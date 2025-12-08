Folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás a jövő héten is, de marad a borult, párás, gyakran ködös idő, néhol szitálás is várható.
Hihetetlen karácsonyfa-akció indult az Auchannál: ennyibe kerül a nordmann fenyő, ezüstfenyő 2025-ben
Elindult a fenyőfa-akció az Auchan áruházak parkolóiban, most a Pénzcentrum a fóti üzletnél lévő faárus árlistáját szerezte meg. Kiderült, már 5500 forinttól kapható karácsonyfa, a kínálat teteje, a legnagyobb, prémium nordmann fenyő pedig 25 ezer forintba kerül. Korábban az IKEA is elindította saját akcióját, annyian keresték a fenyőket, hogy a hétvégén kígyózott a sor az Örs vezér téri áruháznál.
Kipakoltak a fenyőárusok az Auchan áruházai elé is. Olvasónk most Fóton fotózta le az árlistát, arról egyelőre nincs információnk, hogy máshol is ennyiért adják-e a karácsonyfát a boltlánc üzleteinek parkolóiban.
A Fóton kihelyezett árlista alapján a nordmann fenyők több méretkategóriában, színek szerint elkülönítve kaphatók.
- A legkisebb méret (kb. térdig-combközépig érő) ára 5500 forint,
- a következő kategória 8990 forintba kerül (ezek kb. 150-160 centiméter magasak legfeljebb),
- az annál nagyobb fákért (max. kb. 180-190 cm) 14 990 forintot kell fizetni,
- míg a még nagyobb nordmann ára 19 990 forint.
- A legnagyobb méretű és prémium nordmann fenyők 25 000 forintért vásárolhatók meg.
Az ezüstfenyő ára egységesen 9990 forint, ennél a típusnál az árlistán nem szerepel külön bontás méret szerint. A tábla tetején egy akciós ajánlat is látható 5500 forintos árral, ami feltehetően egy kisebb méretű vagy esztétikailag nem túl vonzó fenyőre vonatkozik.
Ennyiért adja a fenyőt az IKEA, OBI
Mint beszámoltunk róla, a nagy üzletláncok közül az IKEA üzleteinél idén 9990 forintért lehet karácsonyfát venni. A Family klubtagok pedig 5000 forintot visszakapnak kupon formájában, ami 2025. 12. 27. és 2026. 02. 28. között érvényes. Az akció hatalmas érdeklődést hozott, december első hétvégéjén kígyózott a sor az Örs vezér téri áruháznál.
Az OBI-ban 7599 forint és 11990 forint közötti áron lehet karácsonyfát venni. A szakértők szerint egyébként nem várható számottevő drágulás a karácsonyfák piacán. Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezetője szerint legfeljebb az infláció mértékét követő, körülbelül 5 százalékos emelkedés fordulhat elő, de összességében a luc-, ezüst- és nordmann fenyők ára nagyjából a tavalyi szinten marad. A szakember hangsúlyozta: aki spórolni szeretne, inkább kisebb fát választ, de a karácsonyfa továbbra is egyszeri, fontos kiadás marad a legtöbb család számára.
Megyeri Szabolcs kertész is úgy látja, hogy nem lesznek drágábbak a fenyőfák, ám szerinte ez figyelmeztető tendencia, hiszen a kereskedők a visszaesett fogyasztás miatt egyszerűen nem mernek árat emelni. Mindez annak ellenére történik, hogy a költségeik – a munkaerőtől kezdve a gyomirtó szereken át – jelentősen nőttek, miközben az ágazatot munkaerőhiány és természeti kihívások is sújtják.
A szakemberek szerint az idei évben különösen érzékelhető volt a kedvezőtlen időjárás hatása: a nyári csapadékhiány visszafogta a fenyők növekedését, és egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni a termesztéshez. A kertészeteknél sok helyen már csak néhány magyar dolgozó maradt, miközben egyre több helyen jelenik meg az ázsiai munkaerő – amit a kisebb termelők gyakran nem is tudnak finanszírozni.
Összességében tehát a karácsonyfák ára azért nem emelkedik, mert a piac és a vásárlók ereje ezt nem bírná el, nem pedig azért, mert az előállítás költségei kedvezők lennének. Az ágazat szereplői szerint ez hosszabb távon komoly fenntarthatósági problémákhoz vezethet.
Címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA
