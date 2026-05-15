Megszólalt saját jövőjéről Arne Slot: utolsó napjait tölti a Liverpool kispadján a holland mester?

Arne Slot meg van győződve arról, hogy a következő szezonban is ő irányítja a Liverpoolt: teszi ezt annak ellenére, hogy a bajnoki címvédés kudarcba fulladt, a szurkolók türelme pedig egyre fogy - közölte a The Guardian.

A holland edző pozíciója a gyengébb idény nagy részében viták kereszttüzében állt. A múlt hétvégi, Chelsea elleni 1-1-es döntetlen után a hazai nézők kifütyülték a csapatot. A klubvezetés álláspontja ugyanakkor nem változott. Továbbra is támogatják a szakembert, aki első szezonjában bajnoki címet nyert, és elismerik, hogy azóta számos nehézséggel kellett szembenéznie.

A csapat pénteken az ötödik helyen álló Aston Villa vendégeként lép pályára. Egy esetleges győzelemmel a Liverpool kiharcolná a Bajnokok Ligája-indulást.

A tervezési folyamatban részt vesz Richard Hughes sportigazgató, Michael Edwards futballigazgató és Mike Gordon, az FSG elnöke is. Hughes kedden egy búcsúvacsorán is részt vett Slottal, amelyet Mohamed Salah és Andy Robertson tiszteletére rendeztek.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 024,50M € Edző: Arne Slot Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #4 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Manchester United 36 18 11 7 63 48 15 65 4. Liverpool 36 17 8 11 60 48 12 59 5. Aston Villa 36 17 8 11 50 46 4 59 Adatlap létrehozva: 2026.05.15.

Slot nem kívánt részleteket megosztani a vezetőkkel folytatott négyszemközti beszélgetéseiről. Ugyanakkor hangsúlyozta:

Semmi okom nincs azt gondolni, hogy változás lesz. Ez a téma leginkább a médiát és a közösségi oldalakat foglalkoztatja. Bár az eredmények változtak, a kapcsolatom egy jottányit sem romlott azokkal az emberekkel, akikkel nap mint nap beszélek. Nem egyedül döntök erről, de minden okom megvan azt hinni, hogy jövőre is a Liverpool menedzsere leszek. Egyrészt szerződésem van a klubbal, másrészt a folyamatos egyeztetések is ebbe az irányba mutatnak

– mondta Slot a sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy aktívan részt vesz a következő idény tervezésében. Már tudják, hová utaznak az előszezonbeli felkészülési túrára, és az új játékosokkal kapcsolatos tárgyalásokba is bevonják.

A holland szakember elismerte a csapatát ért kritikák jogosságát. Hozzátette, idén túl sokszor kaptak gólt ellentámadásokból, a letámadásuk nem volt elég hatékony, a támadóharmadban pedig hiányzott a pontosság.

Tudom, pontosan mi kell ahhoz, hogy ezeket kijavítsuk

- szögezte le.