszert terméket olcsósítottak.
Hatalmas feketepiacot számoltak fel Magyarországon: nagyban ment a seftelés, tetemes kárt okoztak az ügyeskedők
Közös hatósági akcióval szorították vissza a Budapesti Nagybani Piac környékén kialakult illegális gyümölcspiacot.
A hazai élelmiszerárak 81,6 százalékkal emelkedtek hat év alatt, ami messze meghaladja a világpiaci nyersanyagárak növekedését.
Évente egyetlen egyszer hirdetnek ilyen akciót a magyar boltok: indul a roham a Lidlbe, Aldiba, Tescóba
Érdemes lehet körülnézni a boltokban halottak napja előtt, mivel a gyertyák és mécsesek most akciós áron várják a vásárlókat.
Pécs karácsonyi vásár 2025: mikor lesz karácsonyi vásár Pécsen és hol tartják meg a pécsi adventi vásárt? Tudd meg, mik a pécsi karácsonyi vásár 2025...
Itt a megoldás a fityegő kupak problémára, ezután a videó után senkinek nem okozhat gondot.
Miért kerül ma kétszer annyiba a csirkemell, mint néhány éve? Mutatjuk, hol áll Magyarország az EU-s árlistán – meglepő adatokat találsz a videóban!
Botrány a boltok polcainál: örökre eltűnhetnek ikonikus trappista sajtok - ezzel bizony sokan nem számoltak, nem lesz jó vége
Az Országos Kereskedelmi Szövetség álláspontja szerint a lex trappista nem szolgálja sem a magyar fogyasztók, sem a magyar termelők érdekeit.
Rengeteg magyar kedvence tűnhet el a boltok polcairól: jön az új tésztatörvény, mire készül a kormány?
Az Agrárminisztérium rendelettervezete pontosabban meghatározná a „friss tojásos”, „teljes kiőrlésű” és „ízesített” tészták fogalmát.
Az alma ára idén minden korábbinál magasabbra szökött, és a jelek szerint a drágulásnak egyhamar nem lesz vége.
A NAV közzétette az október 13-án kezdődő hétre tervezett operatív ellenőrzéseinek helyszíneit és időpontjait.
Angyalföldön három szociális bolt működik, ahol alapélelmiszert lehet vásárolni beszerzési áron, tagsági rendszerben.
Itt vannak a legjobb Zakopane látnivalók: a Gubałówka vagy a zakopanei hólabirintus felejthetetlen élmény lehet egy téli utazás alkalmával.
Rekordidő alatt fogyott el a McDonald's és Rácz Jenő Michelin-csillagos séf közös hamburgerének alapanyagkészlete.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.