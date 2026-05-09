Országos leállás jön a Foxpostnál: lekapcsolják a hazai vásárlók kedvelt csomagautomatáit

Rendszerfrissítés és karbantartás miatt május 11-én éjszaka több órára teljesen leállnak a Foxpost A-Box csomagautomatái. Az üzemszünet hétfő estétől kedd hajnalig tart, ez idő alatt az érintett egységek egyáltalán nem lesznek használhatók.

A vállalat tájékoztatása szerint a leállás hétfő este 21 órától kedd hajnali 3 óráig tart. Bár az A-Boxok ebben az idősávban nem üzemelnek, a cég weboldala és a Z-Box automaták továbbra is zavartalanul elérhetők maradnak az ügyfelek számára.

A kétféle elnevezés a két csomaglogisztikai hálózat jelenleg is zajló fúziójából ered. Miután a Packeta 2024-ben felvásárolta a Foxpostot, a hazai piacon a Foxpost márkanév megtartása mellett döntöttek. Az integráció során az eredeti Foxpost-automaták az A-Box nevet kapták. A korábban Packeta néven működő egységek pedig Foxpost Z-Boxként üzemelnek tovább.