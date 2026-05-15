Sinner a szerb szupersztár, Novak Djokovics rekordját adta át a múltnak azzal, hogy zsinórban 1000-res rangsorolású meccsét is megnyerte.
Megszólalt saját jövőjéről Arne Slot: utolsó napjait tölti a Liverpool kispadján a holland mester?
Arne Slot meg van győződve arról, hogy a következő szezonban is ő irányítja a Liverpoolt: teszi ezt annak ellenére, hogy a bajnoki címvédés kudarcba fulladt, a szurkolók türelme pedig egyre fogy - közölte a The Guardian.
A holland edző pozíciója a gyengébb idény nagy részében viták kereszttüzében állt. A múlt hétvégi, Chelsea elleni 1-1-es döntetlen után a hazai nézők kifütyülték a csapatot. A klubvezetés álláspontja ugyanakkor nem változott. Továbbra is támogatják a szakembert, aki első szezonjában bajnoki címet nyert, és elismerik, hogy azóta számos nehézséggel kellett szembenéznie.
A csapat pénteken az ötödik helyen álló Aston Villa vendégeként lép pályára. Egy esetleges győzelemmel a Liverpool kiharcolná a Bajnokok Ligája-indulást.
A tervezési folyamatban részt vesz Richard Hughes sportigazgató, Michael Edwards futballigazgató és Mike Gordon, az FSG elnöke is. Hughes kedden egy búcsúvacsorán is részt vett Slottal, amelyet Mohamed Salah és Andy Robertson tiszteletére rendeztek.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Manchester United
|
36
|
18
|
11
|
7
|
63
|
48
|
15
|
65
|
4.
Liverpool
|
36
|
17
|
8
|
11
|
60
|
48
|
12
|
59
|
5.
Aston Villa
|
36
|
17
|
8
|
11
|
50
|
46
|
4
|
59
Slot nem kívánt részleteket megosztani a vezetőkkel folytatott négyszemközti beszélgetéseiről. Ugyanakkor hangsúlyozta:
Semmi okom nincs azt gondolni, hogy változás lesz. Ez a téma leginkább a médiát és a közösségi oldalakat foglalkoztatja. Bár az eredmények változtak, a kapcsolatom egy jottányit sem romlott azokkal az emberekkel, akikkel nap mint nap beszélek. Nem egyedül döntök erről, de minden okom megvan azt hinni, hogy jövőre is a Liverpool menedzsere leszek. Egyrészt szerződésem van a klubbal, másrészt a folyamatos egyeztetések is ebbe az irányba mutatnak
– mondta Slot a sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy aktívan részt vesz a következő idény tervezésében. Már tudják, hová utaznak az előszezonbeli felkészülési túrára, és az új játékosokkal kapcsolatos tárgyalásokba is bevonják.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A holland szakember elismerte a csapatát ért kritikák jogosságát. Hozzátette, idén túl sokszor kaptak gólt ellentámadásokból, a letámadásuk nem volt elég hatékony, a támadóharmadban pedig hiányzott a pontosság.
Tudom, pontosan mi kell ahhoz, hogy ezeket kijavítsuk
- szögezte le.
A liga történetében mindössze harmadszor fordul elő, hogy a nagydöntőben részt vevő két csapat már az első fordulóban újra összecsap.
Sam Kerr nyáron elhagyja a Chelsea-t, miután lejár a szerződése – jelentette be a londoni klub.
Az MLSZ fegyelmi bizottsága a május 3-i Újpest–Ferencváros bajnoki mérkőzés eseményei nyomán mindkét klubot megbüntette, de más csapatok sem úszták meg szankciók nélkül.
A hét utolsó munkanapja három izgalmas mérkőzést kínál a futballrajongóknak: két találkozót a magyar bajnokságból és egyet az angol élvonalból, magyar érdekeltséggel.
A szurkolók tiltakozásának hatására csökkentették a new jersey-ben rendezett világbajnoki mérkőzésekre közlekedő vonatok és buszok jegyárait.
Az idei, észak-amerikai rendezésű labdarúgó-világbajnokságon a játékosok és a szurkolók egyaránt komoly hőterhelésnek lesznek kitéve.
Torghelle szerint a hazai pályán induló mexikóiak sokáig juthatnak, Kabát szerint mindig figyelni kell az angolokra és az argentinokra.
Az ügy kimenetele nemcsak a két csapat sorsát, hanem egy fontos precedenst is meghatározhat az angol labdarúgásban.
Elindult a világbajnokságra az iráni válogatott: bíznak benne, hogy részt vehetnek, de még semmi sem biztos
Több ezer szurkoló búcsúztatta Teheránban a nyári, észak-amerikai világbajnokságra készülő iráni labdarúgó-válogatottat. A nemzeti csapat részvétele a tornán azonban továbbra is kérdéses.
Leginkább otthonról nézik a magyarok a futballmeccseket, és a közösségi élmény még erősebb lesz az egy hónap múlva kezdődő focivébé idején is.
Megdöbbent a Tottenham volt vezére: legrosszabb rémálmaiban se jött elő, ami az idén történik a klubbal
A Tottenham Hotspur korábbi ügyvezető elnöke, Daniel Levy szerint elképzelhetetlen volt, hogy a klub valaha kiesési küzdelembe keveredik a Premier League-ben.
José Mourinho 13 év után térhetne vissza a Real Madrid kispadjára - legalábbis egyre erősebbek az erről szóló hírek.
A Serie A-ban római derbit rendeznek, Párizsban pedig a város két csapata feszül egymásnak. Szoboszlailk eközben még mindig a BL-helyért kaparnak.
A hét éve egyeduralkodó Fernecvárosnak csak a győzelem jó, de a sorsa még ekkor sem a saját kezében van: a Győr törheti meg a hegemóniát.
A Chelsea edzőkeresése egyre határozottabb körvonalakat ölt: a klub Xabi Alonsóval és Andoni Iraolával is tárgyalásokat folytatott.
A Heart of Midlothian 66 év után áll a skót bajnoki cím küszöbén: ma bajnok lehet az edinburgh-i klub, ha legyőzi a Falkirket, és a...
A Manchester City vezetőedzője a Crystal Palace elleni mérkőzés előtt értékelte csapata helyzetét a bajnoki hajrában.
Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke egy feszült hangulatú sajtótájékoztatón jelentette be, hogy előrehozott elnökválasztást ír ki a klubnál.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n